Владимир Лутченко: Канадские журналисты в 1972 году в нас не верили

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Владимир Лутченко будет одним из тех, кто в эти дни выйдет на лед в большом турнире «Кубок легенд» на открытой площадке в СРК «Парк легенд» (9-11 декабря).

«В МОНРЕАЛЕ ДАЖЕ БАБУШКИ НАМ ЖАЛИ РУКУ»

- Наш турнир посвящен 70-летию отечественного хоккея, - в беседе с обозревателем «Советского спорта» рассказывает Лутченко, который и сейчас выходит на лед. – Мы будем выступать на открытом льду в ретро-форме. Но вообще ветеранский турнир (или Кубок Легенд) проходит регулярно. Болельщики смогут увидеть ребят, которые раньше завоевывали медали, радовали своей игрой страну… Конечно, накатывает ностальгия. Время-то летит. Мне уже скоро 70! Знаете, как тяжело бегать за 50-летней молодежью?

Радует, что мы постоянно встречаемся в нашем клубе «Легенды хоккея» и поддерживаем теплые отношения. Наша жизнь в спорте продолжается.

- Самый популярный хоккейный эксперт страны Сергей Гимаев родился первого января, а вы – второго. Он вспоминал, как вы вместе отмечали дни рождения.

- А еще ведь Александр Якушев родился второго января. Вот мы и праздновали вместе, потому что выпадало это на зарубежные поездки. Обычно мы на Новый год уезжали в турне по Канаде и США, играя против клубов НХЛ.

- В один из таких дней ЦСКА встретился с «Монреалем» (3:3), и этот матч считают лучшим в истории клубных серий вообще.

- Это было 31 декабря 1975 года. По накалу и мастерству это была самая яркая игра. Хоккей более европейского плана, со многими комбинациями, захватывающий. Все болельщики были в восторге.

«Монреаль» тогда был очень силен, за последние 10 лет выиграл шесть Кубков Стэнли. Команда-династия! Выступали все великие, включая Кена Драйдена, Лэрри Робинсона, Сержа Савара, Ивана Курнуайе, Ги Лефлера. Да я многих могу перечислить. И мы играли в Мекке хоккея, ведь в Монреале просто с ума сходят по нашему виду спорта. К нам бабушки подходили, жали руку.

«И ТОТ ЖУРНАЛИСТ СЪЕЛ СВОЮ СТАТЬЮ»

- В следующем году Суперсерии-1972 исполнится 45 лет. Какое у вас самое яркое воспоминание?

- Да много чего было. Мы победили в первом матче. На следующий день летели в Торонто. Раньше ведь не было чартеров, как сейчас. Мы добирались с обычными гражданами. Последними входим в салон – и вдруг все пассажиры встают и начинают нам аплодировать. Вот это было впечатляюще!

А еще с нами от самой Москвы путешествовал канадский журналист, который писал о русском хоккее и сборной СССР. И он всю дорогу нам твердил: «Нет, ребята, вам бесполезно сражаться со звездами НХЛ. Вы во всех восьми матчах пролетите с большим счетом. Вас просто порвут». И в конце добавил: «Если вы хоть одну игру возьмете, я съем свою статью».

И что же? Сдержал слово! Мы подъезжаем к гостинице в Торонто. Он собрал перед входом толпу журналистов, телевидения. И вот пропиарился, когда ел свою заметку.

- А еще в 1975 году в матче Приза «Известий» со шведами вы забили аж четыре гола. Как это удалось?

- Я же играл с великой пятеркой Михайлов – Петров – Харламов, а моим напарником был Валера Васильев. Так получалось, что шведы уделяли большое внимание нападающим. Даже по двое их опекали, чтобы тот же Харламов не забил. А вот защитников оставляли без контроля. Думали, что мы неопасные.

И вот ребята мне шайбы скидывали. Я даже умудрился дважды один на один выйти. Это благодаря пятерке, честно! Они же великие игроки, большие мастера, прекрасно чувствуют площадку. Кстати, в воротах у сборной Швеции играл Лейф Холмквист – Третьяк ставил его в один ряд с Жаком Плантом и Иржи Холечеком.

«МОГИЛЬНЫЙ СРАЗУ ВСЕХ ПОРАЗИЛ»

- Вы возглавляли хоккейную школу ЦСКА, когда там учились братья Буре.

- Когда я пришел, то Павлу было лет 12. И брат его Валерка на три года младше. Очень талантливый, мастеровитый, разносторонний.

Паша Буре играл с ребятами на год старше. Быстрый, взрывной. Стиль Русской Ракеты у него был уже тогда. Отлично чувствовал игру, очень хорошо действовал без шайбы, открывался. Приходит ему пас, и Павел улетает один на один.

- Виктор Тихонов жалел, что Валерий Буре уехал уже 16 лет, и его в ЦСКА не успели дошлифовать.

- Просто Тихонов не хотел, чтобы игроки в принципе уезжали. Вы ведь помните, какой был отток в начале 90-х. А когда все хоккеисты уехали, то Виктор Васильевич с ЦСКА попал в первую лигу.

Сейчас время другое, больше возможностей для игроков. Они где хочешь могут выступать – в КХЛ, в Америке, в Европе. Все зависит от их желания. Я знаю, что некоторые ребята вообще не хотят ехать в НХЛ, хотя их зовут. Что здесь такого? Это их выбор.

- А во сколько лет к вам в ЦСКА попал Александр Могильный?

- Помню, проходила Спартакиада армейских хоккейных школ для ребят 1969 года рождения. СКА (Свердловск), СКА (Хабаровск), СКА (Ленинград), СКА (Калинин), СКА (Новосибирск)… Много их было.

И вот мы увидели Сашку Могильного. Было ему 15 лет. Оценили его сразу, как только он вышел на лед. Всё, поразил моментально! Он катался быстрее, чем даже Паша Буре. Мощный был, с великолепным броском. Прям дух захватывало.

Поэтому мы моментально пригласили Могильного в ЦСКА. И он не задержался в молодежной команде, его сразу к мастерам подняли. К 1989 году он три раза выиграл союзный чемпионат, взял золото с молодежкой и взрослой сборной, был в золотой команде на Олимпиаде в Калгари.

Он очень ответственно к себе относился. Много качался в зале, оставаясь после тренировок. Работал над собой как профи.

«ОЛИМПИАДА БЕЗ НХЛ ПОТЕРЯЕТ МНОГОЕ»

- Вы выиграли две Олимпиады (1972 и 1976), когда на них не было игроков НХЛ. Сейчас Владислав Третьяк работает на специальном совете ИИХФ в Швейцарии, где обсуждается, поедут ли энхаэловцы в Пхенчхан. Многое ли потеряют зимние Игры, если их не будет?

- Все-таки в наше время все было иначе, потому что в Европе выступали все сильнейшие игроки Старого Света.

А так конечно, Олимпиада потеряет многое. Сейчас все топовые хоккеисты выступают в НХЛ. Зрелищность очень сильно упадет. Посмотрите на футбол на летней Олимпиаде – по сути это второсортный турнир. Хоккей ждет то же самое.

Это будет большая потеря для болельщиков, для развития нашей игры. Все ведь учатся на примере лучших игроков, молодежь их видит. Но я надеюсь, что стороны договорятся.

РАСПИСАНИЕ «КУБКА ЛЕГЕНД»

9 декабря

17.30 Динамо М – Крылья Советов

19.00 Церемония открытия турнира и официальное открытие катка

19.15 ЦСКА – Спартак

10 декабря

13.00 Спартак – Динамо М

14.30 Крылья Советов – ЦСКА

11 декабря

13.00 Спартак – Крылья Советов

14.30 Динамо М – ЦСКА

16.00 Церемония награждения победителей и закрытие турнира

ЗВЕЗДЫ НА «КУБКЕ ЛЕГЕНД»

ЦСКА

Игроки: Максим Михайловский, Вячеслав Фетисов, Владимир Лутченко, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Владимир Малахов, Ирек Гимаев, Сергей Гимаев, Игорь Ларионов, Александр Волчков, Павел Буре, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Вячеслав Буцаев, Сергей Федоров, Михаил Васильев, Сергей Макаров, Валерий Зелепукин, Андрей Коваленко, Евгений Давыдов, Александр Могильный.

Штаб: Борис Михайлов, Владимир Петров, Владислав Третьяк.

ДИНАМО

Игроки: Владимир Мышкин, Василий Первухин, Андрей Скопинцев, Александр Голиков, Сергей Петренко, Владимир Голиков, Виталий Карамнов, Сергей Светлов, Юрий Леонов, Алексей Жамнов, Лев Бердичевский, Андрей Попугаев, Роман Ильин, Анатолий Семёнов.

Штаб: Виталий Давыдов, Станислав Петухов, Александр Мальцев.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Игроки: Сергей Звягин, Евгений Штепа, Сергей Котов, Виктор Гордиюк, Александр Медведев (первый президент КХЛ), Вячеслав Анисин, Игорь Капустин, Сергей Пряхин, Сергей Золотов, Алексей Кудашов.

Штаб: Алексей Морозов, Юрий Лебедев.

СПАРТАК

Игроки: Сергей Бутко, Олег Бурлуцкий, Илья Бякин, Сергей Шепелев, Александр Мартынюк, Александр Кожевников, Виталий Прохоров, Андрей Виноградов, Виктор Шалимов, Игорь Болдин, Георгий Евтюхин.

Штаб: Александр Якушев, Юрий Ляпкин.