Акинфеев обязательно пропустит. Что думают букмекеры о матче «Тоттенхэм» – ЦСКА

В среду московский ЦСКА проведет, возможно, главный матч в году, но прогнозы у букмекеров на их встречу Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», мягко говоря, не самые утешительные.

7 декабря армейцы выйдут на поле легендарного лондонского «Уэмбли», где их будет ждать местный «Тоттенхэм». ЦСКА нужна исключительно победа. Только так они могут подарить себе еврокубковую весну – попасть в Лигу Европы. Англичанам для этого будет достаточно даже ничьей. Но захотят ли они бороться за победу в турнире, который на Британских островах считают второстепенным и обременяющим?

Победа любой ценой

Букмекеры уверены, что захотят. БК «Лига Ставок» принимает ставки на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1,51. То есть, поставив на успех лондонского клуба 1 тысячу рублей, удачливый игрок чистыми выиграет 510 рублей. Тот факт, что «Тоттенхэм» не проиграет и вовсе не вызывает у букмекеров практически никаких сомнений. Коэффициент 1,1 – лучшее тому доказательство.

На победе ЦСКА, напротив, можно заработать, и весьма неплохо. Шансы армейского клуба на успех оцениваются букмекерами примерно как 6 к 1 – коэффициент 6,07. Это значит, что победа увеличит сумму первоначальной ставки с 1 тысячи рублей до 6 тысяч плюс еще 70 рублей, которые никогда не будут лишними.

Не так много шансов у команды Леонида Слуцкого и на ничейный результат, который, правда, ЦСКА ничего хорошего не сулит. На такой исход можно поставить с коэффициентом 4,15.

Можно рискнуть еще больше и сделать ставку на точный счет матча. Его угадать конечно, сложнее, но и награда за это – заметно выше. Так, например, самый вероятный исход по мнению букмекеров – победа «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат составляет 6,57. Почти столько же шансов, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу хозяев – коэффициент 6,65. Третьим идет ничья 1:1. На этом результате можно заработать в 7,41 раз больше первоначальной суммы ставки.

Акинфеев вновь пропустит?

В таких условиях, когда ЦСКА готов на все ради победы, а «Тоттенхэм» может и не захотеть выигрывать, чтобы не усложнять себе календарь весенней части чемпионата Англии матчами Лиги Европы, ставить на исход матча рискованно. Что делать?

Можно сделать ставку на количество забитых в матче голов – на тотал. Традиционным водоразделом является тотал 2,5. Игроки ставят на то, что в игре будет забито больше или меньше 2,5 голов. Поставив на тотал больше 2,5 вы победите, если в игре будет забито 3 и более мячей. Вас устроит счет 2:1, в чью бы пользу он ни был. Поставив же на тотал меньше 2,5 вы выиграете, если в матче будет забито менее трех мячей: 1:0 в пользу любой из команд, 1:1 или 0:0.

В этой игре букмекеры, конечно, не ожидают россыпь голов, но, учитывая принципиальных характер противостояния, на три забитых мяча вполне рассчитывают. Коэффициент на тотал больше 2,5 в БК «Лига Ставок» составляет 1,76, тогда как на тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,97. К слову, по статистике, ЦСКА и «Тоттенхэм» - не очень результативны в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Из девяти матчей этих команд на групповом этапе лишь в четырех было забито более 2 голов.

«Я думаю, что мы увидим красивый, результативный футбол. Поэтому, на мой взгляд тотал больше двух с половиной голов с коэффициентом 1,76 – мой вариант на этот матч», – поделился своим прогнозом заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

Отдельная интрига закручена вокруг того, пропустит армейский клуб, или нет. Если пропустит – этот матч станет уже 43-й игрой Лиги чемпионов подряд, в которой Игорь Акинфеев не сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это, к сожалению для болельщиков ЦСКА и самого голкипера, очень даже вероятно. Коэффициент на то, что «Тоттенхэм» не уйдет с поля без забитого мяча составляет 1,12.