Дмитрий Федоров: Нефутбольная страна – боль, а не обида Слуцкого

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который дружит с Леонидом Слуцким, в интервью «Советскому спорту» изложил свою версию ухода главного тренера ЦСКА.

В сборной и ЦСКА – те же проблемы

– Для вас отставка Слуцкого стала новостью?

– Нет. Решение было принято давно.

– Насколько давно?

– Точно не после матча с «Амкаром», который состоялся в начале ноября. Тренер решил, что покинет ЦСКА и известил руководителей клуба. Просто это не было обнародовано. Информацию придержали по понятным причинам: неизвестно, как отреагировала бы команда. Сам Слуцкий в тот момент решил, что для него оставшиеся матчи - самые важные в карьере. И не махнул на все рукой, а, наоборот, мобилизовался. У него было много идей, он довольно серьёзно перестроил игру. Вернблум стал фактически вторым форвардом, Игнашевич забил «Оренбургу», будучи опорником и так далее.

– Для вас в его решении остались белые пятна?

– Все понятно. Более того, помню, как ехал на встречу с Леонидом, где собирался сказать: «Дружеский совет - пора уходить». И вдру г он сам говорит: «Я принял решение». Честно говоря, оно назревало.

– Почему? Человеческие причины? Спортивные? В клубе изменилась обстановка?

– Он понял, что не придаст ЦСКА новый импульс. Мысль об отставке, наверное, и раньше приходила ему в голову. Но он боролся до последнего. Пола гал, что черная полоса со временем станет белой, и так действительно получалось. А нынешней осенью пришло понимание: как тренер, Леонид больше ничего команде не даст.

– А она ему?

– ЦСКА мог дать, понятно, деньги. Но Слуцкий человек не бедный, живет скромно, определ енные накопления есть. ЦСКА мог дать еще один титул, но у Леонида уже есть семь трофеев. Восьмой вряд ли сильно сказался бы на репутации. Самое главное, что Слуцкий больше не мог заниматься тренерским творчеством. Причем не только в последний год, а довольно давно. Однажды он сказал в интервью: сейчас любой болельщик ЦСКА может назвать стартовый состав...

– Напрашивается вывод: дело не столько в восприимчивости командой его идей, сколько в ее необновляемости.

– Не совсем. Если сказать, что дело в необновляемости команды, получится, будто у Слуцкого претензии к руководству. Не покупают, мол, новых игроков. Но он как никто другой понимал, в каких экономических реалиях существует клуб. Понимал философию ЦСКА, которому нужно покупать молодых легионеров с перспективой роста и потом их продавать. Был солидарен с Евгением Гинером в том, что каждый должен жить интересами клуба, а не своими личными. Слуцкий покидает клуб без претензий к ЦСКА — с пониманием того, какая сложилась ситуация.

– Объективная?

– Вполне. Вот моя версия: за последний год Слуцкий увидел, что в ЦСКА и в сборной одни и те же проблемы. Перед чемпионатом Европы он лишился в сборной трех игроков стартового состава и еще одного, конкурировавшего с игроком основы. Дзагоев, Жирков, Денисов — и Кузьмин, которого Слуцкий, быть может, выставил бы на игру с Уэльсом, учитывая, как играл Смольников после травмы. А ведь когда все здоровы, сборная могла давать высокий результат. Мы выиграли у португальцев товарищеский матч в Краснодаре. В их составе было шесть будущих чемпионов Европы. Но на Евро без травмированных вышло полное фиаско.

В ЦСКА — то же самое. Когда все были в строю, команда могла прыгнуть выше головы. Этот ЦСКА побеждал в гостях «Манчестер Сити», играл вничью с «МЮ», выдавал невероятные победные сюжеты против «Спортинга» и «Спарты». Были достижения. Потом пришло осознание: и у сборной, и у ЦСКА близок потолок. Без выбывших мал о что получается.

– Была ли последняя капля, сделавшая уход неизбежным?

– Явной, думаю, не было. Все долго копилось, Слуцкий размышлял, собирался с этим бороться. Он все время преодолевал кризисы, находил выходы из трудных ситуаций. При этом не было отчаяния, не опускались руки. В конце концов он понял, что занимается все время одним и тем же. И что бесконечно жить верой в отсутствие травм у ведущих футболистов нельзя.

– Насколько тяжело Слуцкому далось решение уйти?

– Мне становится смешно, когда читаю: Слуцкий в угнетенном состоянии, его сломал чемпионат Европы. Неправда , он выдержал удар. Решение уйти из ЦСКА тяжело далось по другой причине: он воспринимает игроков, как родных. Пережил с ними невероятные мгновения, а теперь расстается. Покидать такой коллектив очень тяжело. И это было самым сложным в принятии решения.

Долголетие Слуцкого. Колонка Константина Клещева

Не диагноз, а призвание

– Слуцкий жалел о громком интервью Юрию Дудю и о некоторых своих метафорах?

– Мы много говорили на эту тему. Не только об интервью Дудю, а вообще об интервью. И мне кажется, в ближайшее время не нужно ждать от Леонида каких-то слов. По одной простой причине: в интервью он всегда очень искренний. Чересчур искренний. Слуцкий говорит правду, не задумываясь, как его слова будут интерпретированы . И это минус, потому что в последнее время его слова интерпретируются искаженно.

В том интервью, имевшем наибольшее количество просмотров в истории российской спортивной журналистики в ее цифровой период, - под миллион, главный посыл: мы признали себя известной жидкой субстанцией, как алкоголики сознаются в своей болезни. И с этого начинается выздоровление. Был не диагноз, а признание, которое позволит развиваться, расти. Но многие восприняли это, как приговор себе и футболистам. Абсолютно перевернули мысль.

Или про нефутбольную страну. Это же боль человека, когда-то ходившего в Волгограде на переполненный стадион. Верившего, что на «Арене ЦСКА» не будет отбоя от болельщиков. И вот он видит: в Волгограде вообще нет серьезной команды, а на Песчаной улице — пустые сектора. Пережив ает, конечно, по тому что футбол — смысл его жизни. Слуцкий поделился болью, а кто-то написал, что он предъявил претен зии болельщикам, игнорирующим домашние матчи ЦСКА.

– Нелестная трактовка.

– В любом его интервью что-то вырывалось из контекста. Про Мостового Слуцкий по-доброму сказал: в тренерских вопросах считаю дилетантом, но как футболистом — восхищаюсь. Переиначили, раздули. Или «Бавария» - косм ос». Прекрасно помню его после того поражения. У Слуцкого не было никакого уныния. Он понял, что это совершенно другой уровень, «Бавария» его восхитила, и он этим поделился.

– А получилось, словно поделился страхом.

– Совершенно верно. Когда сильный человек сталкивается с тем, кто сильнее, он говорит: теперь я знаю, над чем работать, к чему стремиться. Слуцкий увидел суперклуб, ориентир. А люди восприняли его откровение, как слабость. Выходит, интервью обходятся ему очень дорого, оборачиваются против. И вот об этом он чуточку жалеет. До одних посыл доходит - другие перевирают. Подозреваю, в ближайшее время Леонид Викторович сведет к минимуму общение с прессой. Многих журналистов он ценит и вообще с уважением относится к нашей профессии, но пришел такой момент. По большинству вопросов Слуцкий уже высказался, Игорь Рабинер написал о нем книгу с огромным количеством фактов. Добавить нечего, поэтому вряд ли он будет говорить.

– Насколько Слуцкий ориентирован на Запад в выборе нового клуба?

– На мой взгляд, в значительной степени. В России выше ЦСКА подняться невозможно. Организация, условия работы, комфорт в коллективе, - если сравнивать, альтернативы практически нет. Слуцкий неоднократно говорил, что не прочь попробовать себя в Англии, причем не обязательно в премьер-лиге, но и в «чемпионшипе». Думаю, зимой он хорошенько отдохнет и станет думать о европейском продолжении карьеры. Не стоит забывать: Слуцкий лишь однажды оставался без работы, после «Крыльев». Но длился этот период всего 20 дней. Он постоянно работал и думал о работе. Что нелегко.

Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубе

Новый год – с Баррьентосом и Бракамонте

– Слуцкий не звал вас с собой в Антарктиду?

– Удивляюсь, откуда всплыла информация. Он говорил об этом только близким друзьям. И меня звал. Но я не могу — работаю. Новый год Леонид собирается встретить в Южной Америке вместе с Баррьентосом и Бракамонте. Он вообще сторонник активного отдыха, не лежит на пляже. Каждый отпуск, как правило, - насыщенная поездка по нескольким городам с многими мероприятиями. Антарктида — очень интересно. Говорю ему: счастливый человек, пингвинов увидишь. Это моя мечта.

– Что кроме пингвинов? Станция «Восток»? Катание на айсберге?

– Не знаю, но Антарктиду он запланировал достаточно давно.

– Еще до отставки?

– С отставкой любопытная история. О ней долго никто не знал, и когда после «Амкара» кто-то увидел, что Слуцкий задержался в кабинете Гинера, пошли разговоры. До этого ЦСКА хранил тайну. Молодцы.

– То есть Гинер тоже знал задолго до?

– Конечно. О числах не стану говорить, не имею права. Но Гинер и Бабаев были оповещены сразу, как только Слуцкий принял решение. В ЦСКА с кондачка ничто не делается, решили позже еще раз все обсудить. Обсудили - Слуцкий решения не поменял. Его никто не неволил, не требовал невозможного, но он и сам понимал, что нужно доработать до конца года. Хаотические движения в ЦСКА не приветствуются. Были сумбурные периоды во времена назначений Зико и Рамоса, но недолго. В клубе ценят стабильность, а философия клуба для Слуцкого святое.

Кстати, его связь с четырьмя армейскими буквами не прервется. В декабре он откроет на базе Волгоградской академии физической культуры школу спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого. Тут важно подчеркнуть - это спортивное общество ЦСКА, а не футбольный клуб. Никакого прощального ужина в Лондоне, как писали, не будет, команда прилетит из Англии, и через несколько дней — открытие волгоградской школы. Леонид будет курировать спортивные, методические и даже информационные вопросы, собирается сделать микс-классы, где мальчики и девочки станут обучаться футболу вместе. Идей и желания помочь родному городу много. Это к вопросу о том, сломлен он или нет. Сломленный человек не нашел бы моральных сил вкладывать душу и сердце в столь серьезный проект. Не получилось у Слуцкого глобально изменить сборную и ЦСКА этой осенью — пытается помочь малой родине. Для трудно живущего города с непростой экономикой — большое событие. Быть может, люди почувствуют какую-то перспективу.

Я однажды летал с ним в Волгоград на ветеранский матч. Спрашиваю в самолете: ты там герой, наверное? Нет, отвечает, я же там не работаю. Вот если бы работал...

Прилетаем. И начинается. Стоит ему выйти на улицу — толпы людей, невероятная популярность, лю бят и ценят! На матч ветеранов «Олимпии» и «Ротора» без особой рекламы пришел полный стадион. Болельщики вообще хорошо относятся к Слуцкому, вопреки кем-то написанному, что он не стал среди них своим. С группой фанатов ЦСКА отношения не сложились, да. Но не с болельщиками, в том числе других клубов. На улицах он с негативом никогда не сталкивался, слышал только теплые слова. И народную любовь, наверное, все-таки обрел, просто она не принимает гипертрофированн ых форм.

– Охрану не нанимал?

– Разумеется, нет. И угроз не было, и шины ему не прокалывали.

– Какая по счету попытка Слуцкого уйти из ЦСКА оказалась удачной?

– Он писал заявление после бронзового сезона в 2012 году. Гинер и еще один владелец ЦСКА долго уговаривали остаться, рассказывали, как может измениться его статус в команде, как должна измениться его роль. Хорошие, разумные разговоры. И Слуцкий принял трудное решение остаться. Второе заявление он подал после недопонимания между ним и руководством из-за вопроса о штрафах одному игроку. Но все было улажено в максимально короткие сроки и без конфликта. Но все было улажено в максимально короткие сроки и без конфликта. Других случаев я не знаю. Леонид очень уважительно относился к клубу. Даже когда не все шло гладко, Гинер не ставил ультиматумов. Случился, знаю, тяжелый разговор после двух поражений подряд на старте сезона-2012/13. Но вопрос не стоял так: «Не победишь в следующем матче — уволю». Речь шла об игре, о причинах неудач. Выгнать Слуцкого в случае негативного сценария Гинер не обещал никогда, в этом смысле он золотой руководитель.

«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого