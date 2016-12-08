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Марсельский цветник. Кто станет триумфатором финала «Гран-при»?

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: «Советский спорт»

Финал «Гран-при» часто сравнивают с чемпионатом мира, и это абсолютно оправданно. Потому что здесь присутствуют только лучшие из лучших, причем по давней и очень классной традиции, как взрослые, так и юниоры. Наилучшие наши шансы на золото, также по уже сложившейся традиции, в женском одиночном катании, где выступят аж четыре девушки из России.

ФЕНОМЕНАЛЬНО, НО НЕ УНИКАЛЬНО

В каждый дисциплине финала «Гран-при» - шесть участников. В женском одиночном катании сразу четыре фигуристки представляют Россию. Цветник. Такого не может быть даже на чемпионате мира, где представительство одной страны ограничено тройкой. И это, конечно, феноменально. Но не уникально – в финалах «Гран-при» 2013 и 2014 годов такое уже случалось.

Евгения Медведева и Анна Погорилая – вот две фигуристки, которые по итогам этапов серии выглядят наиболее явными претендентками на золото. Чуть больше шансов все же у чемпионки мира, которая не проигрывала в соревнованиях уже больше года – с ноября 2015-го. Но Погорилая настолько заметно прибавила в начале нынешнего сезона, что ее победа, пожалуй, большой сенсацией не станет.

Елена Радионова и Мария Сотскова, еще две наши участницы финала «Гран-при», обладают всеми качествами для того, чтобы побороться за место в тройке – причем совсем не обязательно за третье. Но там, как ни крути, тесно – и вдобавок наверняка с далеко идущими планами приедут в Марсель японка Сатоко Мияхара и канадка Кейтлин Осмонд. Тем не менее, увидеть российский пьедестал финала «Гран-при» в этом году очень и очень реально.

В состязаниях юниорок шансы на российское золото были бы стопроцентными, если бы в Марсель приехала Полина Цурская, чемпионка прошлогодних соревнований в Барселоне. Но она пропускает финал «Гран-при» из-за травмы. Тем не менее, три россиянки в юниорском финале будут – Анастасия Губанова, Алина Загитова и Елизавета Нугуманова, и шансы на победу есть у каждой из них.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Евгения Медведева (Россия)

2. Анна Погорилая (Россия)

3. Елена Радионова (Россия)

4. Мария Сотскова (Россия)

БОБРОВА И СОЛОВЬЕВ: МОМЕНТ ИСТИНЫ

Это только кажется, что финал «Гран-при» - просто коммерческий турнир с очень неплохим призовым фондом (а именно – 105 тысяч долларов для юниоров и 272 тысячи долларов – для взрослых). То есть, заработать фигурист здесь, конечно, может, но если у него есть серьезные амбиции – он может сделать заявку на будущее. Добиться высокого результата в мини-чемпионате мира – это значит и на настоящий чемпионат мира, уже весной, приехать в статусе фаворита.

Поэтому Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву в Марселе очень важно не упустить момент. Месяц назад в Москве они одержали блестящую победу на российском этапе «Гран-при», получили оценки на уровне мировых лидеров. Что мешает повторить это достижение в споре сильнейших пар мира? Да ничего! Это только звучит страшновато – поборемся с Тессой Вирчу/Скоттом Мойром и Габриэллой Пападакис/Гийомом Сизероном. Если все получится – поборетесь!

В юниорском финале у России две танцевальные пары – Алла Лобода/Павел Дрозд и Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов. Лобода и Дрозд год назад в Барселоне были вторыми, уступив американцам Лорен Макнамаре и Куинну Карпентеру. Сейчас у россиян будет шанс взять у обидчиков реванш. Шпилевая и Смирнов, выигравшие в начале года юношеские Олимпийские игры, также готовы к борьбе за пьедестал.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)

КОЛИЧЕСТВО ЕСТЬ, БУДЕТ ЛИ КАЧЕСТВО?

Изначально в Марсель должна была отправиться одна спортивная пара из России – это Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Но поедут в итоге две. Наталья Забияко и Александр Энберт попали в число финалистов после того, как с турнира снялись немцы Алена Савченко и Брюно Массо. Главные соперники наших и основные претенденты на золото – двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд. Сильны и два китайских дуэта. Смогут ли товарищи по группе Нины Мозер взять и количеством, и качеством?

На этот вопрос можно было бы ответить положительно, если бы не малообъяснимые срывы и той, и другой пары в произвольных программах. Тарасова и Морозов по уровню катания и техническому набору вообще готовы штурмовать верхнюю ступень пьедестала – но вот исполнить все, что они умеют, плюс нововыученную четверную подкрутку им на 100 процентов пока не удавалось. А Забияко с Энбертом могли бы попасть в финал «Гран-при» без всяких замен, если бы не внезапные ошибки на парижском этапе.

В юниорском финале выступят сразу четыре российские спортивные пары. Могло бы их быть пять – если бы не снялись Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот, победители прошлогоднего турнира. Но золото есть кому взять – например, серебряным медалистам чемпионата мира среди юниоров 2016 года Анастасии Мишиной и Владиславу Мирзоеву.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада)

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

3. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай)

5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

ЗА ХОРОШЕЕ КАТАНИЕ

Мужское одиночное катание – это дисциплина, соревнования в которой в последние годы на крупнейших турнирах очень ждут. Еще бы – интересно же, сколько четверных прыжков будет исполнено, и на какие высоты взлетят лучшие мировые мастера! Однако российские фигуристы, увы, чужие на этом празднике жизни. Вот и в Марселе состязания мужчин, запланированные организаторами в качестве «вишенки на торте» самыми последними, пройдут без нашего участия. Так что придется просто насладиться выступлениями японца Юдзуру Ханю, испанца Хавьера Фернандеса, канадца Патрика Чана и трех других участников, болея, как принято говорить, за хорошее катание.

Но есть надежда, что такому положению дел скоро наступит конец. Потому что сразу четыре российских одиночника пробились в финал «Гран-при» среди юниоров. Серебряный медалист прошлогоднего турнира в Барселоне Дмитрий Алиев, а также Александр Самарин, Роман Савосин и совсем еще молодой Илья Скирда – вот те, кто, будем надеяться, уже в ближайшие годы дадут бой мировой элите.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Юдзуру Ханю (Япония)

2. Хавьер Фернандес (Испания)

3. Патрик Чан (Канада)

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