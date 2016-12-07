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Проклятие «Уэмбли», серия Акинфеева и уход Слуцкого. Как Лондон встретил ЦСКА

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Уэмбли"
"Уэмбли"Источник: Global Look Press

В среду на главном стадионе Британии, легендарном «Уэмбли», московский ЦСКА проведет судьбоносный матч против «Тоттенхэма».

С Англии для Леонида Слуцкого в ЦСКА все началось, Англией и закончится. Путь от Манчестера, где в 2009 году состоялся первый матч тренера у руля клуба, до Лондона, где пройдет его последняя игра, занял у российского тренера долгих семь лет. Традиционное для нашей страны «Я устал – я ухожу» прозвучало накануне матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов – последней игры ЦСКА в 2016 году. Эта новость затмила всё: предматчевые расклады, предположительные составы на игру, серию Игоря Акинфеева… Не осталось ничего – только увольнение Слуцкого. Не каждый день в клубе такого масштаба, как ЦСКА уходит эпоха.

Несмотря на официальное объявление о скором расставании, опубликованное на официальном сайте команды, на пресс-конференции Слуцкий отвечал на вопросы о своем решении как-то нехотя, отрывисто, будто не хотел об этом и думать: «Нет», «С игроками уже пообщались», «Встреча будет, но позже», «Я не готов это комментировать»... Все в этом духе.

Одно понятно – в Лондон Слуцкий приехал, чтобы победить, хоть результат в последнем матче на его решение уже никак повлиять не может.

«Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто», – признался Слуцкий.

Источник: Reuters

Конечно, фаворитом встречи будет «Тоттенхэм». Букмекеры практически не сомневаются в том, что англичане выиграют домашний матч, хотя их может устроить и ничейный результат. Коэффициент на победу «шпор» в БК «Лига Ставок» составляет 1,5.

«Ничего удивительного я не скажу. Фаворитом встречи являются хозяева, «Тоттенхэм», причем фаворитом достаточно явным. Коэффициент достаточно невысокий – в районе 1,5. На ЦСКА можно поставить с коэффициентом порядка 6,1», – прокомментировал предматчевый расклад заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев. 

Есть свои шансы на победу и у армейского клуба. В составе «Тоттенхэма», которому всего через четыре дня проводить важный и сложный матч внутреннего чемпионата против «Манчестер Юнайтед» на выезде, не будет сразу нескольких игроков основы. Да и о том, что английские клубы смотрят на Лигу Европы, как на второстепенный турнир, давно известно. Хотя…

«Я надеюсь, что мы пройдем дальше в этом турнире. К плей-офф маленькие клубы из экзотических мест отсеются. Команде не придется делать далеких перелетов. Так что матчи Лиги Европы можно будет совмещать с играми в Премьер-лиге. В этом году занять место в четверке сильнейших в чемпионате будет сложно, а снова попасть в Лигу чемпионов очень хочется. Почему бы не сделать это, победив в Лиге Европы, как в свое время выиграл «Ливерпуль»? Вот только бы на этом проклятом «Уэмбли» выиграть!» – говорит Марк Ледден, один из фанатов «шпор».

Этого, кстати, сделать «Тоттенхэму» пока так и не удалось. В этом сезоне матчи еврокубков команда проводит на главном стадионе страны – «Уэмбли». Их домашняя арена, «Уайт Харт Лейн» частично закрыта на реконструкцию, которая стартует полным ходом с 2017 года. Во внутреннем чемпионате мест для болельщиков на ней еще хватает, но в Лиге чемпионов клуб предпочел стадион повместительнее. Но оба матча, которые «Тоттенхэм» на данный момент провел на «Уэмбли», против «Монако» и «Байера», клуб проиграл. Болельщики начали даже поговаривать о каком-то проклятие.

Источник: Reuters

Нам оно, конечно, на руку. Но не стоит забывать, что у ЦСКА есть и свое проклятие – пресловутая серия Игоря Акинфеева, которая насчитывает уже 42 матча. Именно на протяжении такого количества игр в Лиге чемпионов вратарь армейцев и сборной России не может сохранить свои ворота в неприкосновенности. Серия, кстати, началась после того, как Акинфеев 1 ноября 2006 года в Лондоне же не пропустил от местного «Арсенала». Так почему бы этой серии в Лондоне и не прерваться?

Будем на это надеяться. Лондон встретил ЦСКА своим традиционным свинцовым небом но без привычного для Англии дождя. Погода ожидается самая футбольная – без осадков и с температурой в районе +10 градусов по Цельсию. Так что у команд есть все, что нужно для красивой игры с большим количеством голов. И пусть победит сильнейший.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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