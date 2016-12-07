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Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывал

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывал

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вы скажете о расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала (15-18 декабря)?

- Все логично. Я ожидал увидеть именно такой состав. Просто не был уверен, что сыграет Дацюк – думал, ему с Мозякиным дадут отдохнуть. Сам Павел говорил, что надо дать дорогу молодым. Но понятно, что сборная России с Дацюком станет только лучше. И мы обязательно ждем Волшебника на чемпионате мира. Я страшно уважаю этого форварда.

Вы учтите, что в эти дни в стране отмечают 70-летие отечественного хоккея. На матчи в Москве пойдут зрители, будут аншлаги, ажиотаж. И нужно собрать самую яркую команду.

Тот ли это Дацюк, которого мы помним по временам в «Детройте»? Скажу, что и он, и весь СКА пока не играют на пределе. Я еще не видел ни одного матча, где бы они выложились полностью. Всегда есть запас.

- Поделитесь эмоциями о том, что Илья Ковальчук вернулся в сборную России. Вы рады?

- Еще как! Сейчас Ковальчук играет блестяще, ведет борьбу с Сергеем Мозякиным за титул лучшего бомбардира. Он – абсолютный вожак СКА на льду. Вообще никаких вопросов по Илье быть не может.

Я горжусь Ковальчуком. Он доказал тем, кто его списывал и тем, кто на него наезжал, что является настоящим бойцом. Илья – молодец.

Сможет ли Ковальчук, как Ягр, вернуться в НХЛ? Реально ли это представить? Думаю, да. Но Илье будет сложнее. Его стиль отличается от того, как играет Ягр. Да и хоккей в лучших матчах НХЛ мы видим невероятный. С каждым годом растет скорость, интенсивность, мощность, больше стыков, решения нужно принимать молниеносно. Атлеты очень много думают о том, как относиться к своему телу. Ты правильную базу должен закладывать в юном возрасте. А если не перестроился – то опоздал. Десять лет назад играли совсем в другой хоккей. В целом же думаю, что Ковальчуку нужно остаться в КХЛ до корейской Олимпиады. А потом принимать решение.

- Сергей Мозякин бьет рекорды, но всякий раз отказывает журналистам в интервью. Это уже выглядит как вызов. Вы – медийный человек. Скажите, как воспринимать бомбардира «Магнитки»?

- Мозякин – тот, кто он есть. Так его и воспринимайте. Бывает, ему такие вопросы задают, что и отвечать не надо. И он никому не позволяет залезть в свой внутренний мир.

Вообще Серега – отличный человек. Есть ведь много людей, которые не публичные. Все, что Мозякин хочет доказать, он делает на льду. Вы понаблюдайте за ним на хоккее. За его игрой. И многое узнаете без всяких слов. Мозякин – идеальный хоккеист для КХЛ.

Да, в НХЛ говорят игрокам: «Общаться с прессой – это ваша работа». Но вы послушайте, что говорят профессионалы из-за океана. Их ответы – пустая вода! Да, нет, не знаю. Абсолютно элементарные штампы. Суперполиткорректность. Из этого нельзя извлечь ничего полезного.

А в наше время, когда я играл в ЦСКА, вообще не существовало культуры интервью. Брали его с большим трудом. Нужно было получить разрешение. Интервью много раз согласовывалось, вносились коррективы. Но главное что? Хоккеисты от этого хуже не становились.

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