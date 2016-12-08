«Мутко был одним из заводил»

Виталий Мутко

«Советский спорт» решил поздравить с днем рождения Виталия Мутко экскурсом в его прошлое (тренд эпохи!) – наши корреспонденты нагрянули в 15-тысячный городок Ленинградской области, где будущий вице-премьер РФ и глава РФС 40 лет назад получал начальное профобразование.

Вообще-то Виталий Мутко родом из Краснодарского края. А в тех краях о карьере моряка мечтали многие, вот и он после восьми классов подал документы в Ростовское речное училище – но поступить не смог. Однако возвращаться домой не стал, а отправился в Петрокрепость (ныне Шлиссельбург) Ленинградской области. Где успешно сдал экзамены в местное морское ПТУ – ныне техникум водного транспорта, одно из немногих мест крошечного городка, в котором можно получить образование.



Сейчас это место – всего в получасе езды от крайней станции метро «Улица Дыбенко» (ее открыли в 87-м). Мутко же до Ленинграда в конце 70-х приходилось добираться долго.

Со стороны и не понять, что это учебное заведение: главное здание от соседних малоэтажек отличается мало. Выдает техникум футбольное поле, запорошенное снегом, да табличка с названием. Снаружи оазис мореходной науки ухожен, отремонтирован. На двери – стикер «Зенита».

НАСТОЯЩИЙ КОМСОМОЛЕЦ

Внутри – российская школа из 90-х: интерьеры переходного периода от социализма к капитализму. А вот плакаты про море наверняка созерцал и юный Мутко.

– Проходите, я вам все расскажу и покажу! – встречает нас завуч Зинаида Васильевна Ехропова.

– Хотелось поговорить с теми, кто помнит нынешнего вице-премьера учеником вашего техникума.

– Так это ко мне! – бодро реагирует преподаватель. – Я прибыла сюда в 1976 году – секретарем комсомольской организации. А Мутко был членом комитета комсомола, всегда самый активный. Один из главных заводил, моя правая рука. Студенты жили в общежитии, а наша комсомольская организация, по сути, была хозяином этого здания. Чтобы жизнь била ключом, мы старались проводить побольше мероприятий.

– Понятно, что занять 600 молодых пацанов – дело сложное. Потому комсомольские собрания у нас проходили постоянно, – вспоминает Зинаида Васильевна. – На одно из них приезжала Валентина Матвиенко, она тогда работала в обкоме ВЛКСМ. Ребята у нас учились со всего СССР. И мы старались, чтобы они получше узнали Ленинград: три раза в неделю организовывали экскурсии в театры. В 1978 году, как только выпускники сдали экзамены, во дворе их уже ждали автобусы из морпорта и других мест. Парней разбирали чуть ли не с экзамена по местам работы – мотористами. В тот год, по-моему, лишь 32 человека вместо распределения на работу продолжили учиться – поступили в Ленинградское речное училище.

– В их числе оказался и Виталий Леонтьевич?

– Да, он сразу там стал секретарем комсомольской организации. Но нас не забывал! Бывал в училище с ансамблем, давали концерты. Помню, приехали они зимой, а снега насыпало видимо-невидимо. Он ко мне: «Слушай, у вас столько «воротничков», неужели снег не разгрести?». Ответила ему, что это наши внутренние вопросы. К чему это я: Мутко всегда до всего было дело. Знаю, после Ленинградского речного училища его взяли в райком, потом в горком комсомола. Уже оттуда он попал в команду Анатолия Собчака.

– Часто возникают поводы вспомнить о знаменитом выпускнике?

– В 2003 году, когда нашему техникуму исполнилось 50 лет. Мутко тогда возглавлял «Зенит». Мы его пригласили на юбилей. Но он прислал поздравление по факсу. Там написал: «Горд, что моя трудовая деятельность началась в этом училище».

– А любимый предмет его вспомните?

– Конечно! Литература! Однажды иду по коридору, навстречу мне Мутко, только вышел с урока. Говорит: «Как же я обожаю литературу! Это мой самый-самый любимый предмет!». И пошел дальше.

– Он был отличником?

– Учился хорошо – это точно. Но тогда все занимались как надо. После занятий у всех – ровно два часа на самоподготовку. Они садились в общежитии за столы и занимались, а по этажам ходили преподаватели, у которых можно было проконсультирова ться.

– Вы сказали, что Виталий Леонтьевич был вашей правой рукой. А чем он помогал?

– Он постоянно организовывал разные спортивные соревнования. То и дело что-то проводил: турниры между группами по футболу, по волейболу и так далее. Организаторство было его коньком.

– С тех пор не так много поменялось.

– Это точно!

74 ЧАСА АНГЛИЙСКОГО

– Так, хватит сидеть, время экскурсии! – командует Зинаида Васильевна. – Вот кабинет судостроения. Он вообще не изменился с 70-х. Здесь такой один, во всех остальных провели ремонт. Тут преподавал Василий Павлович Ересь – кумир Мутко. Очень Виталий его любил.

Машина времени переносит в советскую эпоху. Оттуда – все: парты, доски, контурные карты на стенах.

– А иностранные языки Виталий Леонтьевич у вас изучал?

– Конечно! 74 часа английского языка. Но только что можно изучить за это время? Разве что алфавит! Причем большинство приходили к нам после школ, где изучали либо немецкий, либо французский.

Кстати, давайте зайдем на урок английского.

– Стэнд ап, плиз. Встали! – дает команду ученикам преподаватель английского.

– Гуд монинг, гэстс! – реагирует под общий хохот лучший ученик класса.

– Галина Николаевна, а вы учили Мутко английскому? – спрашивает у преподавателя завуч.

– К счастью, нет (смеется). Только недавно в газете прочитала статью о его «несовершенном английском». Ну, что тут можно сказать? Если в министры пошел, а тем более в вице-премьеры – надо было языком заниматься всерьез! Внешне я помню такого студента, но никак с Мутко связана не была и ему не преподавала, – снимает с себя ответственность за языковую подготовку давнишнего выпускника Галина Николаевна.

– Ладно, давайте общий кадр, – руководит процессом завуч.

– Ох, не люблю я это. Ну ладно, сит даун, бестолочи мои, – ласково обращается к ученикам преподаватель.

Не Виталий, а Виктор

Ну вот, теперь пора в спортзал! Ведь если потенциальный матрос-моторист Виталий Мутко активно развивал в училище спортивную активность, ее эпицентр должен был быть именно тут.

– Сейчас вызовем Юрия Николаевича, физрука. Он вам все покажет, – завуч Зинаида Васильевна продолжает распоряжаться. – У нас есть новый зал, который построен уже после Мутко. Но сохранился и старый.

Во дворе ученики устроили перекур у входа. Замечаний им никто не делает – наверное, бороться с курильщиками бессмысленно. К поклонникам свежего никотина подходит взрослый мужчина, здоровается за руку. О, так это и есть физрук, Юрий Николаевич!

Дорога мимо скособоченного сарая, вверх по лестнице на второй этаж – и вот он. Типичный школьный спортзал, которые встретишь повсеместно в российской глубинке. Краска местами отслаивается. Стоят маленькие хоккейные ворота, раздевалки без дверей. Три парня лупят по мячу. Кажется, каждый их удар приближает спортзал к аварийному состоянию.

– Это наш новый зал. При Мутко его еще не было, – удивляет физрук. И указывает на дверь – чтобы перейти в прежний, «исторический», надо снова выходить на улицу.

– А вот здесь занимался Мутко. В этом зале теперь небольшая тренажерка: ребята приходят, физическую форму подтягивают.

Гимнастическая перекладина, кольца, канат и несколько тренажеров. Все просто, без изысков, привет из прошлого века. Впрочем, это лучше, чем ничего.

– Помню, в этом зале в 1976-м проводили новогоднее представление, – свою историю о спортзале вспоминает и завуч. – В центре стояла огромная елка. А в углу соорудили небольшую сцену.

– А вам вообще зачем все это? – интересуется учитель физкультуры. Его явно удивляет интерес федерального издания к скромному провинциальному техникуму.

– У Виталия Мутко день рождения. Решили показать читателям, где нынешний вице-премьер начинал свой яркий путь.

– Ну ладно, а то все больше на некролог похоже, – это, видимо, фирменная шутка физрука. – Я вот помню, что на юбилей он к нам так и не приехал. А мы-то надеялись, что будет. Может, деньжат подкинул, инвентарь новый смогли бы купить. Может, он просто стесняется нас? Все-таки в его время наше учебное заведение было обычным ПТУ.

– Да у него дел невпроворот – поэтому и не приехал скорее всего, – успокаиваем преподавателей.

– У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников, – показывает Зинаида Васильевна. – Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

– Стоп-стоп. Почему о Викторе? – в книге действительно так, а в соседней графе национальность – «украинец».

– Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю. Да и не уверена, стоит ли на этом заострять внимание. Хотя его звали Витей, а это имя подходит и для Виктора, и для Виталия.

– Вообще у нас осталась самые светлые воспоминания о Мутко, – нашу экскурсию завуч завершает теплыми словами. – Если у него когда-то получится приехать – всегда будем рады его увидеть. Конечно, понимаем, что график плотный, но вдруг…



