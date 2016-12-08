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Самый фартовый тренер КХЛ – Назаров! Любопытное исследование проблемных клубов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» провел инспекцию – как идут дела команд, поменявших тренеров в первой половине нынешнего сезона.

В среду «Автомобилист» под руководством Владимира Крикунова потерпел четвертое поражение кряду, уступив дома «Барысу» - 3:4. В этом поединке бились как раз наставники, возглавившие команды в пожарном порядке. Владимир Крикунов совсем недавно, месяц назад, сменил Андрея Разина в Екатеринбурге. А Эдуард Занковец в начале сентября пришел на смену Андрею Назарову в Астану.

Оба тренера сражаются за то, чтобы втащить свои команды в зону плей-офф. И оба пока не преуспели в этом. Хотя и слегка продвинулись в турнирной таблице в нужном направлении.

Глядя на этот упорный поединок невольно задаешься мыслью – а чего вообще добились руководители клубов, успевшие поменять наставников в первой половине сезона? Кто из них от этого выиграл? Или все так и чешут привычно в затылке, понимая, что обменяли шило на мыло.

«Советский спорт» провел исследование. И получил любопытные факты. Но давайте по порядку…

1. Металлург Нк

Новокузнецкий «Металлург» первым отправил тренера в отставку, установив рекорд КХЛ. Николай Соловьев покинул команду после трех матчей. При том, что в одном из них успел одержать победу.

Без него «Кузня» быстро рухнула на последнее место в чемпионате. И не смотря на усилия нового наставника Сергея Бердникова там и остается.

Однако есть и положительный момент. Не так давно в клубе было принято решение расстаться с двумя известными игроками – форвардом Михаилом Анисимовым и защитником Андреем Первышиным, у которых с тренером отношения явно не складывались. Стоило им улететь из Сибири, как «Кузня» выдала серию из четырех побед кряду! Так, может, с них и надо было начинать?

2. Барыс

Астана попрощалась с Андреем Назаровым также после трех поражений на старте. И за три месяца с Эдуардом Занковцом вроде бы прилично поднялась в турнирной таблице. Тактику и подходы нового тренера нахваливают даже североамериканские легионеры «Барыса».

Но будем откровенны, мало кто сомневается, что и с Назаровым казахстанцы оставались бы среди явных аутсайдеров КХЛ. «Барысу» нужно место в плей-офф! А на десятом месте финиширует он в регулярке или 15-м это уже не суть важно.

3. Югра

А вот тут необъяснимая отставка тренера обернулась полным провалом. При Павле Езовских команду тоже лихорадило. Победы сменялись разгромными поражениями, но все же ханты-мансийцы занимали твердую позицию в зоне плей-офф. Сейчас же они скатились на предпоследнее место в Восточной конференции. И об участии в Кубке Гагарина мечтать там уже просто глупо.

4. Нефтехимик

Нижнекамский клуб – своеобразный рекордсмен КХЛ. Уже две тренерских отставки за сезон. Руководство «Нефтехимика» меняет наставников команды, словно в русскую рулетку играет. Или, к примеру, в лотерею.

Вытянули Соловьева и продулись в пух – рухнули с 11 места на предпоследнее. Затем сделали ставку на скандального Назарова и сорвали банк – сейчас входят в заветную восьмерку. Этот тренер оказался более фартовым.

5. Спартак

Пока красно-белые ничего не выиграли от замены Германа Титова наАлексея Ярушкина. «Спартак» как и прежде играет не стабильно и крайне нерационально. «Гладиаторы» могут собраться на битву с грозным «Ак Барсом» и даже победить его. А перед этим подарить три очка куда более скромной «Ладе». Московская команда по прежнему в стороне от зоны плей-офф, за место в котором на Западе и без «Спартака» идет жестокая борьба.

6. Автомобилист

Крикунов сумел остановить в Санкт-Петербурге победный марш СКА и этим поразить всю КХЛ. Но пока его «Авто» катит по турниру с перепадами. То выдаст победную серию, то, как сейчас провальную. Удивляться, впрочем, не приходится. Команды Крикунова всегда славились отменной физической подготовкой после мощной предсезонки. Сейчас же ему катастрофически не хватает времени подтянуть кондиции своей командой. А впереди еще и дополнительная нагрузка – Кубок Шпенглера, который «Автомобилисту» сейчас ну совсем ни к месту! 

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