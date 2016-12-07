Дмитрий Федоров: Нефутбольная страна – боль, а не обида Слуцкого
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который дружит с Леонидом Слуцким, в интервью «Советскому спорту» изложил свою версию ухода главного тренера ЦСКА.
В сборной и ЦСКА – те же проблемы
– Для вас отставка Слуцкого стала новостью?
– Нет. Решение было принято давно.
– Насколько давно?
– Точно не после матча с «Амкаром», который состоялся в начале ноября. Тренер решил, что покинет ЦСКА и известил руководителей клуба. Просто это не было обнародовано. Информацию придержали по понятным причинам: неизвестно, как отреагировала бы команда. Сам Слуцкий в тот момент решил, что для него оставшиеся матчи - самые важные в карьере. И не махнул на все рукой, а, наоборот, мобилизовался. У него было много идей, он довольно серьёзно перестроил игру. Вернблум стал фактически вторым форвардом, Игнашевич забил «Оренбургу», будучи опорником и так далее.
– Для вас в его решении остались белые пятна?
– Все понятно. Более того, помню, как ехал на встречу с Леонидом, где собирался сказать: «Дружеский совет - пора уходить». И вдру
– Почему? Человеческие причины? Спортивные? В клубе изменилась обстановка?
– Он понял, что не придаст ЦСКА новый импульс. Мысль об отставке, наверное, и раньше приходила ему в голову. Но он боролся до последнего. Пола
– А она ему?
– ЦСКА мог дать, понятно, деньги. Но Слуцкий человек не бедный, живет скромно, определ
– Напрашивается вывод: дело не столько в восприимчивости командой его идей, сколько в ее необновляемости.
– Не совсем. Если сказать, что дело в необновляемости команды, получится, будто у Слуцкого претензии к руководству. Не покупают, мол, новых игроков. Но он как никто другой понимал, в каких экономических реалиях существует клуб. Понимал философию ЦСКА, которому нужно покупать молодых легионеров с перспективой роста и потом их продавать. Был солидарен с Евгением Гинером в том, что каждый должен жить интересами клуба, а не своими личными. Слуцкий покидает клуб без претензий к ЦСКА — с пониманием того, какая сложилась ситуация.
– Объективная?
– Вполне. Вот моя версия: за последний год Слуцкий увидел, что в ЦСКА и в сборной одни и те же проблемы. Перед чемпионатом Европы он лишился в сборной трех игроков стартового состава и еще одного, конкурировавшего с игроком основы. Дзагоев, Жирков, Денисов — и Кузьмин, которого Слуцкий, быть может, выставил бы на игру с Уэльсом, учитывая, как играл Смольников после травмы. А ведь когда все здоровы, сборная могла давать высокий результат. Мы выиграли у португальцев товарищеский матч в Краснодаре. В их составе было шесть будущих чемпионов Европы. Но на Евро без травмированных вышло полное фиаско.
В ЦСКА — то же самое. Когда все были в строю, команда могла прыгнуть выше головы. Этот ЦСКА побеждал в гостях «Манчестер Сити», играл вничью с «МЮ», выдавал невероятные победные сюжеты против «Спортинга» и «Спарты». Были достижения. Потом пришло осознание: и у сборной, и у ЦСКА близок потолок. Без выбывших мал
– Была ли последняя капля, сделавшая уход неизбежным?
– Явной, думаю, не было. Все долго копилось, Слуцкий размышлял, собирался с этим бороться. Он все время преодолевал кризисы, находил выходы из трудных ситуаций. При этом не было отчаяния, не опускались руки. В конце концов он понял, что занимается все время одним и тем же. И что бесконечно жить верой в отсутствие травм у ведущих футболистов нельзя.
– Насколько тяжело Слуцкому далось решение уйти?
– Мне становится смешно, когда читаю: Слуцкий в угнетенном состоянии, его сломал чемпионат Европы. Неправда
Долголетие Слуцкого. Колонка Константина Клещева
Не диагноз, а призвание
– Слуцкий жалел о громком интервью Юрию Дудю и о некоторых своих метафорах?
– Мы много говорили на эту тему. Не только об интервью Дудю, а вообще об интервью. И мне кажется, в ближайшее время не нужно ждать от Леонида каких-то слов. По одной простой причине: в интервью он всегда очень искренний. Чересчур искренний. Слуцкий говорит правду, не задумываясь, как его слова будут интерпретированы
В том интервью, имевшем наибольшее количество просмотров в истории российской спортивной журналистики в ее цифровой период, - под миллион, главный посыл: мы признали себя известной жидкой субстанцией, как алкоголики сознаются в своей болезни. И с этого начинается выздоровление. Был не диагноз, а признание, которое позволит развиваться, расти. Но многие восприняли это, как приговор себе и футболистам. Абсолютно перевернули мысль.
Или про нефутбольную страну. Это же боль человека, когда-то ходившего в Волгограде на переполненный стадион. Верившего, что на «Арене ЦСКА» не будет отбоя от болельщиков. И вот он видит: в Волгограде вообще нет серьезной команды, а на Песчаной улице — пустые сектора. Пережив
– Нелестная трактовка.
– В любом его интервью что-то вырывалось из контекста. Про Мостового Слуцкий по-доброму сказал: в тренерских вопросах считаю дилетантом, но как футболистом — восхищаюсь. Переиначили, раздули. Или «Бавария» - косм
– А получилось, словно поделился страхом.
– Совершенно верно. Когда сильный человек сталкивается с тем, кто сильнее, он говорит: теперь я знаю, над чем работать, к чему стремиться. Слуцкий увидел суперклуб, ориентир. А люди восприняли его откровение, как слабость. Выходит, интервью обходятся ему очень дорого, оборачиваются против. И вот об этом он чуточку жалеет. До одних посыл доходит - другие перевирают. Подозреваю, в ближайшее время Леонид Викторович сведет к минимуму общение с прессой. Многих журналистов он ценит и вообще с уважением относится к нашей профессии, но пришел такой момент. По большинству вопросов Слуцкий уже высказался, Игорь Рабинер написал о нем книгу с огромным количеством фактов. Добавить нечего, поэтому вряд ли он будет говорить.
– Насколько Слуцкий ориентирован на Запад в выборе нового клуба?
– На мой взгляд, в значительной степени. В России выше ЦСКА подняться невозможно. Организация, условия работы, комфорт в коллективе, - если сравнивать, альтернативы практически нет. Слуцкий неоднократно говорил, что не прочь попробовать себя в Англии, причем не обязательно в премьер-лиге, но и в «чемпионшипе». Думаю, зимой он хорошенько отдохнет и станет думать о европейском продолжении карьеры. Не стоит забывать: Слуцкий лишь однажды оставался без работы, после «Крыльев». Но длился этот период всего 20 дней. Он постоянно работал и думал о работе. Что нелегко.
Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубе
Новый год – с Баррьентосом и Бракамонте
– Слуцкий не звал вас с собой в Антарктиду?
– Удивляюсь, откуда всплыла информация. Он говорил об этом только близким друзьям. И меня звал. Но я не могу — работаю. Новый год Леонид собирается встретить в Южной Америке вместе с Баррьентосом и Бракамонте. Он вообще сторонник активного отдыха, не лежит на пляже. Каждый отпуск, как правило, - насыщенная поездка по нескольким городам с многими мероприятиями. Антарктида — очень интересно. Говорю ему: счастливый человек, пингвинов увидишь. Это моя мечта.
– Что кроме пингвинов? Станция «Восток»? Катание на айсберге?
– Не знаю, но Антарктиду он запланировал достаточно давно.
– Еще до отставки?
– С отставкой любопытная история. О ней долго никто не знал, и когда после «Амкара» кто-то увидел, что Слуцкий задержался в кабинете Гинера, пошли разговоры. До этого ЦСКА хранил тайну. Молодцы.
– То есть Гинер тоже знал задолго до?
– Конечно. О числах не стану говорить, не имею права. Но Гинер и Бабаев были оповещены сразу, как только Слуцкий принял решение. В ЦСКА с кондачка ничто не делается, решили позже еще раз все обсудить. Обсудили - Слуцкий решения не поменял. Его никто не неволил, не требовал невозможного, но он и сам понимал, что нужно доработать до конца года. Хаотические движения в ЦСКА не приветствуются. Были сумбурные периоды во времена назначений Зико и Рамоса, но недолго. В клубе ценят стабильность, а философия клуба для Слуцкого святое.
Кстати, его связь с четырьмя армейскими буквами не прервется. В декабре он откроет на базе Волгоградской академии физической культуры школу спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого. Тут важно подчеркнуть - это спортивное общество ЦСКА, а не футбольный клуб. Никакого прощального ужина в Лондоне, как писали, не будет, команда прилетит из Англии, и через несколько дней — открытие волгоградской школы. Леонид будет курировать спортивные, методические и даже информационные вопросы, собирается сделать микс-классы, где мальчики и девочки станут обучаться футболу вместе. Идей и желания помочь родному городу много. Это к вопросу о том, сломлен он или нет. Сломленный человек не нашел бы моральных сил вкладывать душу и сердце в столь серьезный проект. Не получилось у Слуцкого глобально изменить сборную и ЦСКА этой осенью — пытается помочь малой родине. Для трудно живущего города с непростой экономикой — большое событие. Быть может, люди почувствуют какую-то перспективу.
Я однажды летал с ним в Волгоград на ветеранский матч. Спрашиваю в самолете: ты там герой, наверное? Нет, отвечает, я же там не работаю. Вот если бы работал...
Прилетаем. И начинается. Стоит ему выйти на улицу — толпы людей, невероятная популярность, лю
– Охрану не нанимал?
– Разумеется, нет. И угроз не было, и шины ему не прокалывали.
– Какая по счету попытка Слуцкого уйти из ЦСКА оказалась удачной?
– Он писал заявление после бронзового сезона в 2012 году. Гинер и еще один владелец ЦСКА долго уговаривали остаться, рассказывали, как может измениться его статус в команде, как должна измениться его роль. Хорошие, разумные разговоры. И Слуцкий принял трудное решение остаться. Второе заявление он подал после недопонимания между ним и руководством из-за вопроса о штрафах одному игроку. Но все было улажено в максимально короткие сроки и без конфликта. Но все было улажено в максимально короткие сроки и без конфликта. Других случаев я не знаю. Леонид очень уважительно относился к клубу. Даже когда не все шло гладко, Гинер не ставил ультиматумов. Случился, знаю, тяжелый разговор после двух поражений подряд на старте сезона-2012/13. Но вопрос не стоял так: «Не победишь в следующем матче — уволю». Речь шла об игре, о причинах неудач. Выгнать Слуцкого в случае негативного сценария Гинер не обещал никогда, в этом смысле он золотой руководитель.
«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого