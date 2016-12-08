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«Минус 12» и 11:6! Как звезды хоккея открывали каток в Парке легенд

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Минус 12» и 11:6! Как звезды хоккея открывали каток в Парке легенд
Источник: «Советский спорт»

Вчера в Парке легенд открыли каток на свежем воздухе. Погода проверила на морозостойкость участников праздничного матча между командами «Красные-1946» и «Белые-2016».

«ЛЕД ЗДЕСЬ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ»

– В Москве «минус 12», ветер слабый, – предусмотрительно сообщает радио в машине президента «Парка легенд» Алексея Касатонова, пробирающейся по столичным «пробкам» из редакции «Советского спорта» к месту действа – лучшему в России катку под открытым небом. С искусственным льдом. К вечеру в воздухе кружили белые мухи…

Впрочем, лидеру «Красных» Алексею Яшину к капризам погоды не привыкать. Он капитанил в сборной на Матче звезд КХЛ-2009 на Красной площади. Когда столбик термометра опустился до минус 20. А его главный соперник из команды легионеров Яромир Ягр едва не обморозил руки и ноги…

Павел Буре приехал на торжество, но на лед так и не вышел.

– Сыграю здесь на «Кубке легенд» за ЦСКА, – пообещал президент Лиги легенд – Два дня назад приводил на каток сына, мы в восторге, лед просто замечательный. Думаете, я сегодня мороза испугался? Нет. В детстве играл и в «минус 25», а сейчас у меня дела…

КОВАЛЕНКО – КОРОЛЬ БУЛЛИТОВ

Ворота «Белых» защищал Владимир Мышкин. Недавно он сделал операцию на глазах, а раньше не видел шайбы за центром поля. Лучший вратарь Кубка Канады-1984 играючи справлялся с бросками из любых положений. Выиграл дуэль и у первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, исполнявшего буллит. Только когда Мышкин уступил ворота сменщику, у «Красных» развязались клюшки.

Яшин, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Алексей Бадюков тщетно пытались подобрать ключи к воротам героя Кубка Вызова-1979. А в другой «рамке» не скучал голкипер Кирилл Корнилов – эксперт телеканала КХЛ. Он оказался бессилен после броска олимпийского чемпионаВиталия Прохорова, первого капитана сборной России.

А когда буллитный шанс представился главе профсоюза игроков КХЛ Андрею Коваленко, мало кто сомневался – гола не миновать. Мастер штрафных бросков не обманул ожидания. Помните, как на Кубке «Балтики»-2003 он трижды подряд оставлял не у дел голкипера чехов Душана Салфицки? Так и теперь – изящно развел шайбу и вратаря по разным углам.

БУТМАН ХОЛОДОВ НЕ БОИТСЯ

Если кто-то считает, что это был показательный матч, спектакль – сильно заблуждается. Все было по-настоящему. Судьи с флажками за воротами – им стоит посочувствовать в первую очередь, черлидерши на трибунах. Талисманы Кот Матроскин и пес Шарик из Простоквашина развлекали зрителей.

Первый саксофон России Игорь Бутман ворчал на журналистскую пятерку, усиленную мастером кожаного мяча Александром Мостовым. К слову, он и привез первый гол в свои ворота.

– Мы, люди с севера, не боимся холодов, любим хоккей, – убеждал в перерыве знаменитый музыкант.

– Алексей, как справляетесь с морозом? – поинтересовались у Касатонова, сменившего шлем на вязаную шапочку.
– Сражаюсь на два фронта.

На трибунах разливали горячий чай. На гигантском экране на фасаде арены, крутили трансляцию матча.

А победили в бескомпромиссной борьбе «Красные-1946» – 11:6.

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