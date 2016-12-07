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Капитан «Спартака»: Нас в Казани обманули? Это неприятно!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты московского "Спартака"
Хоккеисты московского "Спартака"Источник: «Советский спорт»

Капитан «Спартака» Максим Потапов – о победе в «Лужниках», роковом судействе в Казани и знакомстве с Карякиным.

«Спартак» сыграл с «Ак Барсом» два матча за четыре дня. Уступил в Казани 2:3 и победил в Москве 1:0. Прокомментировать итог этих поединков с грозным соперником обозреватель «Советского спорта» предложил капитану красно-белых Максиму Потапову.

– Второй матч с «барсами» получился очень тяжелый, но интересный, – заявил Потапов после победы в «Лужниках». – Как говорят, «туда-сюда», до первого гола. Мы его забили потому и победили.

– Но это случилось только в третьем периоде…
– Могли и раньше счет открыть. У нас и большинство было… Но «барсы» его чаще получали. Поэтому больше приходилось обороняться. Хорошо, что в концовке выстояли.

– Вы сыграли с «Ак Барсом» два матча за четыре дня. Это помогло победить во второй встрече?
– Большого значения это не имеет. С другой стороны, четко представляешь – как они играют, где у соперника слабые места. Тем более, моя тройка, к примеру, в обоих матчах выходила против одного и того же звена «барсов». В этом плане было полегче. Но поединок все равно вышел крайне напряженным. Потели и старались не меньше, чем в первом.

– Сегодня, как и в нескольких последних матчах вы играли не в центре…
– Мне все равно. Никакой разницы. Почему голов так мало забили? А вы посмотрите сколько было борьбы и столкновений. В обороне и мы, и «барсы» очень здорово действовали.

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– В Казани второй гол в ваши ворота был забит не по правилам. КХЛ признала ошибку. Сильно разозлились, когда поняли, что вас, по сути, обманули?
– Прямо уж обманули? Конечно, такие шайбы нельзя засчитывать – если ты видишь, что она линию не пересекла. Но ошибиться может каждый. Жалко только, что судьи в Казани фатально ошиблись не в нашу пользу. Хорошо, что взяли реванш в Москве. Все всем доказали. А злиться… Конечно, было неприятно. Когда КХЛ объявила об ошибке судьи в прессе, мне много сообщений пришло. О том, что проиграли мы незаслуженно.

– Сегодня символическое вбрасывание перед матчем сделал Сергей Карякин. Вы знаете – кто это?
– Ну теперь-то Сергея многие знают. Если честно, за всей его битвой с норвежцем я не следил. У нас слишком плотный график. Только решающие матчи смотрел, на тай-брейке.

– Знали, что он болеет за «Спартак»?
– Вот это для меня сегодня стало сюрпризом.

– Сами в шахматы играете?
– Нет. Но после знакомства с Карякиным… Может, и попробую на досуге! Пусть приходит еще в гости. Мы его в хоккей играть научим, он нас - в шахматы.

– Кстати, Карякин с футболистами из «Спартака» уже провел сеанс одновременной игры.
– Тогда надо и к нам его пригласить. Не повредит в подготовке.

Матч

Ак Барс - Спартак - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы:

Радил 0:49 (0:1). Попов (Глинкин, Малыхин), 6:02 (1:1 - бол.). Малыхин (Глинкин, Эллиотт), 22:34 (2:1 - бол.). Захарчук (Лукоянов), 31:15 (3:1). Лещенко (Кириллов, Воронин), 56:28 (3:2).

Место и дата

03 декабря 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Стоа (Дыбленко), 52:10 (1:0).

Место и дата

06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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