Дмитрий Губерниев: Готов стать биатлонным котом Леопольдом

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев вездесущ: в прошлую субботу он прокомментировал очередную гонку Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, а уже через несколько часов оказался в выездной студии в московском «Мегаспорте», где проходил бой за звание чемпиона мира по боксу Лебедев – Гассиев. Но, как выяснилось, этим чудеса телепортации Дмитрия не ограничились.

КРИЧИМ «УРА»!

- Специально приехал в Москву, чтобы поработать на боксе. При этом еще успел записать интервью с Сергеем Карякиным для биатлонной программы. Так что выступил в роли шахматно-биатлонно-боксерского обозревателя. Но конечно, ради интервью с Карякиным, ради боя Лебедев - Гассиев стоило приехать. А с другой стороны, когда в Эстерсунде выиграли наши ребята, было досадно, что не успел вернуться в Швецию. Очень хотелось быть там. Эмоции переполняют, я до сих пор воодушевлен.

- Действительно, в конце мужской гонки преследования показалось, что слов не осталось, одни эмоции.

- Хорош тот репортаж, когда выигрывают наши. Можно вообще не комментировать, просто кричать «ура». У меня такое ощущение, что это был олимпийский финал. Это видно и по количеству откликов в социальных сетях, даже на улицах люди подходят, поздравляют. Страна истосковалась по грандиозным победам. Эта победа, мне кажется, может стать началом возвращения утерянных биатлонных позиций.

- Ожидали такого результата от Бабикова и Цветкова?

- Я бы слукавил, сказав, что ожидал. Понятно, что результаты Бабикова, Цветкова, Елисеева, того же Шипулина позволяли рассчитывать на борьбу за медали, но вот золотой дубль – это, конечно, приятная неожиданность. Хотя про Цветкова Гросс еще в прошлом году говорил, что Максим готов к победам. А уже перед стартом этого сезона Рикко сказал, что и Бабиков, и Цветков просто невероятно мотивированы.

Ради этого парня стоило прилететь в мск!!!!Сергей Карякин в 19 на Матче!!!Прямой эфир!!Кто с нами?🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍👍👏👏🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Дек 2 2016 в 7:39 PST

«БАБИКОВ – СПОРТСМЕН ЕВРОПЕЙСКОГО СКЛАДА»

- Можно ли говорить о Бабикове и Цветкове как о новых лидерах нашей сборной?

- Пока, конечно, нет. Ребятам нужно еще многого добиться. Но то, что они хотят стать лидерами команды – это совершенно точно. Бабиков, например, показал чемпионский характер уже на чемпионате Европы, когда боролся против Гараничева, и боролся очень здорово. Антон чрезвычайно хладнокровен, и это мне в нем нравится. А еще нравится, что он спортсмен европейского склада: улыбчивый, начитанный, в глазах интеллект. Я люблю таких людей. А Цветков очень вырос, возмужал. У него даже взгляд изменился, плюс появилась колоритная борода… Сейчас ведь Максим идет вторым в Кубке мира сразу за Фуркадом – это невероятный результат. Бабиков - шестой, а Шипулин - десятый. Вот оно - начало наших мужчин! Казалось бы, ничего особо выдающегося в Эстерсунде не показали, кроме гонки преследования, а потом бац – и такие результаты!

- От Шипулина ждали большего?

- Я очень расстроился, когда Антон в гонке преследования промазал трижды, потому что попади он четыре из пяти, однозначно была бы борьба за полностью российский подиум. Но я не сомневаюсь, что выбранный им путь, в частности эксперименты со скорострельностью – это не путь в тупик, а наоборот, путь на пьедестал. Надеюсь, уже в Поклюке мы увидим другого Шипулина.

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Это счастье!!!Бабиков-первый!!!Цветков -второй!!!Фуркад-только третий!!!Дождались!!!!Всех Поздравляю!!!Солнцем полна голова!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💘🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Дек 4 2016 в 5:27 PST

«ПАДАТЬ УЖЕ НЕКУДА»

- От выступления женщин эмоций тоже много? Только, видимо, негативных?

- Не сказал бы. Например, Загоруйко и Акимова показали неплохой ход. Я не помню, когда мы на 10 километрах проигрывали всего 38 «рабочих» секунд лучшей лыжнице мирового биатлона. Я имею в виду Кайсу Макаряйнен, которая отработала «от и до». Когда начнем справляться со стрельбой на таких скоростях, результаты придут. А над стрельбой сейчас работа идет. Но, конечно, видно, что девчонки побаиваются – вот только непонятно чего? Мне кажется, они сами себя побаиваются после стольких поражений.

- То есть проблемы женской сборной – в области психологии?

- Им нужно просто поверить в себя. В конце концов, падать уже некуда, мы и так довольно низко. Но посмотрите, ведь в Эстерсунде явный провал был только в спринте. Если брать индивидуальную гонку, то Глазырина, Акимова и Подчуфарова «заехали» в первые 15. Понятно, что в пасьюте не сумели отыграться, но думаю, на высоте в Поклюке есть основания ждать от сборной лучшего результата. Единственно, за кого сейчас переживаю – это Подчуфарова. Тяжело она выглядит, да и проблемы прошлого сезона не могли не сказаться. И я прекрасно понимаю, что сейчас, мягко говоря, будет разобрана Светлана Слепцова. Потому что трагедия, которая произошла в ее родной Югре с юными спортсменами, способна кого угодно выбить из колеи. Хочу также принести и свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Это и моя личная боль.

- У мужчин с лидером все понятно – это Фуркад. А у женщин кто главный претендент на победу?

- Дальмайер, Дорен-Абер, Коукалова, Вирер... Могу долго перечислять, там очень большая группа. И появляются новые имена. Обратите внимание на успех девочки из сборной Швейцарии, которая четвертой пришла в гонке преследования – Лена Хаеки. Ее пример показывает, что не надо мариновать молодежь. Если есть возможность вытащить на старт – вытаскивай! Так что у женщин круг претенденток на победу чрезвычайно широк. Широк, как никогда. И мне это очень нравится.

Лаурочка Дальмайер победила всех!!!Молодец!!👏👏👏👍👍🏆🏆🏆🏆🏆👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👏👏👍👍💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 30 2016 в 11:17 PST

«ХОТИТЕ ПИСАТЬ ГАДОСТИ – ПИШИТЕ ПРО МЕНЯ!»

- В конце мужской гонки преследования было много слов, адресованных каким-то недоброжелателям в соцсетях? Кому-то конкретному?

- Нет, просто хотелось ответить всем, кто поливает грязью наших спортсменов. Знаете, вот мне, например, вообще все равно, что обо мне пишут, я человек устойчивый. Но некоторых спортсменов подобные комментарии просто выбивают из колеи. Я тут даже убрал пост из инстаграма, где была моя фотография со Слепцовой. Честно говоря, такого количества гадостей в адрес Светы просто не ожидал. Хотя и хороших откликов было достаточно много. Еще раз хочу обратиться к так называемым болельщикам: друзья, прекратите проецировать свои личные проблемы и беспокойства на спортсменов! Я тут подумал и, кажется, понял причину такого отношения именно к биатлонистам. Видимо, футболисты, хоккеисты, или, скажем, Даниил Квят из «Формулы-1» некоторым болельщикам кажутся небожителями, а биатлонисты – они свои, ребята с нашего двора. Поэтому получается, что по отношению к ним и позволить себе можно многое. Хочу сделать такое предложение: я готов стать биатлонным котом Леопольдом. Ребята, давайте жить дружно! А хотите писать всякие гадости – пишите про меня. Хотя про меня и так «нормально» пишут… Но мне это только придает сил, и я горжусь всеми теми, кто на протяжении многих лет меня не смотрит и не слушает, но при этом умудряется постоянно цитировать. Ну а всем настоящим поклонникам, которых просто не счесть, я хочу сказать - огромное спасибо, ребята, я всегда с вами!

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