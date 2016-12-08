«Они отправились в Одессу». Фаны «МЮ» из России хотят попасть на матч с «Зарей»

Жозе Моуриньо и игроки "МЮ" на тренировке в Одессе Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Как известно «Манчестер Юнайтед» запретил болельщикам клуба из России посещение сегодняшнего матча с «Зарей», который состоится в Одессе. Но, как выяснил корреспондент «Советского спорта», фанаты «МЮ» из России на Украину все равно отправились.

Английский клуб сослался на письмо украинских властей, которые посчитали присутствие болельщиков из России на матче угрозой для безопасности. Сообщалось, что игру планировали посетить несколько сотен россиян…



В итоге «МЮ» аннулировал билеты всем болельщикам-владельцам российских паспортов, которые покупали билеты по гостевой квоте у английской команды. Они получили уведомление о возврате денег.

- Из-за политической ситуации и из-за возможных проблем с безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. В связи с этим билеты аннулируются. Мы полностью компенсируем потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней, – говорилось в нем.

- Я изначально не планировал отправляться на этот матч, - говорит руководитель официального клуба болельщиков «МЮ» в России «Moscow Reds» Михаил Старов. - В Турцию, Украину на матчи «Манчестер Юнайтед» не езжу, потому что мне неинтересны эти страны. Футбол в этих играх тоже не самого высокого качества и безопасность на низком уровне. Так что в ближайшее время отправлюсь в Англию, где посмотрю сразу три ближайших матча клуба. Еще и на выставку в Лондоне про «Звездные войны» загляну. И все это за те же деньги, которые пришлось бы потратить на поездку в Одессу.

- А сколько людей собиралось на матч «МЮ» в Одессу?

- Не так много – около 12 человек. А, например, на матч с «Тоттенхэмом» в английской премьер-лиге от российского фан-клуба «Манчестер Юнайтед» едет восемь человек. В Одессу же удобно ехать тем, кто живет на юге, в Краснодаре, например. А мне лететь из Москвы, к тому же в середине недели, неудобно.

- Из тех 12 человек кто-то в Одессу все равно отправился?

- Да, точное количество назвать не могу, но люди отправились в Одессу. Станут искать билеты уже на месте. Либо как-то попытаются попасть в сектор с фанатами «Манчестер Юнайтед», если будет такая возможность, либо купят билеты у перекупщиков и спокойно посмотрят матч на трибуне со всеми.

Олег Цымбаларь – сын экс-полузащитника сборной России, «Черноморца» и «Спартака» Ильи Цымбаларя – живет и работает в Одессе. Он называет встречу «Зари» и «МЮ» самым громким футбольным событием в городе за последние пять лет.

- Как думаете, есть основания для запрета на посещение этого матча российскими болельщиками «МЮ»?

- Честно сказать, не знаю. Хотя атмосфера в городе спокойная. Можно было бы приехать болельщикам из России. Англичане решили перестраховаться, они щепетильно относятся к вопросам безопасности. Но, думаю, ничего сверхъестественного не произошло бы.

- Вас из России никто не просил купить билеты на этот матч?

- Ко мне никто не обращался, но такой вариант возможен – если у кого-то в Одессе есть друзья и тем более родственники. Прибыть сюда – не проблема. Или родные встречают в аэропорту, или пишут в нотариальной конторе заявление, что приезжает родственник из России.

Тем временем главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо говорил о худшем сценарии для своей команды.

- Первая игра против «Зари» была сложной для нас, как и для соперника. Думаю, в четверг все повторится. Если проиграем – вылетим из Лиги Европы. А мы этого не хотим. Да, для «Зари» этот матч ничего не решает, но соперник будет стараться победить, - заявил португалец.

Когда его спросили про перелет в Одессу, Жозе отметил, что полет прошел хорошо. И признался: «Стадион нам тоже понравился. А вот пляж не очень – холодно...».

Главный тренер «Зари» Юрий Верндуб тоже был откровенен:

- Боюсь ли перед матчем с «Манчестером»? Однозначно! Мурашки шли по коже, когда узнали, что будем играть с «Юнайтед». Моуриньо – мой любимый тренер. Если будет возможность поехать на стажировку в «Манчестер Юнайтед» – с удовольствием поеду.

Доехали ли российские болельщики «МЮ» до стадиона, пока не ясно.