«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера

«Советский спорт» объясняет, почему наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса.



Молодой парень из Кукуты так бы и играл в Лиге 1, если бы его великолепный выстрел в ворота сборной Уругвая на чемпионате мира не впечатлил президента «Реала».

Флорентино Перес, как известно, любит удивлять общественность, и летом того же года «Реал» выплатил за Хамеса 80 млн евро «Монако».

Карло Анчелотти, который тренировал тогда команду, заявил, что трансфер талантливого полузащитника – не его инициатива. Интересно, что футболист, влюбивший в себя миллионы любителей футбола после мирового первенства в Бразилии, провел первый матч за «Реал» в золотых бутсах. Да, здесь ничего не напутано.

James Rodriguez wore his golden boot for the first time against city rival atl.madrid. He scored a goal. pic.twitter.com/zmcnAyjIbJ