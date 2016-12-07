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Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.

Нельзя сказать, что «Ростов» прилетел в Эйндховен удерживать устраивающую его нулевую ничью – встать стеной у ворот Джанаева и все 90 минут выносить мяч как можно дальше, приближая свой триумф. Расчет на контратаки и созидание, на осмысленный агрессивный футбол, конечно, был. Но была и трезвая оценка своих сил. Все сводилось к вопросу – на сколько минут хватит жизненной энергии. Тактика, техника и психология значения практически не имели. Все решала только «физика». Хватит ее – выстоят.

Вчерашний матч с ПСВ был для «Ростова» пятым за последние 14 календарных дней. И все – на тяжелых полях, в сложных условиях, отнимающих дополнительные силы. Дискуссии о календаре «осень-весна» у нас разгораются каждый год с приходом первых морозов. И чем крепче морозы, тем жарче дискуссии. Но говорят в основном о погоде – оказывается, в России в это время года холодно и снег идет. Но самое губительное, что есть в системе «осень-весна», – спрессованный календарь на финише первого отрезка.

«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»

В «Ростове» понимали, что силы на исходе. Их меньше, чем у любого другого клуба. «Ростов» форсировал подготовку к сезону из-за старта в квалификации Лиги чемпионов. К декабрю не осталось ничего. Даже пришлось принести в жертву матч с «Уралом». Последние ресурсы были израсходованы в игре с «Баварией». Вот где, пожалуй, и села батарейка. Дальше «Ростов» уже доигрывал на морально-волевых. Терпел, стиснув зубы и сжав кулаки. И это еще клубу повезло, что его обошла стороной эпидемия травм.

Тактика «Ростова»

Сил на созидание хватило на первые минут двадцать-тридцать. Дальше «Ростов» мог только разрушать. Но, разрушая, продолжал черпать энергию из каких-то потайных источников. Пробежал 122,5 км. ПСВ – 114,7 км. И тем не менее, чем сильнее ощущалась усталость, тем больше был брак в передачах: в первом тайме он составил 30%, во втором – 36%. «Поплыли» обессилевшие Нобоа и Калачев. Дали сбой все отлаженные командные механизмы. Выход 3 в 2 во втором тайме свежий «Ростов» наверняка бы реализовал.

И все же «Ростов» держался. Филип Коку, изначально использовавший модель 3–5–2, к концу матча бросил в бой все резервы, перейдя на что-то вроде 2–4–4, где чуть ли не полсостава – номинальные нападающие. ПСВ давил мощно, носился ураганом по последней трети поля, бомбардируя подачами штрафную площадь и находя острые проникновения. Тут уж, положа руку на сердце, стоит признать – повезло. Но после героической победы над «Баварией» фортуна не могла повернуться к «Ростову» задом.

Весна на ростовской улице. «Ростов» продолжает участие в еврокубках

После финального свистка не у всех хватило сил порадоваться. И ведь было чему – задача максимум выполнена. И даже перевыполнена. Ведь именно «Ростов» стал автором самой яркой, громкой, эпической еврокубковой победы, о которой рассказывать будут до тех пор, пока люди не разучатся говорить. А Джанаев, спасший вчера не раз, за последние десять лет, как выясняется, провел в Лиге чемпионов больше сухих матчей, чем Акинфеев. Повод для гордости есть. И не только у него. Браво, «Ростов»! Браво, мужики!

Статистика команд

«МУ-ЖИ-КИ!» Как реагировали на успех «Ростова» в соцсетях

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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