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Чемпионат КХЛ опять хотят «убить». Может, честнее сократить лигу?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Металлург" (Новокузнецк) - "Югра"
"Металлург" (Новокузнецк) - "Югра"Источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Обозреватель «Советского спорта» – о переносе крайнего срока дедлайна перехода игроков между клубами КХЛ на 15 января.

Регулярный чемпионат КХЛ перевалил через экватор. Не за горами и плей-офф. И богатые клубы лиги засуетились.

Сегодня всплыл инсайд. Оказывается, олигархи КХЛ готовят реформу – хотят, чтобы окно дозаявок захлопнулось не 25 декабря в соответствии с регламентом. А попозже - 15 января.

КХЛ в свою очередь не отрицает, что «рабочая группа» работает по этому вопросу. Но окончательного доклада еще не было. И решение, соответственно, не принято.

Главное, что цель этого мероприятия уже никто не скрывает. Богатые клубы готовы тряхнуть кошельком. И на финише регулярки усилиться лучшими игроками из клубов, потерявших шансы на плей-офф. Бедные команды заинтересованно притихли.

Понятно, что к 15 января их наберется уже больше, чем к 25 декабря. И, наверное, менеджеры уже взяли некоторые фамилии на карандаш.

Меня всегда поражал цинизм этих переходов. Ведь мало того, что за месяц до окончания регулярного чемпионата сразу несколько клубов (в идеале девять) распишутся в своей полной капитуляции. Все, мол, мы чемпионат закончили, сливаем воду, продаем лидеров. Больше на наши матчи можете не ходить. Ах вы деньги за абонемент на весь сезон заплатили? Вы ожидали, что ваш любимый клуб будет бороться до конца? Ну так ваши ожидания – ваши проблемы.

Но ведь казалось бы – а что мешает сейчас забрать или обменять нужного игрока. Расчет. Он сейчас стоит дороже. Да и потом три недели в хоккейном чемпионате – солидный срок. Купишь игрока, а он травму получит. Боязно.

И вот сразу всплывает главная беда в нашем сегодняшнем хоккее. Какие там сыгранные тройки. Какая, к черту, работа с молодежью…

Деньги! Хочешь быть сильнее в плей-офф – покупай игроков из других клубов.

Вот я не понимаю – кого мы каждый год пытаемся обмануть этим ерзаньем туда-сюда с дозаявочным окном. Вот перенесли же его специально на декабрь однажды с января. Теперь тянем обратно.

Я и богатые клубы могу понять – хочется в плей-офф перед генеральным спонсором оправдаться. А кадров-то нет! Ну не хватает их на 29 клубов КХЛ хоть ты тресни! Лишних легионеров, томящихся в очереди в КХЛ не позволяет заявить лимит. А своих качественных игроков не набирается. Их, к слову, столько и не было никогда. Вот и тянем лучших из огорода более бедного соседушки…

Мне уже хочется сказать: Да не дергайтесь вы, не извивайтесь, не наступайте на горло собственной песне. Пусть игроки дотянут регулярку в своих клубах. А дедлайн дозаявок перенесите на 17 февраля. Так будет честнее.

А можно и на 7 марта! Тогда четвертьфиналисты Кубка Гагарина смогут усилиться за счет тех, кто вылетел в первом раунде. Это же еще восемь команд. Плюс игроки успеют проявить себя в плей-офф. Они от этого хуже не станут. А цена вообще будет плевая. Не стесняйтесь!

Вся эта система усиления на финише показывает прямо, что у нас половина лиги уже превратилась в фарм-клубы для другой, более состоятельной половины.

И я тоже за то, чтобы хотя бы в плей-офф была жесткая и равная борьба, без предсказуемых результатов. Чтоб в Кубке Гагарина принимало участие максимальное число наших ведущих игроков.

Но может мы тогда посмотрим правде в глаза? И вздохнув, скрепя сердце, все же приступим к процедуре сокращения лиги?

Чтобы не тасовать лигу перед самым началом плей-офф краплеными картами…

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