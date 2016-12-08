Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" и завершил еврокубковую кампанию Источник: Reuters

В ночь на четверг произошло важное событие. Подведем промежуточные итоги этой еврокубковой недели.

А случилось то, что в общем-то и следовало ожидать. Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов. Она – вновь шестая. Мы – вновь седьмые. Хотя после предыдущей евронедели наш отрыв от седьмой строчки казался более чем приличным.

Но тут математика несколько сложнее, чем обычно. В Лиге чемпионов Португалия представлена тремя клубами, два из которых – «Бенфика» и «Порту» – перед заключительным туром всерьез претендовали на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб, пробившийся в плей-офф, получает бонус, равный пяти очкам. То есть на этой неделе в Лиге чемпионов для Португалии разыгрывались не 6 евроочков (по 2 за победу), а 16 (третий клуб, «Спортинг», на выход не претендовал).

И португальские гранды эту задачу выполнили. Вчера Бенфика», хотя и уступила «Наполи» (1:2), заняла второе место. А сегодня «Порту» разгромил немотивированный «Лестер» (5:0) и также финишировал вторым. «Спортинг», к слову, проиграл «Легии» (0:1) и, заняв последнее место в своей группе, вылетел из еврокубков. И это пока что единственная хорошая новость.

То есть в трех лигочемпионских матчах Португалия разом заработала 12 очков (2 очка за победу «Порту» плюс 10 бонусных очков за выход «Бенфики» и «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов). Показатель России – 1 очко. Гостевая ничья «Ростова» с ПСВ (0:0). ЦСКА, по своему обыкновению уступив – на этот раз «Тоттенхэму» (1:3), очков не принес. Отрыв, две недели назад казавшийся комфортным, растаял в один миг. И мы вновь позади.

Но это промежуточные итоги. Неделя-то не закончилась. И у нас есть неплохой шанс уйти на зимний перерыв шестыми. Сейчас мы отстаем от Португалии всего на 0,267 балла. В четверг Россия будет представлена двумя клубами – «Краснодар» сыграет с «Ниццей», а «Зенит» – с АЗ. Оба – в гостях. Португалия же – только одной «Брагой», которая дома примет донецкий «Шахтер». Чтобы вернуться на шестую строчку, нам надо набрать на полтора (если округлить – на два) очка больше. Как вариант, ничья «Браги», а у нас – ничья «Краснодара» и победа «Зенита».

Таблица коэффициентов УЕФА

Примечание. Данная таблица определяет представительство стран в еврокубках-2018/19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы).