Зачем Квят отказался от «Форс Индии»?

В среду Международная федерация автоспорта опубликовала предварительный заявочный лист на чемпионат мира-2017. «Советский спорт» изучил ориентировочные составы команд.

MERCEDES

Пилот 1. №44. Льюис Хэмилтон (Великобритания)

Пилот 2. –вакантно-

Хэмилтон расстается с «Мерседесом»? Пару недель назад такое развитие событий серьезно обсуждалось в прессе – слишком сильно своими «выкрутасами» по ходу «Гран-при Абу-Даби» Льюис вывел начальство из себя. Однако вскоре Нико Росберг сенсационно объявил о завершении карьеры, и всем стало понятно – британец остается. Хотя бы потому, что лишаться сразу двух топовых пилотов в Брэкли не намерены. Сейчас остро стоит другой вопрос – кто будет напарником трехкратного чемпиона мира? Теоретически, им может стать любой. И если это место займет кто-то из списка ниже, то в «Формуле-1» пойдет глобальное переселение народов (точнее, гонщиков). Пока самые явные кандидатуры – Паскаль Верляйн, Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон. Гадать бессмысленно. Нужно запастись терпением.

RED BULL

Пилот 1. №3. Даниэль Риккиардо (Австралия)

Пилот 2. №33. Макс Ферстаппен (Голландия)

«Быки» давно, доходчиво, самым доступным способом дали понять – именно с парой своих действующих гонщиков здесь связывают будущее команды. Юный и дерзкий и Макс уже неоднократно превзошел Дэна на трассе. И если в будущем году «Ред Булл» вернется в борьбу за титул, будет невероятно интересно наблюдать – на кого все-таки сделает ставку австрийская команда. Которая все время твердит о «равенстве своих пилотов», а вот на деле….

Ну, мы все помним историю Феттеля и Уэббера.

FERRARI

Пилот 1. №5. Себастьян Феттель (Германия)

Пилот 2. №7. Кими Райкконен (Финляндия)

Кими продлили еще на один год – парень «поехал». Себ изначально приходил на три сезона. О вероятном переходе в «Мерседес» Феттель не думает – по крайней мере, так говорит 4-кратный в общении с прессой. Похоже, в стане «Феррари» все стабильно. В том числе – в плане результатов. Хотя им – результатам – как раз бы неплохо подрасти…

FORCE INDIA

Пилот 1. №11. Серхио Перес (Мексика)

Пилот 2. №31. Эстебан Окон (Франция)

Перес радует яркими этапами, приезжает на подиум, регулярно опережает напарников… Обидно, что этот парень не поехал за «Макларен» пару лет назад! Окон, отъездив полсезона в составе «Мэйнора», убедил Виджая Малью, что его потенциал слегка повыше, чем у Верляйна. А между тем, француз недавно отпраздновал только свое 20-летие! Если «Форс Индия» сохранит форму, всем будет интересно наблюдать – не ошибся ли индийский олигарх в выборе гонщика. Вдруг Эстебан затмит даже столь яркого партнера, как Перес?

WILLIAMS

Пилот 1. №77. Валттери Боттас (Финляндия)

Пилот 2. №18. Лэнс Стролл (Канада)

Боттас – один из кандидатов на место в «Мерседесе». Но, если честно, только потому, что карьерой финна занимается лично Тото Вольфф. Если же Валттери останется гонять за «Уилльямс», его ждет новый сложный год – форма «конюшни» постоянно падает, и вряд ли всерьез улучшится в обозримом будущем.

А между тем Лэнс Стролл станет вторым пилотом, пришедшим в «Формулу-1» прямой наводкой из «Формулы-3» - после Ферстаппена. Дело даже не в том, что отец канадца купил солидный пакет акций «Уильямса». Лэнс – правда сильный гонщик. Тем интересней посмотреть, насколько быстро он освоится в чемпионате мира. Вдруг в 18 лет навести шороху в королевских гонках может не только голландец с неоднозначной репутацией?

MCLAREN

Пилот 1. №14. Фернандо Алонсо (Испания)

Пилот 2. №2. Стоффель Вандорн (Бельгия)

С Алонсо все ясно. Точнее, ничего не ясно. Уйдет он в «Мерседес»? Заблокирует ли его переход Хэмилтон, вспоминая «терки» с испанцем в «Макларене» в 2007-м году (об этом пишет Marca)? Захотят ли в «Мерседесе» брать гонщика, который «спалил» тот же «Макларен» в шпионском скандале того же 2007-го года (опять же – из-за «терок» с Хэмилтоном). Репутация Алонсо неоднозначна – он одновременно и супер-гонщик, и далеко не самый надежный командный игрок. Будем следить за ситуацией.

С Вандорном проще. «Макларен» растил бельгийца долгие годы. В молодежных сериях он наводил шороху вместе с Квятом, но россиянин уже три года в «Формуле-1» и бывал на подиумах, а Стоффель провел всего одну гонку – заменив травмированного Алонсо в этом году в Бахрейне. Парень яркий, но не ждет ли его участь Кевина Магнуссена, с которым в Уокинге тоже связывали большие надежды, однако в итоге отпустили на все четыре стороны, разочаровавшись в датчанине? Узнаем следующей осенью.

TORO ROSSO

Пилот 1. №55. Карлос Сайнс (Испания)

Пилот 2. №26. Даниил Квят (Россия)

Сайнса хотели забрать в «Рено», Квята – в «Форс Индию». «Ред Булл» по сути силой удержал обоих. Зачем? Да кто его знает… Австрийцы связывают будущее главной команды с Риккиардо и Ферстаппеном, однако все-таки боятся: вдруг Дэн по истечении контракта в будущем году уйдет за лучшей жизнью к конкурентам, а Макса перекупят за оооооочень большие деньги? Лучше иметь резервный вариант на замену обоим. Понятно только, что будущий сезон и для Даниила, и для Карлоса будет определяющим в карьере. На четвертый год в «Торо Россо» не останется ни один из них.

HAAS

Пилот 1. №8. Роман Грожан (Франция)

Пилот 2. №20. Кевин Магнуссен (Дания)

Грожан все еще надеется и верит, что получит приглашение в «Феррари» (благо, Райкконен вряд ли останется в чемпионате мира еще на один год). Магнуссен, выйдя из-под опеки «Макларена», давно ушел в свободное плавание. Кевин – гонщик талантливый. Роман – безусловно, тоже. У американской «конюшни» есть пара на редкость мощных пилотов, которые когда-либо собирались в команде такого – прямо скажем, очень среднего – уровня. И это может принести «Хаасу» немало важных очков в будущем году.

RENAULT

Пилот 1. №27. Нико Хюлькенберг (Германия)

Пилот 2. №30. Джолион Палмер (Великобритания)

Хюлькенберг засиделся в середняках. Опять проиграв конкуренцию Пересу в «Форс Индии», бывший чемпион GP2 (вообще, если кто не помнит, в 2009-м он обошел в борьбе за титул Виталия Петрова) решил что-то изменить в своей жизни и принял приглашение заводской команды «Рено». Французы в теории могут в ближайшие год-два вступить в борьбу за титул. А может и не смогут. Лотерея! Сыграет ли вытянутый Нико билет – скоро узнаем.

А Палмер… Ну кому он нужен, этот Палмер? Да, тоже чемпион GP2, но уже видно – Джолион не тянет на серьезный уровень в «Формуле-1». Пока работают деньги и связи отца, это помогает ему оставаться в чемпионате. Но прощание с королевой автоспорта для британца – всего лишь вопрос времени.

SAUBER

Пилот 1. №9. Маркус Эриксон (Швеция)

Пилот 2. –вакантно-

Эриксон изначально воспринимался всеми как «мешок денег», который просто нужен слабой швейцарской «конюшне», чтобы оставаться плаву. К чести шведа надо признать - немало хороших гонок у него получилось. В общем, не Гастон Маццакане и не Эстебан Туэро он ни разу. Однако сделать серьезный шаг вперед Маркусу средства спонсоров не помогут. А собственного таланта на качественный рывок у шведа нет.

Кто станет партнером Эриксона – пока загадка. Швейцарцы возьмут любого, кто облегчит их тяжелое существование. Если Верляйна не заберут в «Мерседес» - это будет Верляйн. Если вдруг заберут – может быть кто угодно. Лишь бы не задаром.

MANOR

Пилот 1. –вакантно-

Пилот 2. –вакантно-

Окон ушел в «Форс Индию», Верляйн тоже не останется. Самая бедная команда «Формулы-1» ограничена в выборе талантов. Возьмет, кого дадут. Либо очередного протеже «Мерседеса» (благо, сотрудничество с сильнейшей командой налажено по всем фронтам), либо рента-драйвера, вроде Рио Харьянто. Вот если честно - даже если это будет россиянин, учитывая уровень «Мэйнора», вам не все равно?



