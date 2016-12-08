«Минус 12» и 11:6! Как звезды хоккея открывали каток в Парке легенд
Вчера в Парке легенд открыли каток на свежем воздухе. Погода проверила на морозостойкость участников праздничного матча между командами «Красные-1946» и «Белые-2016».
«ЛЕД ЗДЕСЬ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ»
– В Москве «минус 12», ветер слабый, – предусмотрительн
Впрочем, лидеру «Красных» Алексею Яшину к капризам погоды не привыкать. Он капитанил в сборной на Матче звезд КХЛ-2009 на Красной площади. Когда столбик термометра опустился до минус 20. А его главный соперник из команды легионеров Яромир Ягр едва не обморозил руки и ноги…
Павел Буре приехал на торжество, но на лед так и не вышел.
– Сыграю здесь на «Кубке легенд» за ЦСКА, – пообещал президент Лиги легенд – Два дня назад приводил на каток сына, мы в восторге, лед просто замечательный. Думаете, я сегодня мороза испугался? Нет. В детстве играл и в «минус 25», а сейчас у меня дела…
КОВАЛЕНКО – КОРОЛЬ БУЛЛИТОВ
Ворота «Белых» защищал Владимир Мышкин. Недавно он сделал операцию на глазах, а раньше не видел шайбы за центром поля. Лучший вратарь Кубка Канады-1984 играючи справлялся с бросками из любых положений. Выиграл дуэль и у первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, исполнявшего буллит. Только когда Мышкин уступил ворота сменщику, у «Красных» развязались клюшки.
Яшин, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Алексей Бадюков тщетно пытались подобрать ключи к воротам героя Кубка Вызова-1979. А в другой «рамке» не скучал голкипер Кирилл Корнилов – эксперт телеканала КХЛ. Он оказался бессилен после броска олимпийского чемпионаВиталия Прохорова, первого капитана сборной России.
А когда буллитный шанс представился главе профсоюза игроков КХЛ Андрею Коваленко, мало кто сомневался – гола не миновать. Мастер штрафных бросков не обманул ожидания. Помните, как на Кубке «Балтики»-2003 он трижды подряд оставлял не у дел голкипера чехов Душана Салфицки? Так и теперь – изящно развел шайбу и вратаря по разным углам.
БУТМАН ХОЛОДОВ НЕ БОИТСЯ
Если кто-то считает, что это был показательный матч, спектакль – сильно заблуждается. Все было по-настоящему. Судьи с флажками за воротами – им стоит посочувствовать в первую очередь, черлидерши на трибунах. Талисманы Кот Матроскин и пес Шарик из Простоквашина развлекали зрителей.
Первый саксофон России Игорь Бутман ворчал на журналистскую пятерку, усиленную мастером кожаного мяча Александром Мостовым. К слову, он и привез первый гол в свои ворота.
– Мы, люди с севера, не боимся холодов, любим хоккей, – убеждал в перерыве знаменитый музыкант.
– Алексей, как справляетесь с морозом? – поинтересовались у Касатонова, сменившего шлем на вязаную шапочку.
– Сражаюсь на два фронта.
На трибунах разливали горячий чай. На гигантском экране на фасаде арены, крутили трансляцию матча.
А победили в бескомпромиссной борьбе «Красные-1946» – 11:6.