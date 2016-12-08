«Овечкин остановил «Бостон», но время ему урезали. Почему?» Пять гвоздей (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
ТЕМА ДНЯ
Игра «Вашингтон» - «Бостон» была центральной в НХЛ. Все помнят, как тренер Барри Тротц жестко наехал на Александра Овечкина за то, что тот хватает удаления на ровном месте, из-за чего подводит команду.
«Если Овечкин не урежет свое количество удалений, то я урежу ему игровое время!» - пообещал грозный Тротц.
И вот в игре с «Бостоном» капитан «Кэпиталз» не удалился ни разу. Никому не поставил подножку, никого не ударил клюшкой. Но игровое время все равно почему-то было урезано.
17 минут и 33 секунды на льду. Что это вообще?
21.57 – 22.24 – 24.47 – 22.22. Вот сколько времени имел Овечкин в предыдущих четырех матчах. Правда, в них он отметился только одной передачей. А вот когда делал хет-трик в игре с «Сент-Луисом», то отыграл только 15 минут и 29 секунд. Так что нельзя сказать, что Тротц решил Овечкина как-то прижать.
И посмотрите, как играет Овечкин. Он по-пластунски стелется за шайбой, чтобы отдать пас на Джастина Уильямса. Он делает все, чтобы принести пользу команде.
Какие претензии к Саше? Отстаньте уже от него. Дайте человеку играть в хоккей.
Ovechkin's great effort to create a chance for Justin Williams pic.twitter.com/gt162kPdje— Ovechkin Quotes (@OvechkinQuotes) December 8, 2016
МАТЧ ДНЯ
«Вашингтон» выскочил на площадку как ошпаренный – и первый гол забил уже на 23-й секунде. Александр Овечкин сделал передачу на Евгения Кузнецова, тот отдал пас на Джастина Уильямса, который отправил шайбу в сетку.
Причем пас у Кузнецова получился по воздуху. Он будто тарелку фрисби на пляже бросил. А вот Уильямс сумел подбить шайбу, изменив ее траекторию. С таким фокусом этим ребятам можно в цирке выступать.
На восьмой минуте Евгений Кузнецов вообще совершил сильный проход через крепкую защиту «Бостона». Уильямс опять успел на добивание. Никто не понял, что произошло, шайба где-то потерялась – но судья уже уверенно показывал на центр.
Когда во втором периоде Даниель Винник сделал счет 3:0, то подумалось, что дело в шляпе. Но «Вашингтон» в этом сезоне не слишком хорош, и он позволил «Бостону» себя догнать (3:3).
Все решалось в овертайме. Хороший шанс был у связки Кузнецов – Овечкин. Но все решил Никлас Бэкстрем, который разыграл красивую двухходовку с партнером и нанес решающий бросок.
«Всегда здорово взять два очка, - сказал Бэкстрем. – Конечно, мы взяли их немного не так, как думали. Но взяли – и проехали».
ЦИФРА ДНЯ
Барри Тротц мурыжил Овечкина не просто так. «Вашингтон» вышел и взял два очка, а сам Тротц поднялся на восьмое место в истории НХЛ по количеству тренерских побед, обогнав Майка Кинана. Теперь у Барри их 673. И понятно, что львиную долю этой статистики он заработал за те 15 лет, что работал в «Нэшвилле».
Кто лидеры? Скотти Боумэн (1244), Джоэл Кенневилль (818) и Эл Арбур (782). За ними следуют Кен Хичкок (772), Линди Рафф (712), Дик Ирвайн (692), Пэт Куинн (684).
В теории Тротц может доработать и до тысячи побед. А вот Кенневилль имеет шанс обогнать даже Боумэна, потому что его «Чикаго» в последние годы очень успешен, а сам Джоэл – вполне себе боевой мужчина.
РЕКОРД ДНЯ
Нельзя не поздравить Эрика Карлссона, который сделал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» и стал самым результативным защитником в истории «Оттавы» - 412 (107+305) очков в 506 матчах.
Швед обогнал Уэйда Реддена, имевшего 410 (101+309) очков в 838 матчах. На 332 игры больше! Это еще раз говорит о том, что Карлссон – уникум. И ведь ему только 26 лет.
Реально ли, что Эрик дотянется до абсолютного рекорда, который принадлежит Рэю Бурку? 1579 (410+1169) очков в 1612 играх. Наверное, нет. Потому что Карлссон уже отстает по графику. Но свою честную тысячу он набрать должен.
А кто самый результативный защитник среди россиян? Это Сергей Гончар (17-е место), который набрал 811 (220+591) очков в 301 матче. Кстати, он и за «Оттаву» успел поиграть.
РЕШЕНИЕ ДНЯ
Этого не ждал никто. Но вот оно произошло.
34-летний Джон Скотт, бывший тафгай «Монреаля», «Аризоны» и «Баффало», решил завершить карьеру. «Пришла пора посвятить все время семье», - сказал Скотт.
Вы же помните его историю? Год назад болельщики устроили флешмоб и выдвинули Джона в капитаны одного из дивизионов НХЛ, что позволяло участвовать в звездном матче. Сначала лига вроде как встала на дыбы, но потом сказала: «О’кей, глас народа – это глас Божий». Как говорится, Vox populi vox Dei.
Мало того, что Скотт поехал на звездную вечеринку. Он еще умудрился там стать самым ценным игроком!
286 матчей в НХЛ, 11 (5+6) очков – ничто. Память народная – все.
Не дай себе засохнуть, Джонни. Держись бодрячком.
ЦИТАТА
«Я очень серьезно готовился к переезду в Северную Америку. Даже не думаю о том, чтобы вернуться обратно».
Никита ЗАЙЦЕВ, защитник «Торонто»
ТРИ ЗВЕЗДЫ
1* –Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ)
2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ)
3*** –Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)
Провел 3 силовых приема в матче с «Миннесотой» (2:3)
ТАБЛО
Матч
Вашингтон - Бостон - 4:3 О.Т. (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 0:23 (1:0). Уильямс (Кузнецов), 7:57 (2:0). Уинник (Бигл), 25:51 (3:0). Мур (Блид), 36:35 (3:1). Пастрняк 39:00 (3:2). Миллер К. (Маршанд, Чарник), 48:19 (3:3 - бол.). Бэкстрём (Юханссон, Шмидт), 61:36 (4:3).
Место и дата
08 декабря 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
В: Овечкин (0+1; 0, 0, 3, 17.33)
Кузнецов (0+2; 0, 0, 0, 18.08)
Орлов (0+0; 0, 0, 1, 21.21)
Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 0, 22.31)
Сошников (0+0; -1, 0, 1, 11.57)
Матч
Сан-Хосе - Оттава - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы:
Стоун (Карлссон, Хоффман), 3:42 (0:1 - бол.). Карлссон 7:19 (0:2). Кутюр (Торнтон, Павелски), 28:19 (1:2 - бол.). Бернс (Мартин), 46:30 (2:2). Келли (Карлссон, Пажо), 58:54 (2:3). Пажо (Смит), 59:44 (2:4 - п.в.).
Место и дата
08 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Анахайм - Каролина - 6:5 Б. (1:1, 1:2, 3:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Кольяно (Кеслер, Сильверберг), 16:57 (1:0). Теравайнен (Фолк, Славин), 19:22 (1:1 - бол.). Макклеммент (Скиннер, Райан), 28:45 (1:2). Ахо (Уорд, Стемпняк), 30:10 (1:3). Ноэсен (Каше, Крамаросса), 33:52 (2:3). Песке (Нестрашил), 44:46 (2:4). Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 48:21 (3:4). Теравайнен (Стемпняк, Ахо), 49:21 (3:5). Ритчи (Перри, Фаулер), 56:01 (4:5). Перри 57:32 (5:5).
Победный буллит:
Каше - 6:5.
Место и дата
08 декабря 06:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.