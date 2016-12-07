Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будет

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- В эти дни в Швейцарии проходит конгресс ИИХФ, где может быть принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Какое у вас предчувствие?

- Если судить по настрою хоккеистов, то они поедут. Сейчас вообще нет ни у кого сомнений, что нужно лететь в Пхенчхан. Все хотят там играть.

Но я понимаю и НХЛ. Лига дает выкладки, что на Олимпиаде теряет серьезные деньги. Им даже страховки и логистику не могут оплатить. То есть НХЛ, ничего не получая, должна нести финансовые потери?

Отдельная тема – травмы. Вспомните, как сломался Джон Таварес. И что, «Айлендерс» должен оставаться без своего лидера в плей-офф? Это все очень серьезно. И это тоже надо просчитать.

В целом это огромный бизнес на пять миллиардов. При этом НХЛ, МОК и ИИХФ торгуются из-за $17 млн. То есть Международный олимпийский комитет жалеет эти деньги для заокеанской лиги, но хочет, чтобы игроки НХЛ приехали. Интересно ставится вопрос, да?

Но вы знаете, у канадцев не меньше патриотизма, чем у наших. Они очень гордятся тем, что выиграли три Олимпиады из последних четырех, что убедительно победили на Кубке мира. Они хотят взять золото и в Корее. Так что этот фактор крайне важен. Все хоккеисты НХЛ хотят защищать честь своих стран.

- Может, и хорошо, если НХЛ не приедет на Олимпиаду? Тогда ведь сборная России будет выглядеть сильнее всех.

- Но не факт, что мы победим в Корее. Как показывают последние чемпионаты мира, Россия не выглядит железным фаворитом. Большая ошибка – думать, что без энхаэловцев команду Олега Знарка в Пхенчхане ждет легкая прогулка.

Но тогда нам очень поможет СКА, где выступают многие игроки сборной. Это ведь уже сыгранный костяк. И на чемпионат мира-2017 в Кельн нам нужно приглашать поменьше энхаэловцев. То есть уже строить команду с прицелом на февраль 2018-го. Кстати, и Канада с США создадут свои олимпийские команды. Это однозначно.

- Реально ли остановить такой СКА? Вы сказали после матча с ЦСКА, что перед Питером – зеленый свет в финал Кубка Гагарина.

- Не так все и просто будет у СКА! Как играть против этого клуба? Поменьше удаляться. Выстроить хорошую оборонительную систему, как умеет тот же «Ак Барс». Вообще плей-офф получится непростым. В последних матчах соперники СКА открывают счет, пытаются навязать борьбу. Вот во Владивостоке у «Адмирала» было много моментов. И если бы не блестящая игра Игоря Шестеркина, вообще все могло повернуться иначе. Там только выходов один на один было штуки три!

Да, СКА – фаворит. Да, Питер скорее всего, завоюет Кубок Гагарина. Но легкой прогулки не ждите. Повторю, что СКА не играет на пределе. Команда Знарка всех порвет в регулярке. Но на Востоке хорошо выглядит «Ак Барс». А если упрутся вратари? А опыт «Магнитки»? Нет, не все так просто!

- Кого из россиян в НХЛ вы считаете лучшим в этом сезоне? Кто – один из главных фаворитов в борьбе за «Харламов Трофи»-2017?

- Не стану пока называть Александра Радулова. Он может играть еще сильнее. Хотя в последнем матче в Лос-Анджелесе выглядел блестяще.

Мне очень нравится Никита Кучеров. «Тампа» сейчас играет не очень сильно. А вот он выполняет очень много работы. Безусловно, в последних матчах прибавили Владимир Тарасенко и Евгений Малкин. Они великолепны.

Но не забывайте, что Кучеров не готовился к сезону с «молнией», пропустил тренинг-кемп. И играет на таком уровне!

Конечно, очень хорош Сергей Бобровский. Вообще взлет «Коламбуса» поразителен. Это главное открытие сезона. Очень мощная, мужская и даже наглая команда. Девиз «Блю Джекетс» - это заявление их тренера Джона Тортореллы: «Хватит ныть и скулить, играйте в хоккей». Помните, он так сказал после матча с «Вашингтоном», когда соперник начал жаловаться?

Биться в каждой игре – вот посыл «Коламбуса». Да, Торторелла может оставить сборную России на чемпионате мира без Сергея Бобровского. Но как я и говорил, возможно, в Кельне надо будет обойтись без игроков НХЛ.