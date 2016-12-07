«Весной будет рост посещаемости». Почему за наш футбол можно не беспокоиться

Побывав на пресс-конференции РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, корреспондент «Советского спорта» зарядился оптимизмом.

КАЛЕНДАРЬ, КУБОК, КИБЕРСПОРТ

Под эффектную музыку за стол сели лучшие люди РФПЛ, в том числе глава лиги Сергей Прядкин.

- Отмечу, что все 136 матчей прошли в интересной борьбе, - начал он. – И, несмотря на сложные погодные условия – последний раз такая зима была 136 лет назад – все футбольные газоны до последнего тура были в очень хорошем состоянии. А наши клубы успешно выступили в еврокубках: «Ростов», «Зенит», «Краснодар» вышли в весеннюю часть Лиги Европы. А за ЦСКА мы все активно поболеем.

Затем обсуждался календарь чемпионата России. А точнее, кто и зачем упорно назначает декабрьские матчи в Томске, Екатеринбурге…

- Мы пробовали учитывать и этот фактор, но клубы сами возмутились, - говорит спортивный директор лиги Виктор Пышкин. – Тогда возникала проблема, что в некоторых городах нельзя было бы играть с ноября по март-апрель. И что им, шесть туров в гостях играть? А потом шесть дома? Вот и жаловались тренеры на такие перекосы. Сейчас замечаний по календарю у клубов нет. И это главное.

У клубов нет замечаний. Зато есть у Станислава Черчесова, по инициативе которого финал Кубка России, скорее всего, будет перенесен на более ранний срок. Изначально игра должна была пройти 28 мая.

В первой части сезона руководство РФПЛ порадовали не только клубы и поля, но и организация безопасности на стадионах. Обошлось, цитирую, «без потери жизни».

Не обходятся подобные мероприятия и без слова «стратегия». До 2020 года РФПЛ и российский болельщик могут быть спокойны: лигу ждет ребрендинг, а по ключевым направлениям развития – коммерческому, имиджевому, организационному – ожидается неустанное движение вперед.

- Совместно с компанией TNS мы проводили опросы в городах с начелением сто тысяч и более, интересуются ли люди футболом, - сказал директор по стратегии и развитию Евгений Савин. - 42 процента опрошенных сказали, что интересуются. Среди них, конечно, есть разный уровень интереса, но все же это неплохие цифры.

А если кто-то рассчитывает спрятаться от российского футбола за удобным креслом и компьютерными играми, ничего у них не получится.

- Аудитория у киберфутбола внушительная, - объявил Прядкин. - Поэтому мы хотели бы организовать взаимное движение, чтобы эта аудитория повернулась к освещению матчей чемпионата России лицом.

Серьезность намерений лига подтвердила объявлением, что в ближайшее время будет организован Кубок России по киберфутболу среди клубов РФПЛ.

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ, СПОНСОРЫ, АУДИТОРИЯ

Вспомнили и о том, что Прядкин говорил о подвижках в вопросе с потолком зарплат.

- Вы имеете в виду финансовый регламент? – уточнил президент лиги. - Это актуальный вопрос. Два клуба РФПЛ обращались с просьбой о введении потолка зарплат. Можно сделать, например, общий потолок для команды, внутри которого будут распределяться финансы. В январе поднимем эту тему.

Ответив на несколько вопросов, глава РФПЛ, извинившись, покинул зал.

- Ребят, меня там спонсоры ждут, - пояснил он.

И вопросы стали задавать заму Прядкина Сергею Чебану.

- Что с «Томью»? Может, Сергей Геннадьевич как раз по делам клуба отправился к спонсорам, - то ли в шутку, то ли в серьез предположил он. – Потенциал у клуба есть. Будем надеяться, что они доиграют сезон.

Главный вопрос припасли на десерт. Почему даже с новыми стадионами посещаемость РФПЛ падает? Сезон-2016/17 – пока второй с конца за последнее десятилетие по среднему числу зрителей на матчах.

- Меняется структура клубов. В лиге появились команды с маленькими уютными стадионами, тысяч на десять. А раньше, например, были задействованы «Лужники». И матч ЦСКА и «Спартака» мог собрать 70 тысяч. Плюс тот же ЦСКА провел ключевые матчи осени до ведения новой арены. Сейчас закладывается фундамент. Новые инфраструктура, форма работы с болельщиками – все это должно привести к тому, что к апрелю мы увидим прирост аудитории, - обнадежил Чебан.

В общем, за российский футбол можно быть спокойным, по крайней мере, до весны.