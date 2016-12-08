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Без Слуцкого. Без Лиги Европы. Как ЦСКА остался ни с чем

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без Слуцкого. Без Лиги Европы. Как ЦСКА остался ни с чем

ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» в последнем матче под руководством Леонида Слуцкого и теперь не сыграет в плей-офф Лиги Европы, куда вышел лондонский клуб.

ОТ «ОЛД ТРАФФОРД» ДО «УЭМБЛИ»

«Уэмбли« великолепен. Когда выходишь со станции метро «Уэмбли Парк», перед глазами открывается захватывающая картина. Суперарена и над ней ее символ – светящаяся арка, окрашенная в бело-синие цвета «Тоттенхэма». Глядя на это, понимаешь, на что ушли 800 с лишним миллионов фунтов, потраченные на строительство.

Внутри стадион так же хорош, как и снаружи. Дорогая отделка, величественные галереи, по которым можно, такое ощущение, кататься на маленьком автомобиле. Людское море, бурлящее и доброжелательное, на подходах к арене. Оркестр в сантаклаусовских колпаках (но темно-синего цвета, никакого красного, как на базе «Динамо» в Новогорске) задорно наяривает самую популярную новогоднюю мелодию в мире – «Джингл беллс».

Пожалуй, Леонид Слуцкий всей своей работой в ЦСКА заслужил закончить армейский этап своей карьеры на таком легендарном стадионе и в такой самой что ни на есть позитивной и футбольной атмосфере – тысяч 75 зрителей в этот вечер на «Уэмбли» точно собралось. Тем более, по удивительному совпадению (хотя, может, и не совпадение это вовсе), начинался этот этап тоже в Англии, на другой не менее легендарной арене – «Олд Траффорд». Та ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:3 вошла в золотой фонд красно-синих, тем более что в итоге они вышли из лигачемпионской группы. Правда, можно копнуть чуть глубже и вспомнить, что до последних минут армейцы вели в счете 3:1...

На пресс-конференции перед матчем полузащитник ЦСКА Александр Головин сказал, что команда будет играть, в том числе, и для Слуцкого, что все хотят проводить тренера красиво. Но хотеть – это одно. Мочь – другое. Тем более Марио Фернандес и Понтус Вернблум – важнейшие для нынешнего ЦСКА фигуры и то, что они не смогли выйти на поле из-за травм, понижало и без того не слишком высокие шансы красно-синих на успех.

Известно ведь, что такое защита ЦСКА без Вернблума. Без него тяжело даже на внутрироссийском уровне – вспомнить тот же финал Кубка страны с «Зенитом» в мае и чем там все закончилось. Головин в опорной зоне – это уже проходили на Евро. И, наверное, не случайно Слуцкий заменил его в перерыве.

АКИНФЕЕВ ЗАБИЛ В СВОИ ВОРОТА

Акинфеева, честно говоря, было жалко. С первых же минут он выручал, как мог, отражая опасные удары Алли, Сона, Эриксена... Что тот же Алли однажды сотворил в середине первого тайма, наверное, не поймет и он сам – находясь в одиночестве в центре штрафной, взял и ткнул мяч в руки вратарю.

Вспомнился другой матч ЦСКА в Лондоне – десятилетней давности. Тогда армейцы играли против «Арсенала». Акинфеев вот так же выручал. Или канониры мазали из стопроцентных ситуаций. Тогда Акинфеев в последний раз не пропустил в Лиге чемпионов. После этого и началась десятилетняя уже серия.

Так вот, казалось, все, как и в случае с Леонидом Слуцким (от «Олд Траффорд» до «Уэмбли») и серия Акинфеева закольцуется. Но нет…

Вскоре Алли явно переживающий «синдром второго сезона», исправился, элегантно пробив в «девятку» после подачи Эриксена, которую не сумел прервать Набабкин. Там, конечно, Уокер, делавший предпоследний пас в этой атаке, был в офсайде. Но началось-то все после возни с участием Щенникова и Миланова, которые не разобрались, кому выносить мяч.

А ведь к тому моменту армейцы вели в счете. Хотя и было подозрение на офсайд в моменте, перед тем, как забить Дзагоеву. Так что, наверное, можно говорить о справедливости. Хотя исполнил все Алан классно, в стиле своего кумира Фрэнка Лэмпарда. Кстати, скидку головой на Дзагоева сделал невысокий Тошич, выигравший позицию у громилы Вертонгена. Гол этот дал робкую надежду, что все и вправду, будет хорошо.

Надежда, правда, жила недолго и умерла – тут нужно быть честными – в конце первого тайма. Слишком уж «дешевым» получился второй гол «шпор»: элементарный розыгрыш мяча на фланге, прострел в центр, четверка защитников ЦСКА бежит к воротам и не может его прервать.

Во втором тайме у армейцев не было шансов, чтобы что-то изменить. Больше того, «Тоттенхэм» при помощи Акинфеева, забившего в свои ворота, спокойно довел дело до победы.

Слуцкий больше не раскачивался в кресле. Все было кончено.

После финального свистка главный тренер хозяев Маурисио Почеттино и бровью не повел. Кажется, выход в плей-офф Лиги Европы его не слишком порадовал. Ну, вышли и вышли. Сам тренер зашагал было в подтрибунье огромного «Уэмбли», но вдруг решил пожать руку Слуцкому. Сделать это удалось не сразу – скамейки запасных на стадионе расположены на трибуне и главный тренер ЦСКА растворился в толпе…

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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