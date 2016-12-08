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Свободен тренер, бюджетный вариант. Цыбанев – о «темной» стороне Слуцкого

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: «Советский спорт»

Леонид Викторович прибавил ЦСКА титулов, но не прибавил славы

Слуцкий ушел на перерыв в карьере с теми же чувствами, что и Олег Романцев в 2003-м.

Хотелось игроков покачественнее. Страны пофутбольнее. Только вот чувствам к клубному руководству Леонид Викторович, в отличие от предшественника по судьбе, не дал вырваться наружу. Хотя вполне мог бы так же горестно развести руками: «Вы видите, кого теперь в ЦСКА привозят?».

Слуцкого провожают тепло. ЦСКА привел к титулам, себе сделал имя. Тренер нарасхват, на выданье, вот только отдохнет немножко.

Команда простилась с Леонидом Викторовичем на характерных для нее нотах. Мы смотрели игру с «Уралом»: а ЦСКА-то хорош! Потом с «Тоттенхэмом»: а ЦСКА-то негож…

Параллельным курсом гнулся, но не ломался полуживой бердыевский «Ростов». И не сломался ни против «Зенита», ни против ПСВ. А встречу с тем же самым «Уралом» вроде как пропускал – ну что с ним выяснять, с «Уралом»-то…

И в сознании еще сильней закрепилось: Бердыев – тренер-предприниматель. И толкую я не прифутбольных бизнес-интересах Курбана Бекиевича, а о всегдашнем стремлении его команд, неистощимом и негасимом, совершить нечто особенно предприимчивое против соперников, которые вроде бы заведомо не по силам.

А Слуцкий – тренер-бюджетник. Эту особенность важно иметь в виду, размышляя о его возможном будущем. Все сейчас тепло с ним прощались, надеясь, что расставание ненадолго, - а я грешным делом подумал: прибавил ли Леонид Викторович красно-синему клубу популярности хоть на йоту?

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Три титула за семь лет, два кубка – это ведь было весомо. Но притом пятый сезон кряду ЦСКА вылетел из еврокубков не дожидаясь весны – как отфутболенный в кусты мячик. Беспримерно даже для наших жидковатых реалий…

А главное, у ЦСКА ужасающие – системно аутсайдерские! – результаты в матчах с теми, кого тренер Слуцкий полагал сильными соперниками для его команды. Это не только лигачемпионские первачи, а и средний европейский класс. Это «Зенит», единственный (если собственно ЦСКА не считать) носитель определенного знака качества в премьер-лиге в эти годы. Это и «Динамо» тех лет, когда его игра источала фирменный электрический заряд. Это даже «Краснодар» на том коротком отрезке, когда он силился забраться на верхний этаж. И это теперь закалившийся «Ростов» тоже. Думаю, Слуцкому еще повезло, что все эти годы куролесил с тренерами «Локо» - работай там Юрий Палыч, красно-зеленые тоже исправно прищемляли бы красно-синих, как сделали этой осенью.

Словом: Слуцкий прибавил ЦСКА титулов, но не прибавил славы. Ибо: когда команде слышалось от соперника «Але, вас здесь не стояло!», команда почти неизменно была готова послушно и скромно подвинуться.

Со Слуцким ЦСКА исправно брал свое – это да. Так некий служащий-бюджетник, приходя каждый день на работу, выполняет одни и те же освоенные функции. Нужно обладать определенным складом характера, чтобы такое не приедалось. Или быть соответствующе мотивированным. И ЦСКА в охотку и с неумолимостью метронома забирал свое у «Уралов», «Крыльев» и прочих «Оренбургов» с «Мордовиями».

А вела команду по этому монотонному пути – продолжу аналогию с бюджетником – мысль о тринадцатой зарплате. То есть, о сезонной премии за итоговый результат. Так дальновидно придумал Гинер. Чтобы команде не приедалась повторяющаяся посильная монотонность. Потому, знать, Слуцкий и не бросил ни слова укора начальству, чья мотивационная придумка надежно держала на плаву.

Сугубо бюджетный вариант. С минимальной долей спортивности.

Ну и почувствуйте разницу с былым. При Газзаеве в ЦСКА было что-то от банды, команда задевала так или иначе за живое - и тем славилась, и тем популярность приобретала.


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