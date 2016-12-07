Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельность
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».
– Как сообщают авторитетные СМИ, – рассказывает Масалитин, – следующим тренером ЦСКА станет Виктор Гончарннко. На мой взгляд, это хороший выбор.
– То есть кандидатуру Олега Кононова нет смысла обсуждать?
– Думаю, Евгений Гинер давно все решил. Именно поэтому у Гончаренко был пункт в контракте, который предусматривал его возвращение в ЦСКА.
– Недавно появилась информация, что Гончаренко намерен забрать с собой в ЦСКА Виктора Васина, который принадлежит армейцам. Кого заменит игрок «Уфы»: Василия Березуцкого или Сергея Игнашевича?
– Ничего удивительного. Гончаренко будет отвечать за результат, а ему нужно усиление. Думаю, Васин заменит в основе ЦСКА Игнашевича.
– А что скажете по поводу того, что Леонид Слуцкий может возглавить «Витесс»?
– Возможно, стоит попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Но первым приложил дорогу в «Витесс» Валерий Масалитин и Сергей Крутов (смеется). Пока сказать тут нечего, ведь это неподтверждения информация. Посмотрим, что случится в будущем.
– Какова истинная причина ухода Слуцкого из ЦСКА: последствия провала на Евро-2016 или неудачное выступление армейцев в нынешнем сезоне?
– Все вместе. Как говорится, футбольная команда – это семья. Вот, например, как муж и жена, которые постоянно друг друга видят. Устали. Просто устали друг от друга. Сейчас и ЦСКА, и Слуцкому нужен новый вызов. Возможно, возникли трения.
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– Можно сказать, что с приходом Гончаренко ЦСКА вернется в чемпионскую гонку?
– Мне сложно ответить, поскольку надо смотреть, какие будут приобретения зимой. Чтобы стать чемпионом нужна длинная скамейка. То, что Гончаренко молод и амбициозен – это хорошо, но этого не достаточно. Нужно усиление! Ребятам, в свою очередь, придется доказывать Гончаренко свою состоятельность. Для него не будет авторитетов. Думаю, команда преобразится, что уже хорошо.
– Ласина Траоре нужно возвращать «Монако»?
– Этот футболист не поможет команде выиграть чемпионат, но оставить его до конца сезона нужно. Как никак, в ЦСКА будет конкуренция. Возможно, Траоре покажет себя лучше во второй половине.
– Если откинуть тот факт, что Гончаренко уже работал в ЦСКА, в чем наставник «Уфы» сильнее Олега Кононова?
– Его не зря приглашали еще летом, ведь тогда никто не знал, что все так сложится. А вообще, мне сложно рассуждать на эту тему, поскольку я считаю, что главной причиной приглашения Гончаренко является то, что он уже всех знает и ему не нужно будет давать время на адаптацию.
– СМИ утверждают, что ЦСКА испытывает финансовые трудности. В связи с этим у меня к вам вопрос: может ли столичный клуб продать кого-либо из ключевых игроков. Например, Алана Дзагоева, которым интересуются европейские клубы. Эту информацию подтверждал его агент...
– В жизни бывает все. У меня нет точной информации на счет финансового состояния ЦСКА, но с позиции человека, который в футболе не один десяток лет, могу сказать так: жертвовать никем нельзя. К тому же, в команде нет молодого игрока на замену Дзагоеву. Возможно, ЦСКА еще планирует попасть в Лигу чемпионов, и если это так, то Алана отпускать нельзя. Но жизнь такая штука, что все может измениться в любой момент. Все зависит от стратегии команды на текущий сезон, – сказал Масалитин.
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция