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Вечно последние. Михаил Борзыкин – о фиаско ЦСКА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вечно последние. Михаил Борзыкин – о фиаско ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» подводит неутешительные итоги очередного лигочемпионского похода ЦСКА, обернувшегося провалом.

Гол Дзагоева на 33-й минуте не доставил особой радости, а был воспринят как одна из многих записей в протоколе матча, как статистический нюанс. Искра надежды была настолько мала, что не источала ни света, ни тепла. Чтобы продолжить свое еврокубковое плавание, армейцам надо было побеждать. Но даже домохозяйки знают: чтобы выиграть матч Лиги чемпионов, ЦСКА надо забивать минимум два. Так уж сложилось исторически. И это нечто большее, чем просто статистика. Это судьба. Константа. А двумя голами там и не пахло. Зато разгром в исполнении англичан, казалось, был неизбежен.

«Тоттенхэм» играл в свое удовольствие, и та легкость, с которой он разрывал армейскую оборону, лучшую, к слову, в нашей славной премьер-лиге, и восхищала, и раздражала больше всего. По тому, как «Тоттенхэм» контролировал мяч, как переводил его с одного участка поля на другой (точность длинных передач – 87%), как исполнял эти прекрасные, волшебные и страшные для нас диагонали, можно было сделать вывод: встречаются команды из разных футбольных измерений. «Тоттенхэм» не был для ЦСКА космосом. Скорее он был гостем из альтернативной Вселенной, опередившей в развитии нашу.

Нет такого компонента, в котором ЦСКА превзошел бы «Тоттенхэм». Выиграл всего 39% единоборств. В премьер-лиге он один из лучших – 52%. Точность передач составила 77%. У нас она на уровне 84%. Владение мячом – 29%. В матчах чемпионата – 56%. По воротам Акинфеева было нанесено 24 удара. Российские клубы бьют в среднем 9 раз. И это «Тоттенхэм», который весь второй тайм вел в счете. Казалось бы, доводи матч до победы на своем неоспоримом классе, зачем силы-то драгоценные тратить. Но даже все решивший, немотивированный «Тоттенхэм» делал с обороной армейцев все, что хотел.

Ну ладно, для ЦСКА это был последний матч в году. Усталость, кадровый голод и прочее – это все давно известно, нет смысла повторяться. Так и у «Ростова» во вторник тоже был последний матч. И тоже в гостях. Ок, не будем сравнивать ПСВ с «Тоттенхэмом». Давайте «Тоттенхэм» сравним с «Баварией». Ну да, то был не последний матч в году. И что? Можно подумать, в других, не последних, матчах ЦСКА играл как-то иначе. Он всегда, даже когда вел в счете, выглядел каким-то обреченным. Мы так хорошо изучили эту команду, что можем предугадать не только ее состав и тактику, но и то, как все будет.

Порой кажется, что ЦСКА непременно провалится в Лиге чемпионов, в какую группу его ни засунь. Даже в самую легкую, элементарную, проходную, смешную. Потому что провал ЦСКА в Лиге чемпионов – это такая же константа, как и бесконечная серия Акинфеева. Так должно быть. Таков закон мироздания. А еще кажется, что любой другой российский клуб из первой восьмерки турнирной таблицы выступит в Лиге чемпионов лучше ЦСКА. Или как минимум не хуже. И одно подтверждение у нас уже есть – все тот же «Ростов», евроочки которого считал Евгений Гинер, о чем, впрочем, вряд ли сожалеет.

ЦСКА как заевшая пластинка, которую некому снять. Надоел до жути. Надоела оборона, застрявшая в нулевых годах нашего века, которая привезла 55% голов (6 из 11) из-за своей необъяснимой любви к искусственному офсайду. (Первое, что сделает Гончаренко, – отменит этот мутный тактический прием.) Надоел Траоре на своих ходулях. И ходули эти обладают уникальными физическими свойствами – даже если очень аккуратно подкатить к ним мяч, он обязательно отлетит на несколько метров в сторону. Надоел Набабкин, из которого даже Курбан Бердыев не сделает хорошего защитника. В ЦСКА надоело все.

И вроде хочется посочувствовать клубу – пусть надоел, но он наш, страну представляет! А не получается. Как не получается сочувствовать звездам эстрады, которые каждые новогодние праздники докладывают о своей бездарности возмущенной публике. (Я уже много лет не смотрю телевизор в новогодние праздники, но почему-то уверен, что все знакомые лица по-прежнему там.) Одна и та же унылая картина, не меняющаяся годами. Хватит! В следующую Лигу чемпионов ЦСКА не выйдет с вероятностью 90%. И это хорошо для всех, в том числе и для самого ЦСКА. Пусть отдохнет. Перезагрузится.

Претензий не может быть только к Акинфееву и Слуцкому. Первый вчера спасал. И я подозреваю, что Игорь презирает искусственные офсайды больше всех в мире. А второй был единственным в мире тренером, столько лет работавшим в режиме неописуемого кадрового дефицита. Он не просто выжал из ЦСКА максимум. Он сделал это много раз. А потом, собравшись с силами, еще столько же раз повторил. Проблема ЦСКА не в тренере. И никогда не была в тренере. Проблема в менеджменте. В отсутствии даже минимальных ресурсов для обновления состава. В перезагрузке, с которой тянули до последнего.

Падать будет больно. Без Слуцкого, без еврокубков и без светлых перспектив. И очень жаль, что последний матч в Лиге чемпионов получился таким. Следующий будет нескоро.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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