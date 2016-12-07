Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будет

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будет
Источник: «Советский спорт»

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- В эти дни в Швейцарии проходит конгресс ИИХФ, где может быть принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Какое у вас предчувствие?
- Если судить по настрою хоккеистов, то они поедут. Сейчас вообще нет ни у кого сомнений, что нужно лететь в Пхенчхан. Все хотят там играть.

Но я понимаю и НХЛ. Лига дает выкладки, что на Олимпиаде теряет серьезные деньги. Им даже страховки и логистику не могут оплатить. То есть НХЛ, ничего не получая, должна нести финансовые потери?

Отдельная тема – травмы. Вспомните, как сломался Джон Таварес. И что, «Айлендерс» должен оставаться без своего лидера в плей-офф? Это все очень серьезно. И это тоже надо просчитать.

В целом это огромный бизнес на пять миллиардов. При этом НХЛ, МОК и ИИХФ торгуются из-за $17 млн. То есть Международный олимпийский комитет жалеет эти деньги для заокеанской лиги, но хочет, чтобы игроки НХЛ приехали. Интересно ставится вопрос, да?

Но вы знаете, у канадцев не меньше патриотизма, чем у наших. Они очень гордятся тем, что выиграли три Олимпиады из последних четырех, что убедительно победили на Кубке мира. Они хотят взять золото и в Корее. Так что этот фактор крайне важен. Все хоккеисты НХЛ хотят защищать честь своих стран.

Может, и хорошо, если НХЛ не приедет на Олимпиаду? Тогда ведь сборная России будет выглядеть сильнее всех.
- Но не факт, что мы победим в Корее. Как показывают последние чемпионаты мира, Россия не выглядит железным фаворитом. Большая ошибка – думать, что без энхаэловцев команду Олега Знарка в Пхенчхане ждет легкая прогулка.

Но тогда нам очень поможет СКА, где выступают многие игроки сборной. Это ведь уже сыгранный костяк. И на чемпионат мира-2017 в Кельн нам нужно приглашать поменьше энхаэловцев. То есть уже строить команду с прицелом на февраль 2018-го. Кстати, и Канада с США создадут свои олимпийские команды. Это однозначно.

- Реально ли остановить такой СКА? Вы сказали после матча с ЦСКА, что перед Питером – зеленый свет в финал Кубка Гагарина.
- Не так все и просто будет у СКА! Как играть против этого клуба? Поменьше удаляться. Выстроить хорошую оборонительную систему, как умеет тот же «Ак Барс». Вообще плей-офф получится непростым. В последних матчах соперники СКА открывают счет, пытаются навязать борьбу. Вот во Владивостоке у «Адмирала» было много моментов. И если бы не блестящая игра Игоря Шестеркина, вообще все могло повернуться иначе. Там только выходов один на один было штуки три!

Да, СКА – фаворит. Да, Питер скорее всего, завоюет Кубок Гагарина. Но легкой прогулки не ждите. Повторю, что СКА не играет на пределе. Команда Знарка всех порвет в регулярке. Но на Востоке хорошо выглядит «Ак Барс». А если упрутся вратари? А опыт «Магнитки»? Нет, не все так просто!

- Кого из россиян в НХЛ вы считаете лучшим в этом сезоне? Кто – один из главных фаворитов в борьбе за «Харламов Трофи»-2017?
- Не стану пока называть Александра Радулова. Он может играть еще сильнее. Хотя в последнем матче в Лос-Анджелесе выглядел блестяще.

Мне очень нравится Никита Кучеров. «Тампа» сейчас играет не очень сильно. А вот он выполняет очень много работы. Безусловно, в последних матчах прибавили Владимир Тарасенко и Евгений Малкин. Они великолепны.

Но не забывайте, что Кучеров не готовился к сезону с «молнией», пропустил тренинг-кемп. И играет на таком уровне!

Конечно, очень хорош Сергей Бобровский. Вообще взлет «Коламбуса» поразителен. Это главное открытие сезона. Очень мощная, мужская и даже наглая команда. Девиз «Блю Джекетс» - это заявление их тренера Джона Тортореллы: «Хватит ныть и скулить, играйте в хоккей». Помните, он так сказал после матча с «Вашингтоном», когда соперник начал жаловаться?

Биться в каждой игре – вот посыл «Коламбуса». Да, Торторелла может оставить сборную России на чемпионате мира без Сергея Бобровского. Но как я и говорил, возможно, в Кельне надо будет обойтись без игроков НХЛ.

Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывал

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Коваленко: Игроки «Слована» думают над приостановкой своей работыГлава профсоюза игрков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с задолженностями по зарплатам в клубе из Братиславы.СКА – «Динамо». Армейцы сыграют в форме, разработанной к 70-летию клубаМатч 8 декабря между СКА и «Динамо» будет приурочен к празднованию 70-летия клуба из Петербурга и всего отечественного хоккея.Александр Юдин: Серия из 10 поражений для Череповца – это катастрофаБывший защитник «Северстали» Александр Юдин поделился мнением о 10-матчевой серии поражений «Северстали».Игорь Захаркин: У нас опять проблема первого звенаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о подготовке команды к предстоящим домашним играм.Капитан «Спартака»: Нас в Казани обманули? Это неприятно!Капитан «Спартака»: Нас в Казани обманули? Это неприятно!Капитан «Спартака» Максим Потапов – о победе в «Лужниках», роковом судействе в Казани и знакомстве с Карякиным.Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывалСергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывалЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстоялиКапитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смыслаГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суетыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизниБывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.Сергей Гимаев: Вспомните, как сломался ТаваресЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мирЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я очень рад за КовальчукаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Жду Дацюка на чемпионате мираЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Сегодня в матче «Спартак» – «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковДацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковОбозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Сергей Гимаев
Сергей Гимаеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение