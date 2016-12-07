Ты не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов. Мнение Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев анализирует шансы команды Курбана Бердыева в Лиге Европы.

Тот «Ростов», который мы давеча видели против «Зенита» и ПСВ, Лигу Европы, конечно, не выиграет. Я бы сказал, что в каждом из этих матчей он применил не более половины своих возможностей. Иначе было не выжить в режиме двухдневного интервала между играми.

А вот «Ростов» образца прошлой весны, взорвавший привычный ход вещей в премьер-лиге, – может. Курбан Бердыев доказал тогда, что как никто другой умеет ставить акценты на особо важных матчах. И «Ростов» расправился со всеми, кого считал принципиальными соперниками и к кому по-особому готовился, – ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком» и «Зенитом».

Осенью команда искала новых острых ощущений. Примеривалась к «Атлетико» и «Баварии». Закалилась на европейском высокогорье. Теперь командам уровня ПСВ ростовчан не запугать и не застигнуть врасплох. И потому в повестку будущей весны Бердыев вправе с полными на то основаниями внести успешную кампанию в Лиге Европы.

Положение команды в чемпионате России весьма к тому располагает. Здесь «Ростову», если по-крупному, уже нечего ловить. Внутренний календарь может быть использован как необременительный факультатив – с задачей не опуститься в зону вылета. Зато в Лиге Европы, учтем, на кону льготная путевка в Лигу чемпионов, где «Ростову» страсть как понравилось!

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«МЮ», «Вильярреал», «Рома», «Шальке» – таков верхний конкурентный слой во втором по значимости европейском турнире. С этим, что называется, можно работать. Манкунианцам, возможно, будет вовсе не до Лиги Европы. А такие испанские орешки, как «Вильярреал», Бердыев как раз поднаторел расщелкивать на исходе казанского периода карьеры. Больше того, Курбан Бекиевич в 2013-м уже репетировал силами «Рубина» атаку на второй европейский трофей. Не хватая в чемпионате звезд с неба, казанцы тогда добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Преодолев в плей-офф двух испанских соперников (включая «Атлетико», уже с Симеоне!) и споткнувшись только на «Челси», затесавшемся в это разночинное общество.

«Ростов» в 2016-м приучил к тому, что живет с думами о высоком, максимально задирая планку задач. И «Ростов» будет не «Ростов», если не замахнется на Лигу Европы.

Что может помешать? Безальтернативность основного состава. Вот в Эйндховене вышли одиннадцать незаменимых, чудом сохранившихся целыми-невредимыми (хотя невредимыми – это с большой долей условности) к 6 декабря. А любая замена сразу бьет по командной органике и командному потенциалу. Так что Бердыеву в межсезонье следует дополнительно вживить а основную обойму пару полноценных боевых единиц. Еще и потому, что клуб «кому за 30» в команде обширен.

А вживлять Бердыев умеет классно. Только за последний год вон сколько народу было тактически подшлифовано и внедрено в основу – Азмун, Кудряшов, Ерохин, Гранат, Мевля!



…Был в прошлом веке один очень самобытный клуб в Англии. «Ноттингем Форест». Отличался, к слову, крайне рациональными игровыми устоями – совсем как нынешний «Ростов». Так вот, в 1978 году этот «Ноттингем» выиграл вдруг чемпионат Англии. Через год, чемпионатом, можно сказать, пренебрег, зато взял Кубок европейских чемпионов. Заполучив тем самым путевку и в следующий розыгрыш главного европейского трофея. Ну и выиграл его повторно. «Ростов», решая, понятно, задачу более скромную, наверняка пойдет примерно тем же путем.

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