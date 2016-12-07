Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния11 : 9Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Русское зимнее гостеприимство

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Крестовский"
"Крестовский"Источник: ФК «Зенит»

Сегодня Виталий Мутко окончательно всех успокоил: стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет-таки сдан в запланированные сроки, а именно - 26 декабря.

Как говорил Чебурашка в любимом многими мультфильме: «Мы строили-строили, и наконец - построили!»

Но мне вот прежде мультяшного персонажа вспомнился один ненарисованный. Есть у меня приятель в руководстве одной крупной строительной компании, которая выиграла тендер на постройку одного спортсооружения к сочинской олимпиаде. Получив престижный госзаказ, люди стали следовать чебурашкиным заветам, но очень при этом волновались. «Понимаешь, это же наш первый опыт сдачи объекта в эксплуатацию к определенному сроку в таком виде, что именно с этого дня он должен начать функционировать! - объяснял мой знакомый. - Мы двадцать лет на рынке, и всегда было два варианта сдачи-приема: либо мы договаривались сдвинуть сроки, либо перерезали под музыку ленточку, а потом еще на полгодика консервировали объект на доводку. А чтобы вовремя - и сразу в рабочем состоянии...»

Вы поняли, до чего же безошибочно дата выбрана - от Рождества католического до Нового года любая комиссия поубавит в суровости, понимая, что принять пока можно и с недоделками, все равно зимой в этой стране в футбол никто не играет, а по весне приехать еще раз - уже на настоящую приемку, с травой и футболистами! 

Непобедимая страна...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение