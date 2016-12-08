На наших глазах умирает ЦСКА. Ловчев – о крахе армейского клуба в Лиге чемпионов

Обозреватель «Советского спорта» – о неутешительных итогах выступления ЦСКА в Лиге чемпионов.

ЦСКА безобразно закончили свое выступление в Лиге чемпионов. Против такого «Тоттенхэма» на что-то можно было рассчитывать с Еременко, Вернблумом, Фернандесом в составе. Но никого из них не было. Был Набабкин, который матчам такого уровня не соответствует. Были братья Березуцкие, которые удручающе сыграли. Был Траоре, игра которого – убожество, а сам он – неуклюжий.

Могу выделить в ЦСКА только Акинфеева, много раз выручавшего, и Дзагоева. Они были лучшими в ЦСКА, не опустились, не бросили играть, как другие. Все знали, что уходит тренер, что надо бороться. И повели в счете, но потом все становилось хуже и хуже. Мне жаль Игоря Акинфеева. Все опять говорят, что он снова пропустил в Лиге чемпионов. Но никто не говорит, сколько раз он выручил.

Только такие игры показывают, кто на что горазд. Мы все увидели. «Тоттенхэм» играл с ЦСКА, как в кошки-мышки. Разница в классе колоссальна. У ЦСКА много передач в никуда. А у хозяев... Вспомним их второй гол. Вроде бы все просто – пас влево и потом в касание вдоль ворот. Настолько четко и точно. Идеально.

Неприглядно ЦСКА закончил свое выступление. И это на фоне того, как сражался днем ранее «Ростов». Видимо, в ЦСКА все отгорело и там большую чистку надо проводить. И восстанавливать армейский характер, который в какой-то момент задавил даже спартаковский дух.

Кто мог бы вернуть этот армейских характер? Газзаев. В нем еще много нерастраченной энергии. Но, думаю, Гинер его больше не позовет. Вообще жалко, что такое происходит с ЦСКА. Знаете, когда «Спартак» вылетал в первую лигу, я капитаном был. И мы играли, как ЦСКА с «Тоттенхэмом» – безнадежно. Известный в ту пору журналист Валерий Винокуров написал тогда: «На наших глазах умирает «Спартак». Теперь я могу сказать, что на наших глазах умирает ЦСКА.

Не так давно Гинер высказывался в мой адрес, мол, он не знает, что Ловчев сделал в этой жизни. Теперь я хочу сказать, что в угоду Гинеру была перевернута система нашего чемпионата, потихоньку отменяли лимит. И мы видим, до чего дошел наш футбол после этих преобразований. Он несостоятелен в Европе! ЦСКА опять занимает последнее место в группе, «Спартак» проигрывает кипрской команде... А если вдруг выйдет в Лигу чемпионов, тоже будет там несостоятелен, как и ЦСКА сейчас.