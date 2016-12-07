Капитан «Спартака»: Нас в Казани обманули? Это неприятно!

Капитан «Спартака» Максим Потапов – о победе в «Лужниках», роковом судействе в Казани и знакомстве с Карякиным.



«Спартак» сыграл с «Ак Барсом» два матча за четыре дня. Уступил в Казани 2:3 и победил в Москве 1:0. Прокомментироват ь итог этих поединков с грозным соперником обозреватель «Советского спорта» предложил капитану красно-белых Максиму Потапову.

– Второй матч с «барсами» получился очень тяжелый, но интересный, – заявил Потапов после победы в «Лужниках». – Как говорят, «туда-сюда», до первого гола. Мы его забили потому и победили.

– Но это случилось только в третьем периоде…

– Могли и раньше счет открыть. У нас и большинство было… Но «барсы» его чаще получали. Поэтому больше приходилось обороняться. Хорошо, что в концовке выстояли.

– Вы сыграли с «Ак Барсом» два матча за четыре дня. Это помогло победить во второй встрече?

– Большого значения это не имеет. С другой стороны, четко представляешь – как они играют, где у соперника слабые места. Тем более, моя тройка, к примеру, в обоих матчах выходила против одного и того же звена «барсов». В этом плане было полегче. Но поединок все равно вышел крайне напряженным. Потели и старались не меньше, чем в первом.

– Сегодня, как и в нескольких последних матчах вы играли не в центре…

– Мне все равно. Никакой разницы. Почему голов так мало забили? А вы посмотрите сколько было борьбы и столкновений. В обороне и мы, и «барсы» очень здорово действовали.

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– В Казани второй гол в ваши ворота был забит не по правилам. КХЛ признала ошибку. Сильно разозлились, когда поняли, что вас, по сути, обманули?

– Прямо уж обманули? Конечно, такие шайбы нельзя засчитывать – если ты видишь, что она линию не пересекла. Но ошибиться может каждый. Жалко только, что судьи в Казани фатально ошиблись не в нашу пользу. Хорошо, что взяли реванш в Москве. Все всем доказали. А злиться… Конечно, было неприятно. Когда КХЛ объявила об ошибке судьи в прессе, мне много сообщений пришло. О том, что проиграли мы незаслуженно.

– Сегодня символическое вбрасывание перед матчем сделал Сергей Карякин. Вы знаете – кто это?

– Ну теперь-то Сергея многие знают. Если честно, за всей его битвой с норвежцем я не следил. У нас слишком плотный график. Только решающие матчи смотрел, на тай-брейке.

– Знали, что он болеет за «Спартак»?

– Вот это для меня сегодня стало сюрпризом.

– Сами в шахматы играете?

– Нет. Но после знакомства с Карякиным… Может, и попробую на досуге! Пусть приходит еще в гости. Мы его в хоккей играть научим, он нас - в шахматы.

– Кстати, Карякин с футболистами из «Спартака» уже провел сеанс одновременной игры.

– Тогда надо и к нам его пригласить. Не повредит в подготовке.