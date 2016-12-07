«Досматривал матч на коленях». Как в Ростове болели за команду в матче с ПСВ
Болельщик «Ростова» Иван Кобякин рассказал «Советскому спорту», как в городе смотрели матч Лиги чемпионов против ПСВ (0:0), после которого стало ясно, что ростовчане гарантировали себе выступление в плей-офф Лиги Европы – впервые в истории клуба.
- Мы собрались компанией в небольшом баре, мы там часто смотрим футбол, - говорит Иван Кобякин.
- Это левый берег Дона?
- Нет, это в центре города, - смеется Иван. - Первый тайм смотрели спокойно, потому что в обороне наши играли четко, уверенно, ПСВ ничего не мог сделать. А вот последние 15 минут досматривал, стоя на коленях. Нервы были на пределе. Умолял: «Ребята, только не пропустите!».
- Когда иранец Саид мог забить и вывести «Ростов» вперед, но так и не пробил, как следует, как публика отреагировала?
- Был резкий вздох – и тишина. А потом возгласы: «Ну, как же так!». Еще был жуткий момент, когда Бухаров отдал пас, его перехватили игроки ПСВ. Фактически создал быструю контратаку сопернику. Очень порадовал Володя Гранат. Молодец! Прижился в нашей команде, а в «Спартаке» его списали. Спас от стопроцентного гола. И, конечно, Миха Мевля – лучший!
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- Что было после финального свистка?
- Выдохнули. И поблагодарили судью: в самом конце мог дать пенальти в наши ворота. Де Йонга то ли завалили, то ли сам упал. Момент такой – на усмотрение арбитра. А потом были радость, объятия.
- Гуляния?
- Не было гуляний, в Ростове уже привыкли к победам. Победу над «Баварией» отмечали мощно, а сейчас все было тихо. Во всяком случае, в центре города шума не было. Мы тоже вызвали такси и разъехались по домам.
- Так быстро привыкли к хорошему?
- Бекиич приучил к победам. Все благодаря ему. И все-таки этот матч был не такой волнительный, как с «Баварией». Ее победить… Это же космос! Мы сидели на Восточной трибуне, над нами сидели кузьмичи. И постоянно ворчали. Ошибется игрок, а они: «Что ж ты так играешь?! Вот я бы сейчас вышел и показал, как надо играть».
А по нашей бровке бегал Рибери. Счет был 1:0 в пользу «Баварии». Кузьмичи начали кричать: «Рибери, Рибери!». Он повернулся к трибуне и показал большой палец. В этот момент Азмун в штрафной накрутил Боатенга и забил гол. И Рибери нам показывает: вот, мол, стоило повернуться к вам и пропустили. Потом эти мужики весь матч орали: «Рибери». Уже на фарт.
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция