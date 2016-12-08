Леонид Слуцкий: Результат закономерен

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» подвел итоги игры, выступления армейцев в турнире в целом о оценил дальнейшие перспективы Алана Дзагоева.

- Было очень тяжело, - сказал Слуцкий. - У нас много кадровых потерь, которые трудно восполнить. Несмотря на то, что ход матча складывался удачно, и мы повели в счете, кадрового ресурса нам, к сожалению, не хватило. Наверное, тот результат, который есть, он закономерен.

- Как вы думаете, информация о том, что вы уходите со своего поста, сказалась на футболистах. В первую очередь психологически?

- Нет, не сказалась. Уверен в этом. Мы сыграли в свою силу, так, как могли. Тем более что «Тоттенхэм» - очень сильный соперник. Что касается меня лично, я был полностью погружен в игру, как и всегда. И сильно разочарован результатом.

- Мог ли ЦСКА рассчитывать на успешное выступление в турнире?

- Тяжело с кадровыми потерями играть на равных в таком турнире. Мы могли бы быть полностью конкурентоспособ ны, если бы все были здоровы и в хорошей форме. Но в такой ровной и тяжелой группе в четырех из шести матчей нам это удалось, исключая выездные игры с «Монако» и «Тоттенхэмом».

- ЦСКА в который раз проваливался, когда защитник пытались играть высоко и исполнять искусственный офсайд.

- Что касается искусственного офсайда, то, наприпер, в чемпионате России для меня важнее 40 отборов, которые мы совершаем на чужой половине поля, чем то, что мы можем разок из-за этого провалиться. А по разному действовать в чемпионате России и Лиге чемпионов тяжело - футболистов есть определенные навыки.

- Дзагоев дал интервью британской Dayli Mail, где сказал, что не прочь поиграть в Англии, где им якобы интересуются несколько команд.

- Алан - один и лучших игроков российского чемпионата. Не вижу ничего удивительного в том, если он продолжит карьеру где-то за рубежом. Но сегодня был не самый показательный матч. Все-таки у Дзагоева недавно была травма, он еще не готов на сто процентов.