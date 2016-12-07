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«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!

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В футболе существуют две вещи, грамотное соединение которых дает результат. Еще раз убедился: есть у нас специалист, который способен дать верный их баланс — Бердыев. Как он все это выстраивает? Потрясающе! Идет навал голландцев, силы на нуле. Но насколько ростовчане друг друга подстраховывают, насколько они связаны между собой! Атаковать уже не могут, но выигрывают отбор. Одного пробросят — другой страхует. Удивительное явление!

Выдающийся матч провел Мевля. Умные перехваты, надежность. А ведь он не выдающийся игрок. Он всего лишь пришел к тренеру, который знает, что, когда и как.

В целом подобное предполагалось: одни будут давить, другие защищаться. Вопрос был только в том, сможет ли ПСВ пробить брешь. Не смог. Голландцы даже момента ни одного стопроцентного не создали у ворот Джанаева, если говорить о действительно созданных моментах, а не о шальных ударах с отскоками.

Это командный характер. Такое шлифуется на каждой тренировке, в каждой игре. Вырабатывается до автоматизма и закрепляется ответственностью. У «Спартака» сейчас тоже наклевывается стержень. И идет это от тренера. Кто-то пропускает какие-то моменты, Бердыев - нет. В результате Азмун с Полозом и Ерохиным выжали из себя все, что только можно. Они зарабатывают деньги! В отличие от тех, кто получает.

Слышу вопросы: оправдано ли ради таких успехов жертвовать матчами в чемпионате страны, выпуская резерв? Вот что скажу в ответ: это вопрос не уважения к болельщикам или циничного прагматизма. Все идет от скудности состава. Калачев неимоверно устал, Полоз еле ползал. Но если бы им не давали передохнуть, они вообще бы не доиграли до конца.

Многие имеют по два состава и говорят: нужно везде играть сильнейшим. Но у «Ростова» совсем плохо с этим делом, без дозирования нагрузок — никак. Дончане продавали игроков, чтобы выпутываться из сложной клубной ситуации. Но сохранили верность профессии, уважение к тренеру, держали строй. Столько балерин стало на футбольных полях… А они на самом деле — мужики! 

«МУ-ЖИ-КИ!» Как реагировали на успех «Ростова» в соцсетях

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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