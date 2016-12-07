Русское зимнее гостеприимство

Сегодня Виталий Мутко окончательно всех успокоил: стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет-таки сдан в запланированные сроки, а именно - 26 декабря.

Как говорил Чебурашка в любимом многими мультфильме: «Мы строили-строили, и наконец - построили!»



Но мне вот прежде мультяшного персонажа вспомнился один ненарисованный. Есть у меня приятель в руководстве одной крупной строительной компании, которая выиграла тендер на постройку одного спортсооружения к сочинской олимпиаде. Получив престижный госзаказ, люди стали следовать чебурашкиным заветам, но очень при этом волновались. «Понимаешь, это же наш первый опыт сдачи объекта в эксплуатацию к определенному сроку в таком виде, что именно с этого дня он должен начать функционировать! - объяснял мой знакомый. - Мы двадцать лет на рынке, и всегда было два варианта сдачи-приема: либо мы договаривались сдвинуть сроки, либо перерезали под музыку ленточку, а потом еще на полгодика консервировали объект на доводку. А чтобы вовремя - и сразу в рабочем состоянии...»



Вы поняли, до чего же безошибочно дата выбрана - от Рождества католического до Нового года любая комиссия поубавит в суровости, понимая, что принять пока можно и с недоделками, все равно зимой в этой стране в футбол никто не играет, а по весне приехать еще раз - уже на настоящую приемку, с травой и футболистами!



Непобедимая страна...