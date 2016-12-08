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Властимил Петржела: Виталий – честный человек

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Властимил Петржела: Виталий – честный человек
Источник: ФК «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела, тренирующий сейчас остравский «Баник» из второго чешского дивизиона, рассказал «Советскому спорту» о своей чешской жизни, российском футболе и о вице-премьере России, который принимал чеха в питерский клуб, президентом которого Мутко был в 2002-м году.

– Вы покинули «Зенит» в 2006 году. И остались в памяти творцом бесшабашного, но веселого футбола, который команда с тех пор, в общем-то, и не показывала. Почему?
– Не очень внимательно слежу за «Зенитом». От случая к случаю. Из моих игроков там никого не осталось, - откуда взяться тому футболу? И команда мне сейчас не нравится. Играют иностранцы, а питерским ребятам не дают.

– Аршавин сейчас в Казахстане…
– Пусть играет, все правильно делает. Удивляет только, что питерским и в «Зените» не дают играть, и в другие команды неохотно отпускают.

– Откуда вы знаете?
– Хотел пригласить в «Баник» футболистов из «Зенита-2». Здесь они играли бы постоянно и на хорошем уровне. К тому же в Остраве лучший стадион в Чехии. Передал просьбу Владиславу Радимову через доброго знакомого. 18-20 лет, старше не надо, с ними можно работать, их еще можно учить. Ответ был: невозможно, не сейчас. Не понимаю, почему. И почему русские команды всегда хотят много денег. Ваши футболисты согласились бы играть в Чехии, если бы за них столько не просили.

– Вы звали кого-то конкретно?
– Нужен был центральный полузащитник и нападающий. Мне передали: может быть, позже. И тишина. Так всегда бывает, когда не желают прямо говорить «нет».

– Кержакова не хотите пригласить? 34 года, сидит в запасе, рвется в бой.
– Не знаю, в какой форме сейчас Кержаков, но до сих пор считаю его лучшим форвардом из всех, с кем я работал. Он, Аршавин, Быстров — умные ребята. Мои ребята — так до сих пор их называю. И часто вспоминаю. У меня сейчас тоже много молодых в «Банике». Рассказываю им про Россию, про «Зенит», ставлю в пример кого-то. Скорость, ум — без этого нельзя в футболе.

– Как играет в Банике» российский защитник Артем Мещанинов?
– По-разному. Перед сезоном получил травму, пропустил отрезок. Он работоспособный, сильный, но допускает порой индивидуальные ошибки. Школы не хватает.

– В феврале «Краснодар» встречался в Лиге Европы с пражской «Спартой». И оба раза проиграл по делу. В чем был секрет «Спарты»?
– Чешские команды играют в умный футбол, не такой, как в России. Все начинается с тактики, она - самое главное. Мало кто уделяет столько внимания тактике, сколько чехи. С ее помощью можно выиграть у кого угодно.

– Сборной России во Франции не хватило тоже тактики?
– У вас в сборной играют люди, которые пришли туда в древние времена. Игнашевич, Березуцкие, вратарь… Это уже смешное.

– А нам тут не до смеха.
– Знаю, но в России очень много хороших молодых ребят. Их надо давать играть, а не держать в дубле! Причем выпускать сразу несколько человек. Если выйдет один, старшие его пришибут. А вместе они станут учиться.

– У нас работал один биатлонный тренер, Вольфганг Пихлер. Он говорил, что главная проблема российского спорта — в нем слишком много денег. Согласны?
– Когда работаешь во второй чешской лиге, иначе смотришь на деньги. Главная проблема — все ждут от тренера только побед. Быстрых побед. Но молодым надо учиться. Через ошибки, через поражения. А это невозможно, когда главное — победы.

– 8 декабря исполняется 58 лет человеку, которого вы хорошо знаете – Виталию Мутко. Какими словами его поздравите?
– Его часто показывает чешское телевидение – но обычно из-за обвинений в допинге. Тут говорят, что он все организовал. Но я дал интервью чешским газетам и сказал: вы просто его не знаете! Это умный, интеллигентный человек, который никогда не делал ничего плохого. Наша молодежь вообще не знает Россию. Такое время сейчас в Чехии: все американское — хорошее, все русское — плохое. Постоянно ругаюсь с этими людьми: как можно критиковать Россию, ни разу в ней не побывав?

Вот так же и с Мутко. Он – хороший человек и со мной был всегда честен. Хочу пожелать Виталию всегда оставаться самим собой.

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Евгений Дзичковский
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