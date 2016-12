«Они отправились в Одессу». Фаны «МЮ» из России хотят попасть на матч с «Зарей»

Как известно «Манчестер Юнайтед» запретил болельщикам клуба из России посещение сегодняшнего матча с «Зарей», который состоится в Одессе. Но, как выяснил корреспондент «Советского спорта», фанаты «МЮ» из России на Украину все равно отправились.

Английский клуб сослался на письмо украинских властей, которые посчитали присутствие болельщиков из России на матче угрозой для безопасности. Сообщалось, что игру планировали посетить несколько сотен россиян…



В итоге «МЮ» аннулировал билеты всем болельщикам-владельцам российских паспортов, которые покупали билеты по гостевой квоте у английской команды. Они получили уведомление о возврате денег.

- Из-за политической ситуации и из-за возможных проблем с безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. В связи с этим билеты аннулируются. Мы полностью компенсируем потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней, – говорилось в нем.

The Chornomorets Stadium, where #MUFC will face Zorya Luhansk on Thursday. #UEL pic.twitter.com/suaPFx2x4h