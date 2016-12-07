«Разборки Овечкина и тренера. Что они сказали друг другу?» Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ





Игра «Сент-Луис» - «Монреаль» интересна по двум причинам. Во-первых, это противостояние двух русских звезд: Владимир Тарасенко против Александра Радулова (но оно не получилось, оба не набрали очки).

Во-вторых, любопытно было посмотреть, в какой тройке окажется Радулов после того, как сломался центрфорвард его звена Алекс Гальченюк. В итоге «Монреаль» сформировал первое звено в виде Макс Пачиоретти – Дэвид Дешарне – Александр Радулов. И все трое не набрали ничего.

«Сент-Луис» поначалу имел больше моментов, но забили гости. Если точнее, то защитник «Блюз» Карл Гуннарссон запихал шайбу в свои ворота. Потом и Плеканец с передачи Байрона, бывшего партнера Радулова по звену, забил второй гол.

И что сделал тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок? Он тоже перетасовал звенья, поставив вместе Джайдена Шварца и Пола Штястны. В итоге они забили все три гола, причем Шварц сделал дубль и отличился в овертайме.

Вот так старина Хичкок, как в шахматы, переиграл своего коллегу Мишеля Террьена.

ГОЛ ДНЯ





Артем Анисимов стал главным российским открытием на старте сезона. Скромный центрфорвард лидировал среди лучших бомбардиров лиги. Кто-то говорил, что это случайность, и нападающий «Чикаго» скоро сдуется. Потом Анисимов получил травму…

Да, теперь «Арт Росс Трофи» как первому бомбардиру НХЛ ему не светит. Но Артем продолжает забивать. Вот теперь он с пятачка положил шайбу в ворота «Аризоны», и она стала победной.

Надо похвалить и Скотта Дарлинга – он сделал сухарь, пока основной вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд перенес операцию по удалению аппендицита и выбыл на две-три недели.

ГОЛОСОВАНИЕ ДНЯ

НХЛ объявила промежуточные результаты по голосованию на Матч звезд. Как вы помните формат, болельщики выбирают капитана каждого дивизиона. Причем теперь нельзя голосовать за левых персонажей вроде неизвестного тафгая Джона Скотта, которого в прошлом году раскрутили до самого ценного игрока звездного шоу.

Так вот, в Атлантическом дивизионе лидирует вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, а вот Никиты Кучерова нет даже в пятерке. В Центральном дивизионе на пятом месте идет Владимир Тарасенко, а явный фаворит – Патрик Кейн из «Чикаго».

Тихоокеанский дивизион – там будет капитаном Коннор Макдэвид, к гадалке не ходи. И наконец, самое интересное – дивизион Метрополитан. Там идет заруба Сидни Кросби с Александром Овечкиным. Так что два кита, на которых держится НХЛ, никуда не делись. Разве только к ним подплыл третий кит – Макдэвид, и теперь звездный фундамент лиги выглядит основательнее.

КРИТИКА ДНЯ

Вчера я рассказывал, что тренер «Вашингтона» Барри Тротц выразил недовольство игрой своего капитана Александра Овечкина. Мол, он хватает слишком много ненужных удалений. И коуч с Ови обязательно поговорит наедине, причем жестко.

И что же?

«У нас состоялся разговор с Овечкиным, - сообщил Тротц после утренней тренировки. - Он понимает, что принесет больше пользы команде, если не будет сидеть на скамейке штрафников. Он хватает слишком много удалений, орудуя своей клюшкой. Овечкин нам нужен на льду, потому что он – самый результативный. Он все это понимает и относится к этой ситуации со всей ответственностью.

Многие арбитры знают, что Овечкин любит наносить рубящие удары клюшкой. У него такая репутация. Я говорю ему: «Алекс, тебя будут за это наказывать». Вообще это честные удаления, потому что такие нарушения есть. И он это тоже понимает.

Овечкин – наш капитан. На нем большая ответственность. Он понимает, какой груз несет на своих плечах. Он – лидер команды, и должен помогать, а не мешать.

В общем мы пришли к тому, что если это будет повторяться снова, то Алекс не увидит много игрового времени и большинства. Я надеюсь, что мой мессадж до Овечкина дойдет. И это не какой-то вызов нашему капитану. Это реальность».

Сам Александр Великий с этой точкой зрения согласился: «Да, я должен быть на льду, а не на скамейке штрафников. Хорошо, что мы с Барри все обсудили. У меня есть ошибки, и я должен с ними справляться. Нельзя бить соперника клюшкой в средней зоне, за это судьи удаляют».

Теперь «Вашингтону» и Овечкину предстоит матч против «Бостона». Посмотрим, сможет ли Саша сдержать себя в руках.

ПЕРЕГОВОРЫ ДНЯ

В эти дни в Цюрихе проходит расширенный совет ИИХФ, на котором обсуждается ключевой вопрос – как найти деньги на участие игроков НХЛ в Олимпиаде. Потому что МОК при своих миллиардных оборотах не хочет тратить в районе $10 млн на то, чтобы оплатить страховки и перелет игрокам из-за океана. Сама НХЛ платить не хочет в принципе. Таких денег у ИИХФ нет.

Как рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, который сейчас тоже находится в Цюрихе, видимо, в общий котел скинутся национальные олимпийские комитеты. Все же понимают, что без хоккеистов НХЛ зимние Игры резко потеряют в своей ценности. Вот Россия, Канада, США и даже Чехия заплатить готовы. Шведы и финны пока думают, но у них нет другого выхода.

Наш прогноз – так или иначе, игроки НХЛ выступят в Пхенчхане. А кто заплатит по счету – простых болельщиков это волновать не должно.

ЦИТАТА

«Никита Кучеров – невероятно одаренный игрок. Потрясающий бросок, отличное видение поляны. Он станет одним из самых великих хоккеистов в истории России».

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Артем АНИСИМОВ («Чикаго»)

Забил победный гол в матче с «Аризоной» (4:0)

2** – Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ)

3*** –Алексей ЕМЕЛИН («Монреаль»)

Провел 4 силовых приема в матче с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ)

ТАБЛО

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 2, 19.11)

М: Радулов (0+0; -1, 2, 3, 20.19)

Марков (0+0; -1, 0, 3, 23.54)

Емелин (0+0; 0, 0, 0, 23.36)

К: Задоров (0+0; +1, 0, 0, 18.35)

Григоренко (0+0; -1, 0, 1, 16.18)

в Варламов (32-28; 87,5%, 58.26)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 1, 13.56)

Проворов (0+1; +1, 0, 1, 23.23)

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 11.46)

В: Трямкин (0+0; +1, 0, 0, 18.46)

Ч: Панарин (0+0; 0, 2, 3, 16.49)

Анисимов (1+0; 0, 0, 1, 18.13)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 1, 12.55)

В: Бурмистров (0+0; -2, 2, 0, 4.57)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.