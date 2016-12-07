Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-все
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории. Кто из великих атлетов заработал больше миллиарда долларов, а кто ближе остальных подошел к этой сумме?
Отметим, что в рейтинге учитывается только общий доход спортсменов, а не их текущее состояние и активы (они могут быть меньше).
1. Майкл Джордан (США). Баскетбол. $1,7 миллиарда
Всего 93 миллиона из этой астрономической суммы пришлись на зарплату Джордана в клубах НБА за 15-летнюю карьеру в сильнейшей лиге мира. Однако сейчас на счет Майкла ежегодно «капает» около 100 миллионов по соглашению c Nike. При этом бренд обуви Air Jordan в последнем финансовом году принес компании выручку в 2,8 миллиарда долларов.
2. Тайгер Вудс (США). Гольф. $1,65 миллиарда
Вудс недавно возобновил карьеру после 15-месячного перерыва, связанного с травмой и операцией на спине. Его доходы от спонсорских соглашений сейчас составляют лишь половину от тех сумм, который Тайгер получал на пике славы. Однако даже так самый знаменитый гольфист в истории сумел заработать за последние 12 месяцев около 45 миллионов долларов.
3. Арнольд Палмер (США). Гольф. $1,35 миллиарда
Великий гольфист, проведший в профессиональном туре более полувека (его карьера длилась с 1954 по 2006 год), умер недавно, в сентябре, в возрасте 87 лет. Доходы Палмера по спонсорским соглашениям и лицензиям на бренды спортивной одежды составляли примерно 40 миллионов в год.
4. Джек Никлаус (США). Гольф. $1,15 миллиарда
Никлаус завершил карьеру в 2005 году и с тех пор всецело посвятил себя бизнесу. Его фирма по производству одежды и аксессуаров для гольфа разработала более 400 проектов в 41 стране мира. Сам Джек является автором 298 из них.
5. Михаэль Шумахер (Германия). Формула-1. $1 миллиард
Семикратный чемпион мира – один из 6 спортсменов в этом списке, который возглавлял список Forbes по доходу за год (в 1999 и 2000 годах). На пике карьеры его зарплата в «Феррари» достигала 80 миллионов долларов в год – причем было это уже позже, в середине «нулевых».
6. Кобе Брайант (США). Баскетбол. $770 миллионов
Завершивший карьеру Брайант пока остается самым высокооплачиваем
7. Флойд Мэйвезер-младший (США). Бокс. $765 миллионов
Парень по прозвищу «Деньги» стал участником трех самых доходных боев в истории спорта – против Оскара де ла Хойи, Канело Альвареса и Мэнни Пакьяо. Один только поединок с Пакьяо принес организатором более 600 миллионов долларов. Гонорар Мэйвезера за него составил рекордные 240 миллионов.
8. Фил Микельсон (США). Гольф. $760 миллионов
Вот уже 10 лет Микельсон удерживает статус одного из двух самых высокооплачиваем
9. Дэвид Бэкхем (Великобритания)
Любопытно, но самые успешные с финансовой точки зрения годы начались у Бэкхема после завершения карьеры. Покинув большой футбол, он только в 2014-м пополнил банковский счет на 75 миллионов, подписав несколько крупных рекламных контрактов.
10. Шакил О’Нил (США). Баскетбол. $700 миллионов
Только Кевин Гарнетт и Кобе Брайанта заработали за карьеру больше, чем Шак с его суммарной зарплатой в 292 миллиона долларов (без учета инфляции). Остальные деньги – следствие выгодных рекламных контрактов и нескольких успешных бизнес-сделок.
11. Майк Тайсон (США). Бокс. $685 миллионов
Тайсон заработал на ринге около 400 миллионов долларов (без учета инфляции), и даже это не спасло его от банкротства в 2003 году. Позже Майк провел еще два боя, ожидаемо уступив малоизвестным соперникам Дэнни Уильямсу и Кевину МакБрайту.
12. Грег Норман (Австралия). Гольф. $680 миллионов
Бизнес-интересы Нормана после завершения спортивной карьеры связаны с винодельными хозяйствами, недвижимостью, кредитованием, производством одежды, солнечных очков, ресторанным бизнесом и много чем еще.
13. Леброн Джеймс (США). Баскетбол. $640 миллионов
Король Джеймс на всех парах движется к отметке в 1 миллиард совокупного дохода за карьеру. Летом он подписал новый контракт с «Кливлендом» более чем на 30 миллионов в год. Кроме того, недавно Леброн заключил пожизненное соглашение с Nike - первое официальное подобное соглашение в истории компании.
14. Криштиану Роналду (Португалия). Футбол. $620 миллионов
В текущем году Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваем
15. Роджер Федерер (Швейцария). Теннис. $600 миллионов
17-кратный чемпион турниров «Большого шлема», начав профессиональную карьеру в 1998 году, только на корте заработал 99 миллионов долларов (без учета инфляции). Вчетверо больше принесли Федереру спонсорские контракты с Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Rolex и другими известными компаниями.
16. Алекс Родригес (США). Бейсбол. $600 миллионов
Звезда «Янкис», сделавший за карьеру 696 хоум-ранов (4-й результат в истории), подписал два из трех самых крупных контрактов за все время существования бейсбола. В общей сложности они принесли ему более 250 миллионов долларов.
17. Лионель Месси (Аргентина). Футбол. $520 миллионов
Лучший игрок поколения заключил 8 контрактов с «Барселоной» с 2004 года, когда впервые вышел на газон стадиона «Камп Ноу». Каждый раз – на все более выгодных условиях. Его действующее соглашение предполагает солидные бонусы за получение «Золотого мяча». Напомним, что Месси может выиграть эту награду в рекордный, пятый раз.
18. Джефф Гордон (США). Автоспорт. $515 миллионов
Победитель
93 гонок серии «Наскар» в 2015-м завершил карьеру, однако летом
вернулся на трек, чтобы заменить во второй части сезона травмированного
Дейла Эрнхарда-младшег
19. Оскар де ла Хойя (США). Бокс. $510 миллионов
Бой «Золотого мальчика» против Флойда Мэйвезера-младше
20. Мэнни Пакьяо (Филиппины). Бокс. $490 миллионов
Доходы от 23 боев Пакьяо, включая самый дорогой поединок в истории бокса между филиппинцем и Флойдом Мэйвезером, превысили в сумме 1,2 миллиарда долларов (18,6 миллионов подписок по системе «плати и смотри»). Правда, последний выход Мэнни на ринг - против Джесси Варгаса 5 ноября этого года, - собрал наименьшую аудиторию с тех пор, как он превратился в суперзвезду, одолев в 2008-м Оскара де ла Хойю.