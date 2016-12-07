Петров или Алонсо. Кто заменит Нико Росберга?

Нико Росберг Источник: Reuters

Решение Нико Росберга завершить карьеру застало врасплох не только болельщиков, но и руководство «Мерседеса». Кто может заменить действующего чемпиона мира в составе сильнейшей команды?

Одно хорошо – Нико объявил о своем уходе не в феврале, а в течение недели после завершения сезона. Новость хоть и ошарашила его начальство, но, по крайней мере, у боссов «серебристых» полно времени, чтобы подыскать ему замену. Как признался Тото Вольфф, свои кандидатуры ему предложили все – исключение составили лишь Даниил Квят и Кими Райкконен. Возможно, Тото пошутил. Возможно, нет. В конце концов, понятно – место в «Мерседесе» интересно любому гонщику. Беда лишь в том, что большинство пилотов связаны контрактами на будущий год. Впрочем, из этой ситуации тоже возможно найти выход.

Итак, кто наиболее реальный кандидат на место нового партнера Льюиса Хэмилтона?

ФЕРНАНДО АЛОНСО

Фернандо Алонсо Источник: Reuters

Почти идеальный кандидат. Единственное «но» – история их взаимоотношений с Льюисом в 2007 году, которую до сих пор помнят и болельщики, и боссы команд (особенно в «Макларене», который из-за склок между пилотами лишился титула). Впрочем, за 9 лет много воды утекло, оба парня серьезно повзрослели, так что можно надеяться – история не повторится. А если повторится – что ж, так будет веселее нам, болельщикам!

Во всем остальном есть только плюсы. Фернандо – топовый пилот. Лучший, по мнению многих, включая отдельных гонщиков, в нынешней «Формуле-1». При этом Алонсо явно недоволен темпами прогресса своей команды, а ведь ему уже далеко за 30, и времени пополнить коллекцию трофеев в запасе у испанца не так много. О том, что приход Фернандо вполне реален, косвенно говорит и Вольфф – фразами вроде «Мы обязаны рассмотреть его кандидатуру» и «Мы изучаем контрактные условия Алонсо».

СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ

Себастьян Феттель Источник: Reuters

Идеальный кандидат «номер 2». Во-первых – потому что тоже гонщик с приставкой «топ». Во-вторых – потому что немец, что для «Мерседеса» важно. Себ, как и Алонсо, не слишком доволен положением вещей в своей нынешней «конюшне». Дела в «Феррари» у него не то, чтобы ладятся, о борьбе за титул речи не идет, и не факт, что ситуация исправится в ближайшем будущем. Правда, пока Феттель все разговоры о возможном переходе пресекает емким предложением: «У меня уже есть контракт на 2017 год».

ДЖЕНСОН БАТТОН

Дженсон Баттон Источник: Reuters

Вариант скорее утопический, но все возможно. Баттон де-юре не завершил карьеру, у него есть соглашение с «Маклареном» на два следующих года. Просто в будущем сезоне Дженсон точно не станет призовым пилотом, но затем теоретически может снова сесть за руль. Британец – еще один экс-чемпион мира, его опыт и таланты не подлежат сомнению, он отлично поработал с Льюисом в «Макларене» пару лет назад, он все еще быстр, а недостаток мотивации, мешавший выступлениям Баттона в этом году, с легкостью испарится, попади в его распоряжение реально быстрая машина. Если «Мерседес» сделает Дженсону конкретное предложение, наверняка британец согласится повременить с уходом из «Формулы-1» – такие шансы выпадают нечасто.

ПАСКАЛЬ ВЕРЛЯЙН

Паскаль Верляйн

Пожалуй, самый очевидный вариант. Даже слишком очевидный. Молодой парень, протеже «Мерседеса», резервный пилот команды, намотал больше всех кругов за рулем ее болида на шинных тестах в Абу-Даби. Всех хорошо в ней знает, все знают его. Опять же – перспективный. Но, видимо, пока руководство во главе с Тото Вольффом не до конца уверено в Верляйне. Потянет ли он в борьбе за титул? Не скиснет ли рядом с Льюисом (вот уж кто точно не будет тянуть новичка)? Сможет ли раскрыться на новом уровне? Концовку года в «Мэйноре» Паскаль провел не слишком ярко на фоне другого протеже «Мерседеса» Эстебана Окона. В итоге именно француза взяли на повышение в «Форс Индию». Тем не менее, переговоры с «Заубером» о месте для Верляйна «Мерседес» приостановил. Скорее всего, Паскаль – резервный вариант. Если не удастся решить вопросы с топ-пилотами, именно его в итоге и возьмут на место Нико.

ВАЛТТЕРИ БОТТАС, НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ

Нико Хюлькенберг

Хюлькенберг – еще один протеже «Мерседеса», но уж больно засидевшийся в середняках. В «Форс Индии» немец опять уступил напарнику, в итоге решив попробовать силы в «Рено». У Нико есть опыт и скорость, но ему не хватает везения и ярких гонок. Он редко ошибается, но также редко чем-то восхищает.

У Боттаса ситуация похожая. Тото Вольфф – личный менеджер финна. Именно он пару лет назад посадил Валттери в «Уильямс» (да, босс «Мерседеса» заодно владеет пакетом акций британской команды). Он дал толчок его карьере. Год назад Боттас считался самым перспективным гонщиком из тех, кто провел в «Формуле-1» пару сезонов. Его даже сватали в «Феррари»! Но сейчас прогресс остановился – во многом из-за проблем команды, которая не сумела удержаться на уровне предыдущих лет. Впрочем, в паддоке все понимают – слабее Боттас не стал. А его деловые и личные отношения с Вольффом могут сыграть решающую роль в вопросе с переходом в топ-»конюшню».

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ

Виталий Петров

«Я отправил Вольффу смску. Думаю, так сделали многие пилоты», – признался россиянин.

У Петрова с «Мерседесом» свои отношения – после ухода из «Формулы-1» он подписал контракт с компанией и представлял ее в DTM. Тот опыт, правда, получился неудачным – Виталий занял последнее место в чемпионате-2014. Но нужные связи и знакомства остались! Вот, номер Тото, например. Так что если рассуждать о перспективах «Выборгской ракеты» по возвращению в «Формулу-1»…

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РЕЗЮМЕ

Собственно, список претендентов на место Росберга гораздо шире. В него можно включить почти всех пилотов пелотона. Парочку тех, кто сейчас не выступает в чемпионате мира (Пастор Мальдонадо, Пол Ди Реста). Можно пофантазировать и добавить итальянца Валентино Росси – мультичемпиона мира в мотогонках (а что? опыт управления болидом «Формулы-1» у него есть). В общем, выбор у «Мерседеса» имеется. Время на принятие решения тоже.