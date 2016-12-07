Тимофей Калачев: Не хотел видеть, что происходит в концовке

Тимофей Калачев (справа) Источник: Reuters

Лидер «Ростова» Тимофей Калачев после матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

В аэропорту Ростова Калачеву достаются самые громкие аплодисменты. Болельщики начинают хором кричать фамилию белоруса и просят никогда не заканчивать карьеру.

- Прошедшая игра – самая сложная в уходящем году? – спрашиваю 35-летнего полузащитника.

- Пришлось очень тяжело. Важно было добиться нужного результата, поэтому к матчу готовились ответственно. Дополнительные сложности возникли из-за того, что после игры с «Зенитом» прошло всего два дня, и мы не успели толком восстановиться. Сказался и долгий перелет в Голландию. Но отпускного настроения не было, никто на чемоданах не сидел. Мы весь год шли к этому матчу. Каждый понимал, что важно выложиться полностью. Соперника устраивала только победа. Тем более собрался полный стадион, трибуны гнали их вперед, но мы не обращали на это внимания.

- На 80-й минуте вас заменили. Где досматривали матч?

- Ушел в раздевалку, так как понимал, что в концовке будет очень сложно. Не хотел видеть, что происходит на поле.

- Включили в раздевалке телевизор?

- Нет. Просто сидел и слушал шум трибун. Это были невероятные эмоции, сильно переживал, но верил, что не проиграем. Все-таки в матче с «Атлетико» мы уже упустили ничью на последних секундах. Не могли себе позволить подобное дважды.

- Повтор концовки уже посмотрели?

- Нет. Так что не видел, как Гранат вынес мяч из пустых ворот. После игры мы приехали в отель, и просто хотелось лечь на кровать. Включил телевизор и попытался отвлечься от футбола.

- После финального свистка вышли на поле?

- Встречал ребят в раздевалке. Были бурные эмоции, настоящий праздник. Мы вышли в Лигу Европы, а еще заработали важные очки для России в таблице коэффициентов УЕФА. Принесли радость нашим болельщикам, ради которых играем.

- Традиционное уже «Мужики!» звучало в раздевалке?

- Конечно. Это наш фирменный клич. Изначально в нас мало кто верил, но «Ростов» выглядел достойно в Лиге чемпионов. Доказали себе, что мы хорошие игроки, настоящая команда.

- 2016 год – один из лучших в вашей футбольной карьере?

- Произошло много интересного, первый раз мы играли в таком плотном графике, но выдержали это испытание, принесли людям и себе много положительных эмоций.

- Считали, сколько сыграли матчей за год?

- Нужно посчитать ради интереса. Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь, - улыбается Тимофей.

- Из-за еврокубков «Ростову» пришлось пожертвовать играми в РФПЛ...

- Как оказалось – это было правильное решение. Да, жаль, что потеряли очки и отстали от лидеров, но в следующем году есть время, чтобы исправить ситуацию. Нужно догонять, ничего не потеряно. Будем бороться до конца.

- На днях вас признали лучшим игроком Белоруссии…

- …и это приятное событие. Такое второй раз в моей карьере. Рад, что мои успехи замечают дома. Спасибо тем, кто проголосовал за Калачева.

- На церемонии вас не было. Кто получил приз вместо вас?

- Мой брат Дмитрий. Он сказал за меня несколько слов, поблагодарил.

- Тем временем вы объявили о завершении карьеры в сборной...

- Сложное решение, но я провел в национальной команде много лет. Так что всему свое время. Пора дать шанс молодым, а я сосредоточусь на клубных делах.

