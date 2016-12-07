Массимо Каррера: Мы бьемся, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Главный тренер «Спартака» дал интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

- Вы верите, что это не сон - «Спартак» на первом месте, а вы его главный тренер?

- Конечно, это неожиданный итог первой части сезона, но мы его заслужили. Ребята проделали много работы и достойны той позиции, которую сейчас занимают.

- Вы всегда говорите очень правильные позитивные слова что про игроков, что про судей. Это ваше тренерское кредо?

- Нужно быть человечными - ошибаются все и арбитры тоже люди. Нужно с уважением отноистся к тому, что происходит на поле и за его пределами.

- Есть ли у вас необходимый для тренера запас жесткости?

- В первую очередь хочется оставаться самим собой. Каков я в футбольной жизни, таков и в повседневной.

- Игроки «Спартака» очень тепло о вас отзываются...

- Им нужно было объяснить, что делать для побед и лидерства в таблице. Футболисты «Спартака» - профессионалы и они слушают главного тренера.

- Как вы изменили Дениса Глушакова, который претендует на звание главного открытия сезона?

- Он большой профессионал. Что в тренировках, что в матчах всегда выкладывается на 100 процентов. Денис - основополагающий игрок как в «Спартаке», так и в сборной России.

- Для вас принципиально было иметь костяк из российских футболистов?

- В России без него никуда - из-за лимита я должен выпускать на поле шесть обладателей российского паспорта.

- А если введут систему «10+15» - тоже лимит, но только в заявке на матч?

- Вне зависимости от лимита на трансферном рынке нужно находить сильных футболистов. Самое главное, что бы эти игроки соответствовали уровню «Спартака» и статусу великого клуба.

- Насколько принципиально для вас - играть в три центральных защитника или два?

- Все зависит от игроков, которые готовы к матчу. Важно, чтобы они понимали различия в схемах и могли бы перестраиваться с одной на другую.

- У вас есть любимая расстановка?

- Каждый матч - отдельная история. Схема вырабатывается до игры и может меняться во время нее.

- Что вы делали на первых тренировках в «Спартаке» в плане тактики?

- Тактические тренировки проводятся всегда и везде, здесь нет ничего необычного . Они нужны, чтобы добавить команде организации и тогда они может поставить в затруднительное положение любого соперника. Нужно объяснить футболистам, как передвигаться и взаимодействоват ь с партнерами.

- Насколько глубоко вы понимаете русских игроков и русский футбол?

- Я просто продвигаю свое видение игры и пытаюсь объяснить его ребятам. Необходимо быть суперпозитивными в своем отношении к футболу, уметь создавать хороший микроклимат в коллективе. Требую от игроков максимальной самоотдачи и интенсивного движения, чтобы создавать соперникам как можно больше проблем.

- Когда вы поняли, что созрели для работы главным тренером?

- 5 лет я работал с Антоние Конте, которого считаю лучшим тренером современности. Уже тогда мне хотелось попробовать себя в роли главного тренера. В какой-то степени помог тот факт, что я не смог присоединиться к Конте в «Челси». Практически сразу мне поступило предложение из России, которое я с радостью принял. Стать главным тренером такого большого клуба как «Спартак» - это не только большая честь, но и вызов.

- Была уверенность, что вы справитесь?

- Ее никогда не может быть. Была вера, что смогу передать команде свое видение футбола, свою страсть к игре.

- Кто, кроме Конте, повлиял на ваши тренерское миировоззрение?

- Марчело Липпи. Надо поблагодарить всех, кто тренировал меня, когда я играл на высоком уровне. Накопленные знания и опыт являются серьезным подспорьем в работе.

- Капелло говорил, что в чемпионате России мало единоборств...

- Не могу с ним согласиться! Я вижу игроков, которые выходят заряженными на борьбу. Единоборств точно хватает.

- В Италии есть правило - тренер на протяжении одного сезона не может менять команду. Зачем оно нужно?

- Справедливое правило! Если тренер решил сам уйти из команды, клуб должен найти специалиста, который не был задействован в иных профессиональных лигах.

- Вам нужна длинная скамейка запасных?

- Конечно, иначе любая травма создает проблемы.

- В «Зените» было правило - запасные получают такие же премиальные, как и те, кто выходил на поле. Справедливо?

- Да. Игроки запаса играют такую же важную роль, как и те, кто в стартовом составе, они такая же часть команды. Неправильно разделять игроков на тех, что играет с первых минут и тех, кто ждет своего шанса в запасе.

- Вас часто видят на матчах молодежного состава «Спартака»...

- Мне важно видеть, какого прогресса добились дублеры.

- Если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов и там вам в соперники достанется «Челси» Конте, это будет важное противостояние?

- Я долго работал с Конте, многому у него научился. Мне бы хотелось видеть его соперником на тренерском мостике. Уверен, рано или поздно это случится и поможет понять, насколько близко я приблизился к лучшему тренеру в мире.

- Что для вас пресловутый «багаж Аленичева», над которым так много иронизируют?

- Я проработал с Аленичевым всего 15 дней. Что-то он оставил «Спартаку» в качестве наследия, но сейчас я пытаюсь привить команде философию Массимо Карреры и двигаться с ней к чемпионству.

- Вы сделаете «Спартак» чемпионом в этом сезоне?

- Мы бьемся на поле именно для этого. Наша задача - двигаться вперед и добиться максимального результата. «Спартак» упустит титул только в том случае, если соперники будут сильнее. Мы сделаем все, чтобы этого не произошло.