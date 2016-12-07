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«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги года

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
ФК "Зенит" - один из лидеров в Петербурге на детском уровне
ФК "Зенит" - один из лидеров в Петербурге на детском уровнеИсточник: Федерация футбола Санкт-Петербурга

Футбольный сезон в Петербурге принято закрывать с размахом:в СКК прошла яркая церемония награждения победителей и призеров городских футбольных соревнований.

«Призываю брать пример!» 

А еще церемония вышла продолжительной – потому что в петербургских турнирах приняло участие рекордное количество команд. Большая трибуна спорткомплекса была заполнена: все дети, которым положены награды, а на многих пришли посмотреть еще и родители.

– Футбольный год начался для нас с уверенного выступления здесь же сборной Петербурга на Мемориале Гранаткина, где наша команда под руководством Владимира Казаченка опередила сборные из двенадцати стран! – первым делом напомнил президент петербургской Федерации футбола Анатолий Турчак. – 2016-й – год успеха 18-летних юношей СДЮСШОР «Зенит» под руководством Бориса Рапопорта, ставших чемпионами страны. Год серебряных медалей первенства России у юношей ФК «Зенит» 2000-го и 2002-го годов рождения. А завершился сезон победой нашей лучшей команды «Звезда» в финальном турнире первенства страны среди любителей.

Андрей Розенбенрг («Коломяги»), Евгений Шейнин (СДЮСШОР «Зенит») и Владимир Казаченок (Академия ФК «Зенит») получили награды как три лучших футбольных школы года
Андрей Розенбенрг («Коломяги»), Евгений Шейнин (СДЮСШОР «Зенит») и Владимир Казаченок (Академия ФК «Зенит») получили награды как три лучших футбольных школы года


Общий зачет городских соревнований выиграла СДЮСШОР «Зенит», которую возглавляет Евгений Шейнин: ее команды стали победителями в пяти возрастных категориях. Следом по сумме результатов финишировали ФК «Зенит» и «Коломяги».

– Особо хочу отметить коллектив «Алмаз-Антей», выигравший соревнования в очередной лиге, – продолжил хвалить лучших Анатолий Турчак. – Глубоко благодарен и признателен генеральному директору объединения «Алмаз-Антей» Михаилу Львовичу Подвязникову. Призываю других руководителей и владельцев промышленно-научных комплексов, финансовых и предпринимательских структур брать с него пример! И оказывать поддержку развитию детско-юношеского футбола Санкт-Петербурга.

Чтобы освободить столы, на которых рядом со сценой были выставлены кубки побольше и поменьше, и раздать награды всем заслужившим, ушло три часа – лишнее доказательство того, как много команд развиваются в Петербурге и растят юных футболистов под эгидой городской федерации.

Цифры сезона

113-й сезон первенства города завершился в Петербурге

41 детско-юношеский коллектив принял участие в сезоне

368 команд приняли участие в играх чемпионата города – это новый рекорд для Петербурга

 

«Больше сотни человек хотят стать судьями»

Николай Голубев успешно отработал в бригаде арбитра Сергея Карасева на чемпионате Европы-2016 и Олимпиаде в Рио, однако его ежедневное занятие – развитие футбола в Петербурге. Он награждал победителей и призеров городских соревнований в статусе вице-президента городской федерации, а затем ответил на несколько вопросов «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Церемония, на которой мы награждаем победителей и призеров всех возрастов, – грандиозная! – поделился эмоциями Николай Голубев. – Думаю, особенно приятно быть на таком празднике для тех, кто выступает во второй, в третьей лиге. В СКК было около 8 000 зрителей – для детско-юношеского футбола это очень масштабно.

– Кого, кроме главных победителей, собравших наибольшее количество наград, вы бы выделили по итогам прошедшего сезона?
– Например, школу «Алмаз-Антей», которая образована недавно, но уже шагает из группы в группу наверх. «Невский фронт» – тоже молодая школа, и она постоянно прогрессирует. Детско-юношеская школа «Звезда» только образовалась – и сразу вышла из третьей группы во вторую. Да, мы привыкли обращать больше внимания на ведущие школы – «Зенит», «Коломяги» – но есть и другие коллективы, которые стремительно развиваются.

Президент федерации Анатолий Турчак наградил лучших
Президент федерации Анатолий Турчак наградил лучших

– В следующем сезоне у СДЮСШОР «Зенит» появится домашний стадион – реконструированный к Кубку Конфедераций «Турбостроитель». Какие еще улучшения инфраструктуры ждут Петербург и детско-юношеские команды?
– В этом направлении уже сделано многое: фактически у каждой школы есть поле с искусственным покрытием – для нашего климата это очень хорошее подспорье. Помню, как сам приходил в городской футбол в 80-е: ужасные гаревые поля, осенью грязи по щиколотку. Сейчас условия не сравнить с тем, что было раньше. И приятно, конечно, что чемпионат мира даст толчок развитию всей инфраструктуры в городе, в том числе и футбольных полей это касается. А в идеале, конечно, каждая школа должна располагать собственным полем, чтобы не ютиться, не выкраивать часы для занятий, а полноценно тренироваться.

– Как обстоят дела с судьями на городском уровне?
– Уровень судейства соответствует уровню футбола – это уже немало. Приятно, что в Петербурге работают две школы, которые готовят судей. Недавно объявили очередной набор – желание учиться изъявили больше сотни человек! До финиша дойдут, конечно, не все. Но кто-то точно поможет устранить дефицит судей: он есть, потому что команд с каждым годом становится все больше. А у петербуржцев сейчас есть отличный пример: трое главных судей из нашего города сейчас в списке ФИФА (Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников – Прим.ред.), они работают в премьер-лиге – поэтому начинающим арбитрам точно есть, на кого равняться!

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