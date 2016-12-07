«Ростов» в поле чудес. Микулик – о команде Бердыева

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об успехе ростовской команды.

«Ростова» в этом календарном году было много, очень много. А его главтренера-вице-президента- консультанта - слишком много. Ну нельзя было обойти вниманием истинно российскую команду - где все складывается не благодаря, но вопреки. Какой там «русский «Лестер» - попасть в Лигу чемпионов, почти выиграв чемпионат, и быть после этого в долгах как в шелках - это только у нас могут. И почти ведь этим гордятся - знай наших!

А какая полемика вокруг Бердыева развернулась - кто вы, Курбан Бекиевич, тренер или же бизнесмен - ответствуйте! Но он упорно молчал, подбрасывая тем самым дровишек в костер слухов и домыслов.

Между тем, в Ростове начал выстраиваться ровно тот бизнес-проект, что на заре российского футбола обозначился в «Спартаке» - когда спонсорские деньги не играют решающей роли, они - лишь приятное и необходимое дополнение к тем средствам, что добыты результатами. «Спартак» тренера-президента Романцева, исправно становясь чемпионом, оперативно набирал кредитов под грядущие отчисления от УЕФА, попутно продавая засветившихся в Европе игроков. Единственное, но жутко принципиальное отличие от «Ростова» - продавал не в «Зенит», чей менеджмент вместе с командой смотрели тогда матчи высшей лиги по телевизору.

Потом в футбол наш начали заходить денежные люди, некоторые из которых презрительно именовали Романцева «президентом на зарплате», и, в конце концов, добились того, чего хотели - только вот любыми деньгами с момента ухода Романцева «Спартак» ни единого титула так пока и не взял. Да и баланс покупки-продажи Леонид Федун однажды озвучил в пользу минуса просто убийственный.

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А Бердыев с теми полномочиями, какие он сам себе в клубе определит - это гарантия скорых заработков в твердой валюте, которые, видимо, наскучили со временем футбольным управленцам в Казани, споро проевшим бердыевское наследство и мечущимся сейчас в тисках лимита с закупленной труппой дорогостоящих гастролеров - антиприбыльные клубы у нас создавать - национальные талант и традиции.

И мне втройне непонятно, почему в Ростове летом не пошли по спартаковским лекалам - наутро после прохождения первого отборочного раунда под дверью губернаторской приемной должны были сидеть банкиры с предложениями самых льготных кредитов для клуба, а уж после попадания в Лигу - очереди из финансистов образоваться бы еще с вечера. Тащите свои золотые к полю чудес! Так нет - вместо деловых предложений все ждут верховного звонка. Сколько команд загибли у нас в режиме такого тревожного ожидания?

И выход «Ростова» в евровесну - это никакое вам не чудо, а умной головой спланированная и железной рукой выдержанная стратегия. Как матерый гроссмейстер, Бердыев легко жертвовал пачками пешки в матчах чемпионата - ему важней были не очки в тех играх, за какие денег не дают, а, например, возможность дать сыграться Гранату с Мевлей - чтобы не вспоминать уже о Новосельцеве с Баштушем. Кстати, зону еврокубков «Ростов», тем не менее, никуда от себя не отпустил),

И, заметьте, никто из футболистов «Ростова» после матча в Голландии ни словом не обмолвился я о том, что в своем первенстве у нас-де проблемы: нет, вперед, даешь Европу, горы позитива! А когда вернемся из отпуска, Бекиич объяснит, где и как дальше играть.

Если, конечно, останется.

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