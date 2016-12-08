Лучшие – Кареев и Капризов! Кандидаты на Матч звезд КХЛ от Дмитрия Пономаренко

Обозреватель «Советского спорта» подготовил своих кандидатов на Матч Звезд. Но готов выслушать мнение читателей и внести коррективы.

Болельщики за своих кандидатов на неделю хоккея и Матч Звезд в Уфе уже проголосовали, назвав 16 полевых игроков, из которых семеро оказались легионерами.

Теперь очередь за журналистами. И хотя голосование у нас тайное, свой список я выкладываю на всеобщее обозрение. Хотите его оспорить – пожалуйста. Убедите меня, что в КХЛ есть более достойные кандидаты и я внесу изменения.

Напомню, что журналисты могут выбирать трех лучших игроков – вратаря, защитника и форварда – от каждого дивизиона. При этом мы не должны называть более двух игроков от одного клуба. И повторять фамилии, которые уже были выбраны болельщиками.

Каждый свой выбор коротко прокомментирую.

Дивизион Боброва

Вратарь – Игорь Шестеркин, СКА

Защитник – Дмитрий Калинин, Спартак

Нападающий – Никита Гусев, СКА

Тут все ясно. Подавляющее лидерство у СКА. Шестеркин – король «сухарей» в этом сезоне, уже восемь раз оставлял ворота армейцев в неприкосновеннос ти и именно это позволило ему закрепиться в КХЛ.

Гусев входит в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Будь моя воля, я бы и защитника взял из СКА – Вячеслава Войнова. Но раз это правилами запрещено, отдаю предпочтение трехкратному чемпиону мира Калинину.

Дивизион Тарасова

Вратарь – Илья Сорокин, ЦСКА

Защитник – Игорь Ожиганов, ЦСКА

Нападающий – Алексей Терещенко, Динамо

Если не основной вратарь сборной России попадет на матч Звезд, то кто? С Сорокиным все ясно.

Ожиганов тоже в полном порядке. Если с ним кто и может поспорить в дивизионе Тарасова, то только партнер по ЦСКА – Богдан Киселевич.

Ну а в помощь молодежи приплюсую опытнейшего бойца и трехкратного чемпиона мира Алексея Терещенко – пусть научит более юных коллег как побеждать канадцев в финале! Ему это удавалось дважды.

Дивизион Харламова

Вратарь – Василий Демченко, Трактор

Защитник – Виктор Антипин, Металлург Мг

Нападающий – Данис Зарипов, Металлург Мг

Убежден, что опытный Данис Зарипов заслужил место на Матче звезд лиги, как один из самых преданных ее бойцов. И пусть начало сезона у него не заладилось, Данис один из столпов, на которых стоит красота российского хоккея.

Виктор Антипин – игрок нашей сборной и чемпион России. Верю в него.

Про Демченко скажу, что опытный Кошечкин на звезду тянет больше. Но опять правило трех игроков. Поэтому делегирую в Уфу другого Василия, благодаря надежной игре которого «Трактор» уверено держится в зоне плей-офф.

Дивизион Чернышева

Вратарь – Андрей Кареев, Металлург Нк

Защитник – Захар Арзамасцев, Салават Юлаев

Нападающий – Кирилл Капризов, Салават Юлаев

Наверное, многих удивило, что я выбрал Кареева. Но для меня статус «вратаря новокузнецкого «Металлурга» - проверенный временем знак качества. После Бобровского и Сорокина верю, что и Андрей выйдет на гроссмейстерский уровень в своем деле.

Арзамасцев – уникум. Если бы не он, то игроки СКА заняли бы первые 12 мест в списке самых полезных игроков лиги. Но Захар смело вклинился в питерскую компанию, занимает сейчас 10 место. И при надежности в обороне еще и забивает много.

В нападении долго колебался между Владимиром Ткачевым из «Адмирала» и Капризовым. И сделал выбор в пользу более юного форварда, который прекрасно освоился в Уфе и набирает очки почти наравне с матерым шведским бородачом Линусом Умарком.

Вы не согласны? Поспорим!