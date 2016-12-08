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Шамиль Абдурахимов: Надо пробовать себя, чем просто сидеть в российских промоуше

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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9 декабря в главном бою UFC Fight Night в американском Олбани один из лучших российских супертяжей Шамиль Абдурахимов  встретится с Дерриком «Черным зверем» Льюисом. В интервью перед боем Абдурахимов рассказал о недостатках соперника, особенностях подготовки, предстартовом волнении, а также нестандартной «заморозке» перед боем.

– Что значит для вас этот бой, и что скажете о сильных и слабых сторонах Деррика Льюиса?
– Я, наверное, всю жизнь шел к этому. Считаю 'этот бой для себя большим шансом. Мой соперник высказал недовольство, что его подписали на бой со мной, так как я в рейтинге ниже, назвав это бой «рождественским подарком» для меня. Но, хочу сказать, это будет не «подарочный» для него бой. Я знаю о нем все, его сильные и слабые стороны и не страдаю недооценкой соперника. Он опасный, бьющий, он одинаково опасно бьет с обеих рук, с правой у него удар чуть сильнее, однако борьба слабовата. Я изучал его, возможно его будет легко перевести в партер. Буду это использовать, постоянно двигаться и бить. 

Чем подготовка под Льюиса отличалась от предыдущей?
– Подготовка прошла в обычном режиме. Основные тренировки мы провели в Москве в клубе «Скорпион». Особенностью стало то, что в этот раз тренеры сделали увеличение скоростно-силовой и функциональной нагрузки из расчета 5-раундового боя. За 2 недели до боя 26 декабря мы прилетели с командой в Олбани (штат Нью-Йорк), где участвовали в промо-съемках UFC. На сегодняшний день тренировочный процесс завершен. За несколько дней до боя мы максимум на 30-40 минут разогреваемся в зале. Со мной здесь находятся мои тренеры Магомед Магомедов и Атай Джамбулатов.

– Вас погружали в крио-сауну в процессе подготовки в Америке? Теперь обладаете супер-силой, как персонаж Шварцнегера «Фистер фриз»?
– Меня пытались, наверное, превратить в мороженное (смеется). Ощущение какого-то большого холода. Азот вырабатывает сумасшедший холод, минус 250 градусов по фаренгейту. После процедуры наступает хороший глубокий сон, после которого очень быстро восстанавливаешься. Понимаешь, что готов еще к усиленным тренировкам. Советую и другим спортсменам пройти эту процедуру.

– То, что вы в главном бою на UFC, есть гордость за себя, какие ощущения?
– В принципе не ожидал, что так скоро буду драться в главном бою. Мы только недавно поговорили об этом с менеджером Алексеем Яценко, и он сразу договорился об этом с UFC. Когда узнал об этом, то у меня разгорелся аппетит. Предстоящий бой – это для меня большой шанс. Если одолею Льюиса, то появятся совсем другие перспективы и возможности проявить себя в UFC. Это то, наверное, к чему я шел всю жизнь, то, о чем мечтает любой боец - драться в главном бою в самом сильном промоушене.

– Есть ли психологическая проблема драться в чужой стране, когда болеют за соперника?
– С настроем все хорошо, волнения никакого не испытываю. Я вообще психологически устойчив, и сейчас как никогда чувствую себя отлично, так как к этому долго шел и много тренировался.

– Оправдывает ли UFC стремление спортсменов попасть в эту организацию, в плане гонораров и возможностей?
– Стремление в UFC вполне оправдано. Как ты реализуешь свои возможности, так ты и будешь жить. Коннор Макгрегор многим ребятам сейчас служит примером реализованных возможностей. Надо пробовать себя, чем просто сидеть в российских промоушенах. Надо рисковать, и риск тут оправдан.

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