За «Ростов» болели все, кто еще болеет. Колонка Василия Уткина

Игроки "Ростова" против вратаря ПСВ Зута Источник: Reuters

Год, полный разочарований, завершился берущей за душу нотой – победой «Ростова».

СКРИП СЕРДЦА, БАННЫЙ ЛИСТ

Выражение «болела вся страна» теперь по-новому метафорично. Если говорить о стране, то она в основном просто осталась не в курсе. В то время, как «Ростов» побеждает, она смотрит сериалы. Вам кажется это сарказмом? О нет. Между прочим, сериалы год от года все лучше, а футбол – наоборот. Наше телевизионное кино выходит на международного зрителя – больше чем на двадцать стран продан, к примеру, сериал «Мажор»; при этом футболисты, наоборот, продаваться перестали, превратившись в мажоров.

Но за «Ростов» действительно болели все, кто еще болеет. А нас чем меньше, тем больше ощущение братства. И мне очень понравилась эта история, причем именно как итог и вместе с тем противопоставление году. «Ростов» ведь не победил вообще-то. Он удержал ничью. В матче с голландцами (на голландцев вообще падают главные экстатические точки боления за «Ростов» – сквозь Аякс проникли в Лигу Чемпионов, сквозь ПСВ – в футбольную весну) тем не менее была ничья. Важнейшая составляющая победы «Ростова» – совсем не победа в Мадриде над «Атлетико», где пропустили на последних минутах. А победили в полном смысле этого слова «Баварию».

Но это действительно успех!

И очень здорово, что мы ему радуемся. Мы публика, которая считала позором невыход из группы на Евро, хотя это вполне наш результат. Мы год назад выход команды из чемпионской лиги в европейскую восприняли бы в лучшем случае как этакое «ну ладно» – сквозь зубы под неровный скрип сердца. Что случилось за этот год?

Мы стали адекватнее.

Потому что надежды на победный марш к Кубку чемпионов не состоялись и не состоятся. Мы далеки от этого, Халк приехал и уехал, а мы стали только дальше. Как за это время продвинулись наши сериалы! А все потому, что работали. Тоже ведь могли Тома Круза пригласить на главную роль. Но не стали почему-то.

А «Ростов» и эмоции от его потного, вывалянного в комьях газона, который прилипает к телу ровно в тех же местах, где и банный лист, и остывает паром изо рта на морозе, глоток которого почти как ледяная водка – это настоящий праздник. Азартно, не жалея себя, отгрызли, отстояли. Вот это называется победой.

ЛЕДЯНОЙ ДЕКАБРЬ, НЕМИНУЕМАЯ ВЕСНА

Не хотелось бы спекулировать на том, что она «наша». Азмун такой же наш, как и Витсель. А нашее, чем наша сборная, вообще нет ничего. Новосельцев, который покинул «Ростов» как раз перед стартом в Лиге Чемпионов, вряд ли о чем-то жалеет, кстати. У него очень счастливый инстаграм; ему совершенно нечего больше хотеть, хоть он и не сходит от этого с ума (вопреки старинной песне Гребенщикова все о тех же, если разобраться, мажорах). С таким счастьем сегодня попадают в сборную. Так удается жизнь.

А наш футбол никогда не был таков. Еще когда он становился мировой силой, когда он прорывался в этот мир и с удивлением ощущал себя на равных с чемпионами (1955-й год, победа сборной СССР над ФРГ), он пытался как-то себя определить. Родоначальник отечественной тренерской школы Борис Аркадьев, пытаясь ужать определение до одной фразы, пришел к формулировке: наш футбол (он говорил «советский») – это футбол изо всех сил.

Парадоксальным образом мы пришли к тому, что жирные годы лишь поманили нас победами. Звезды приехали и уехали, честно сделав свое дело. Это самое главное – честно; очень трогательно, что новая главная звезда чемпионата России предлагает называть себя «Жулик». Российские же футболисты в основном размазались по тактической схеме, как недоеденная каша; все крайние защитники в чемпионате российские, потому что на краю защиты не страшно ошибиться, в результате команда, которая стремится играть а) в атаку и б) своими воспитанниками, «Краснодар», не может этого делать. Для этого нужны другие крайние защитники, готовые быть в атаке крыльями и парить, а в обороне бедрами и толкаться; имеющиеся могут или одно, или другое, а настоящих нет.

А выучились в эти богатые годы, ребята, наши тренеры. Некоторым достался опыт работы с игроками мирового класса. Всем достался опыт игры против таких игроков. Наши тренеры сегодня действительно специалисты хорошего европейского уровня – Бердыев, Слуцкий, Черчесов.

Они и делают, и сделают наш футбол из того, что осталось. И это будет футбол изо всех сил. Потому и только потому он будет нашим. И мы порадуемся – чисто по-нашему – ледяным декабрем нескорой, но неминуемой весне.