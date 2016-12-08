«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера

Зинедин Зидан и Хамес Родригес Источник: Reuters

«Советский спорт» объясняет, почему наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса.



Предыстория

Молодой парень из Кукуты так бы и играл в Лиге 1, если бы его великолепный выстрел в ворота сборной Уругвая на чемпионате мира не впечатлил президента «Реала».

Флорентино Перес, как известно, любит удивлять общественность, и летом того же года «Реал» выплатил за Хамеса 80 млн евро «Монако».

Карло Анчелотти, который тренировал тогда команду, заявил, что трансфер талантливого полузащитника – не его инициатива. Интересно, что футболист, влюбивший в себя миллионы любителей футбола после мирового первенства в Бразилии, провел первый матч за «Реал» в золотых бутсах. Да, здесь ничего не напутано.

James Rodriguez wore his golden boot for the first time against city rival atl.madrid. He scored a goal. pic.twitter.com/zmcnAyjIbJ — Fatikho (@fatikho) August 20, 2014

При Анчелотти Хамес часто появлялся на поле, его игра вызывала восторг и все эксперты говорили одно: этот парень заслуживает места в стартовом составе.

Карло Анчелотти и Хамес Родригес Источник: Reuters

Что случилось?

Анчелотти во второй год работы с «Реалом» не сумел вывести команду в финал Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Ювентусу». За это Перес решил уволить опытного тренера, посчитав, что победы в предыдущем сезоне не достаточно, чтобы остаться у руля команды. Здесь стоит отметить, что еще никому не удавалось выигрывать Лигу чемпионов дважды подряд, но кого в руководстве «Реала» это волнует?

После ухода итальянского тренера команду возглавил Рфаэль Бенитес, человек, который начинал свою тренерскую карьеру в «Реал-Мадрид Кастилье» и работал ассистентом Висенте Дель Боске. Мудрый и решительный Бенитес дал понять, что никаких авторитетов для него нет. Это, кстати, касалось и Криштиану Роналду, который с первого дня был недоволен работой испанца.

Первым делом Бенитес сделал замечание Хамесу по поводу дисциплины , заявив, что никто не имеет права опаздывать на тренировки. Никто.

Но у Хамеса, как выяснилось, был веский аргумент. Игрок устроил настоящий «Форсаж» с полицией. Оказалось, что полузащитник превысил скорость, за что его попытался остановить патрульный автомобиль, но вместо того, чтобы... Хамес решил удрать от блюстителей закона, устремившись на тренировочную базу.

James llegó a Valdebebas perseguido por la Policía ▶ https://t.co/tQgAz9tgpn pic.twitter.com/GnkEMi8iEG — AS (@diarioas) January 1, 2016

Об этом позже узнали все, а в «Реале» информацию подтвердили, заявив, что игрок обязательно будет наказан. После этого Хамес перестал попадать в основу «Реала», а сам Бенитес не скрывал, что по-прежнему недоволен дисциплиной своего подопечного и отношением на тренировках.

Что происходит сейчас?

В январе Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку. Наверное, в этот день никто так не был счастлив, как Хамес Родригес. Но, как показывает практика, радоваться было нечему…

Зинедин Зидан, который уже дважды выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в качестве тренера, не использовал Хамеса в матче с «Барселоной». В игре с «Атлетико» футболист появился лишь на 83-й минуте. Это нормально для игрока, который был куплен за 80 млн. евро? Хамес не испытывает никаких проблем со здоровьем, но Зидан остается верен своим принципам.

Француз больше доверяет молодому Лукасу Васкесу, который, откровенно говоря, в разы уступает своему колумбийскому коллеге.

Нет на свете тренера, который сам себе враг. И Зидан в том числе. Но легендарный в прошлом игрок считает, что нужно вести себя должным образом и упорно работать на тренировках.

Оказывается, Зидан, как и Бенитес, недоволен отношением Хамеса. Но больше всего француза разозлило поведение игрока на одном из матчей чемпионата Испании. Во время игры Зидан дал указание Хамесу идти и разминаться, на последний решил проигнорировать требование тренера, что большая редкость.

Видимо, Хамес решил показать характер еще молодому тренеру, и рассчитывал за счет руководства «надавить» на специалиста. Но не тут то было. Как сообщали СМИ, Зидан был в ярости, когда Хамес шутил на скамейке запасных, а «Реал» проигрывал в Германии «Вольфсбургу» 0:2.

Летом француз заявлял журналистам, что он нормально относится к своему игроку, который после шуток в Германии решил пошантажировать руководство «Реала» с помощью агента. Последний, в свою очередь, вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», а некоторые СМИ писали, что Родригес приобрел себе дом в Манчестере.

Сейчас для игрока сборной Колумбии ничего не меняется. Интересно, что Анчелотти, который доверял ему, сказал испанским журналистам следующее:

«В данном вопросе важную роль играет отдача футболиста на поле. Да, я удивлен ситуацией Хамеса, а точнее тем, что с ним произошло. Но, несмотря на все это, он еще молод. В футболе не всегда все получается. Для игрока самое главное – продолжать бороться. Это касается и тех случаев, когда ты остаешься в запасе. В «Реале», как известно, высокая конкуренция и заполучить место в стартовом составе нелегко».

Но вот, что интересно: Хамес, судя по всему, устал бороться. Об этом сообщил бывший главный редактор издания Marcа Эдуардо Инда:

«У меня есть информация от близкого друга Хамеса, который разговаривал с его женой Даниэлой. Когда закончился матч с «Барселоной», Даниэла сказала ему, что Хамес переживет моральный упадок из-за своего беспомощного положения в «Реале». Будучи профессионалом такого уровня, нужно быть готовым к сложным ситуациям. По окончанию матча Хамес сказал своему другу: «Кругом одно де**о, и оно губит меня».

Получается, все, что окружает колумбийца в «Реале», его просто губит. Может быть гонки с полицейскими, опоздания на тренировки и шутки в непростое время для команды и есть то самое «де**о», которое происходит с ним?