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Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-все

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Майкл Джордан и Барак Обама
Майкл Джордан и Барак ОбамаИсточник: Reuters

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории. Кто из великих атлетов заработал больше миллиарда долларов, а кто ближе остальных подошел к этой сумме?

Отметим, что в рейтинге учитывается только общий доход спортсменов, а не их текущее состояние и активы (они могут быть меньше).

1. Майкл Джордан (США). Баскетбол. $1,7 миллиарда

Всего 93 миллиона из этой астрономической суммы пришлись на зарплату Джордана в клубах НБА за 15-летнюю карьеру в сильнейшей лиге мира. Однако сейчас на счет Майкла ежегодно «капает» около 100 миллионов по соглашению c Nike. При этом бренд обуви Air Jordan в последнем финансовом году принес компании выручку в 2,8 миллиарда долларов.

2. Тайгер Вудс (США). Гольф. $1,65 миллиарда

Тайгер Вудс
Тайгер ВудсИсточник: Global Look Press

Вудс недавно возобновил карьеру после 15-месячного перерыва, связанного с травмой и операцией на спине. Его доходы от спонсорских соглашений сейчас составляют лишь половину от тех сумм, который Тайгер получал на пике славы. Однако даже так самый знаменитый гольфист в истории сумел заработать за последние 12 месяцев около 45 миллионов долларов.

3. Арнольд Палмер (США). Гольф. $1,35 миллиарда

Великий гольфист, проведший в профессиональном туре более полувека (его карьера длилась с 1954 по 2006 год), умер недавно, в сентябре, в возрасте 87 лет. Доходы Палмера по спонсорским соглашениям и лицензиям на бренды спортивной одежды составляли примерно 40 миллионов в год.

4. Джек Никлаус (США). Гольф. $1,15 миллиарда

Никлаус завершил карьеру в 2005 году и с тех пор всецело посвятил себя бизнесу. Его фирма по производству одежды и аксессуаров для гольфа разработала более 400 проектов в 41 стране мира. Сам Джек является автором 298 из них.

5. Михаэль Шумахер (Германия). Формула-1. $1 миллиард

Семикратный чемпион мира – один из 6 спортсменов в этом списке, который возглавлял список Forbes по доходу за год (в 1999 и 2000 годах). На пике карьеры его зарплата в «Феррари» достигала 80 миллионов долларов в год – причем было это уже позже, в середине «нулевых».

6. Кобе Брайант (США). Баскетбол. $770 миллионов

Завершивший карьеру Брайант пока остается самым высокооплачиваемым спортсменом в истории командных видов спорта, если не учитывать рекламные контракты (здесь впереди все-таки Джордан). Зарплата Кобе была самой высокой в НБА на протяжении 6 последних лет.

7. Флойд Мэйвезер-младший (США). Бокс. $765 миллионов

Парень по прозвищу «Деньги» стал участником трех самых доходных боев в истории спорта – против Оскара де ла Хойи, Канело Альвареса и Мэнни Пакьяо. Один только поединок с Пакьяо принес организатором более 600 миллионов долларов. Гонорар Мэйвезера за него составил рекордные 240 миллионов.

8. Фил Микельсон (США). Гольф. $760 миллионов

Вот уже 10 лет Микельсон удерживает статус одного из двух самых высокооплачиваемых гольфистов мира, а в последние годы и опередил в этом списке Вудса. Любимец публики заключил множество выгодных спонсорских контрактов, которые приносят ему примерно по 60 миллионов каждые 12 месяцев.

9. Дэвид Бэкхем (Великобритания). Футбол. $730 миллионов

Дэвид Бэкхем
Дэвид Бэкхем

Любопытно, но самые успешные с финансовой точки зрения годы начались у Бэкхема после завершения карьеры. Покинув большой футбол, он только в 2014-м пополнил банковский счет на 75 миллионов, подписав несколько крупных рекламных контрактов.

10. Шакил О’Нил (США). Баскетбол. $700 миллионов

Только Кевин Гарнетт и Кобе Брайанта заработали за карьеру больше, чем Шак с его суммарной зарплатой в 292 миллиона долларов (без учета инфляции). Остальные деньги – следствие выгодных рекламных контрактов и нескольких успешных бизнес-сделок.

11. Майк Тайсон (США). Бокс. $685 миллионов

Тайсон заработал на ринге около 400 миллионов долларов (без учета инфляции), и даже это не спасло его от банкротства в 2003 году. Позже Майк провел еще два боя, ожидаемо уступив малоизвестным соперникам Дэнни Уильямсу и Кевину МакБрайту.

12. Грег Норман (Австралия). Гольф. $680 миллионов

Бизнес-интересы Нормана после завершения спортивной карьеры связаны с винодельными хозяйствами, недвижимостью, кредитованием, производством одежды, солнечных очков, ресторанным бизнесом и много чем еще.

13. Леброн Джеймс (США). Баскетбол. $640 миллионов

Король Джеймс на всех парах движется к отметке в 1 миллиард совокупного дохода за карьеру. Летом он подписал новый контракт с «Кливлендом» более чем на 30 миллионов в год. Кроме того, недавно Леброн заключил пожизненное соглашение с Nike - первое официальное подобное соглашение в истории компании.

14. Криштиану Роналду (Португалия). Футбол. $620 миллионов

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

В текущем году Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, заработав 88 миллионов долларов. И может перешагнуть отметку в 100 миллионов уже следующей осенью, учитывая продление контракта с «Реалом» на новых условиях, а также заключение пожизненного спонсорского соглашения с Nike, которое увеличит его доходы от рекламы.

15. Роджер Федерер (Швейцария). Теннис. $600 миллионов

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема», начав профессиональную карьеру в 1998 году, только на корте заработал 99 миллионов долларов (без учета инфляции). Вчетверо больше принесли Федереру спонсорские контракты с Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Rolex и другими известными компаниями.

16. Алекс Родригес (США). Бейсбол. $600 миллионов

Звезда «Янкис», сделавший за карьеру 696 хоум-ранов (4-й результат в истории), подписал два из трех самых крупных контрактов за все время существования бейсбола. В общей сложности они принесли ему более 250 миллионов долларов.

17. Лионель Месси (Аргентина). Футбол. $520 миллионов

Лео Месси
Лео МессиИсточник: Reuters

Лучший игрок поколения заключил 8 контрактов с «Барселоной» с 2004 года, когда впервые вышел на газон стадиона «Камп Ноу». Каждый раз – на все более выгодных условиях. Его действующее соглашение предполагает солидные бонусы за получение «Золотого мяча». Напомним, что Месси может выиграть эту награду в рекордный, пятый раз.

18. Джефф Гордон (США). Автоспорт. $515 миллионов

Победитель 93 гонок серии «Наскар» в 2015-м завершил карьеру, однако летом вернулся на трек, чтобы заменить во второй части сезона травмированного Дейла Эрнхарда-младшего. Первую половину года легенда автоспорта Америки провел в качестве эксперта телеканала Fox.

19. Оскар де ла Хойя (США). Бокс. $510 миллионов

Бой «Золотого мальчика» против Флойда Мэйвезера-младшего в 2007 году стал самым коммерчески успешным поединком в истории бокса до встречи того же Мэйвезера с Мэнни Пакьяо. Сам Де Ла Хойя, несмотря на поражение, получил за него рекордный на тот момент гонорар в 52 миллиона долларов.

20. Мэнни Пакьяо (Филиппины). Бокс. $490 миллионов

Доходы от 23 боев Пакьяо, включая самый дорогой поединок в истории бокса между филиппинцем и Флойдом Мэйвезером, превысили в сумме 1,2 миллиарда долларов (18,6 миллионов подписок по системе «плати и смотри»). Правда, последний выход Мэнни на ринг - против Джесси Варгаса 5 ноября этого года, - собрал наименьшую аудиторию с тех пор, как он превратился в суперзвезду, одолев в 2008-м Оскара де ла Хойю.

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