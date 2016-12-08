Станет ли Харбин-2016 вновь российским?

Сегодня в Харбине начнется соревновательная программа первых Российско-китайс ких молодежных зимних игр.

«НА СОН ОСТАЛОСЬ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧАСИКА»

Прямых рейсов в крупнейших город северного Китая (в 2010 году здесь проживало 10,6 млн. человек) нет. Поэтому был выбор: лететь через Пекин или Шанхай, либо с пересадкой в Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске или Новосибирске. Выбрали последний вариант.

7 часов утра вторника 6 декабря, аэропорт «Домодедово». В огромном людском муравейнике выделяется сине-белый «островок». Все участники первых Российско-китайс ких молодежных зимних игр, тренеры и представители получили новенькие костюмы фирмы «Forward» – официального экипировщика многих сборных команд России.

Для регистрации на новосибирский рейс специально выделили три стойки, но и они справлялись с трудом. Многие спортсмены – опытные путешественники: на чемоданах и сумках пестрят наклейки экзотических стран и городов. Хабаровский конькобежец Илья Смирнов уже бегал в Харбине: «Мы там пару лет назад сборы проводили. А что? До Харбина – всего час лететь, а до наших Челябинска или Москвы – пять-семь. Лед там не самого высокого качества». Этот самый лед меньше месяца назад крошился под коньками участников первого этапа Кубка мира-2017 по конькобежному спорту и видел победу Павла Кулижникова на пятисотке. Может, за два года его научились правильно «варить»?

У девушек на рюкзаках болтаются любимые мягкие игрушки и бэджи участников различных соревнований. Судя по ним, во всероссийских Спартакиадах учащихся и молодежи участвовали почти все. Вижу знакомые лица: Даниил Засосов (шорт-трек), конькобежка Карина Ахметова, фигуристка Станислава Константинова совсем год назад получали медали на спартакиадных стартах.

Часть багажа относят к категории нестандартного и его нужно сдавать отдельно. Горнолыжники привыкли, хоккейные вратари, чьи баулы сравнимы по размерам с самими голкиперами – тоже. Никто не ворчит и не жалуется.

В самолете простых пассажиров, которые умудрились купить билеты в этот «почти чартер», немного. Они, увидев большую группу спортсменов и тренеров в одинаковых куртках, удивляются: «Неужели у нас в Новосибирске будет проходить зимняя Олимпиада?»

В Харбин самолет прибывает в час ночи по местному времени. Хоккеисты сообщают, что пока мы летали над Россией и Китаем, в молодежной хоккейной лиге питерское «Динамо» грохнуло лидера западной группы «Красную армию» 3:1. Эмоций известие не вызывает – все устали, ведь дорога длится уже больше 16 часов.

В Россию улетают короткие смс: «Прилетели. Здесь ночь. Минус 23». После московского легкого морозца разница чувствуется.

Пока автобус везет до здания аэровокзала, кто-то из конькобежцев спрашивает своего тренера: «Юлия Викторовна, а сколько ехать до гостиницы?» В ответ – смех товарищей: «Конечно, Юлия Викторовна каждый день перемещается в Харбине именно по этому маршруту после тренировки».

Во время заполнения таможенных бумаг некоторые надевают на лицо марлевые повязки. Такие китайцы носят в московском метро. Пограничная служба все делает не спеша, с чувством, толком и расстановкой. Несмотря на единственный ночной рейс и огромные очереди, количество постов не увеличивается.

В гостиницу расселились ближе к пяти утра. «Отличное время, - сказали опытные люди, бывавшие в Китае не один десяток раз. – В Москве – полночь, ложимся спать в свое время. Правда, на сон осталось три-четыре часика».

ВИТАЛИЙ МУТКО ВСЕГДА СПРАШИВАЛ: «ВЫИГРАЕМ?»

«Харбин был основан русскими в 1898 году как железнодорожная станция Трансманчжурской магистрали, из-за чего наиболее старые районы Харбина до сегодняшнего дня отмечены преобладанием архитектуры, типичной для Сибири, - сообщает нам всё знающая Википедия. - После Октябрьской революции многие дворяне, офицеры и белогвардейцы бежали в Харбин и внесли большой вклад в его развитие и возвышение. В результате к 1924 году в городе насчитывалось около ста тысяч русских эмигрантов».

Климат в Харбине, который находится на широте Краснодара, – континентальный. Лето – жаркое, зимы – суровые. Температура порой опускается до -40 градусов. Благодаря климату, Харбин является главным центром развития зимних видов спорта в Китае. Здесь в 2009-м году проходила зимняя Всемирная Универсиада, регулярно проводится Всекитайская спартакиада, другие международные соревнования.

Перед торжественным открытием с российскими спортсменами встретился директор Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) Минспорта России Константин Вырупаев и сообщил, что в отеле «Викториес», где разместились спортсмены и тренеры, организован специальный медицинский штаб: «Он, конечно, не такой большой, как на Олимпиадах, но все необходимое для восстановления и лечения в этом центре есть». Таже Вырупаев напомнил о спортивной составляющей Российско-Китайс ких молодежных зимних игр: «Вы, конечно, знаете, что представляете большую спортивную страну. 11 декабря мы подведем итоги и увидим, кто же в итоге победил: Россия или Китай. Кстати, Виталий Леонтьевич Мутко перед летними аналогичными Играми всегда спрашивал: «Выиграем?» На последних мы побеждали. Даже не уступали в ушу, где по традиции китайцы очень сильны».

ФОТО С БУДУЩИМИ БУРЕ И ОВЕЧКИНЫМИ

Перед церемонией открытия китайские волонтеры с удовольствием фотографировалис ь с российскими хоккеистами. С вступлением в КХЛ клуба «Куньлунь Ред Старс» про эту игру в Китае теперь знают все. Наслышаны они и про успехи хоккейной России. Поэтому и снимки из мобильных телефонов удалять не будут – вдруг кто-нибудь из участников Российско-Китайс ких молодежных зимних игр станет звездой уровня Павла Буре или Александра Овечкина.

Зал заполнили школьники и студенты. Причем, зрители на каждом секторе были одеты в одинаковые куртки. Смотрелось очень красиво – как гигантское лоскутное покрывало в стиле пэчворк. В ВИП-ложе тоже свободных мест не было.

На льду дворца спорта провинции Хэйлунцзян катались на коньках, показывали чудесные трюки и фокусы с йо-йо (не удивлюсь, если эта игра будет как-то представлена на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине). Наших спортсменов особо поразили артисты, у которых лезвия коньков прилажены к полуметровым железным штырям. Получалось, что девушки катаются, будто на ходулях да еще и в коньках! Российская трибуна охала и переживала за симпатичных китаянок. Никто из них не упал.

Россию на открытии представляла заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова. «Проведение в Харбине первых Российско-Китайс ких молодежных зимних Игр способствует укреплению дружбы России и Китая. – отметила она. - Это очень важное мероприятие не только как соревнование, но и как повод лучше познакомиться с культурами наших стран».

После церемонии открытия Марина Владимировна пообщалась с российскими спортсменами: «Об ответственности напоминать не буду, вам наверняка об этом говорили, когда в регионах провожали на Игры. Вы должны сконцентрировать ся на своем выступлении, забыв о разнице во времени, каких-то других проблемах. Вам же хочется почаще здесь слушать гимн России? Не забывайте, что Олимпиада-2022, которая пройдет в Пекине, совсем близко. Некоторые из вас наверняка поборются за попадание в олимпийскую команду».

ХОККЕЙ НАШ, В ДРУГИХ ВИДАХ ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Напомню, в программе Игр пять видов спорта: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и горные лыжи. Попробуем оценить шансы россиян. В хоккее, надеюсь, Россия должна провести игровые мастер-классы для соседей.

А в остальных видах спорта возможны варианты. В горных лыжах не блещем ни мы, ни соперники. В конькобежном спорте китайцы, даже если будут слабее, в родных стенах прыгнут выше головы и побегут быстрее харбинского ветра. Член российской сборной екатеринбуржец Иса Измайлов сообщил, что на последнем юниорском первенстве мира фурор в спринте произвел юный китайский конькобежец: «Так ему было 18 лет, а здесь побегут 20-летние. Они точно будут еще сильнее».

В фигурном катании надеемся на успех наших девушек. Они в последнее время побеждают на всех уровнях. С остальными номинациями сложнее. В шорт-треке с Олимпиады-2014 Китай увез шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Это значит, что на этот вид спорта делается ставка. Россия в Сочи ответила хет-триком Виктора Ана. Тем интереснее будет спор.