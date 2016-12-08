«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели

Обозреватель «Советского спорта» - об итогах лигочемпионской кампании российских клубов.

Я, извините, не про Слуцкого. Я про ЦСКА в целом, а также про «Ростов» и Лигу чемпионов.



Но сначала немного жизненной философии. Мне кажется, в жизни все устроено более-менее справедливо, и я почти уверен – каждый добивается именно того, чего очень хочет. Вот у меня есть любимая работа и семья и это потому что я очень хотел того и другого. А, скажем, машины нет – потому что не хотел, хотя мог. Годам к 40-50 человек в общем-то все, что сильно и по-настоящему хотел, уже имеет. Как поет Борис Борисыч, «каждый умрет той смертью, которую придумает сам».

Так вот, о Лиге чемпионов. «Ростов» очень хотел в ней сыграть. Это понятно – турнир-то для Джанаева, Калачева, Гацкана новый. Классный такой турнир – как подарок новогодний! Из клубных так и вовсе самый сильный в мире.

И в 35-летнем Калачеве проснулся тот самый мальчишка, который когда-то полюбил футбол не за деньги, а потому что это самая крутая игра с мячом. И в Гацкане проснулся, и во всех остальных. Им было прикольно и весело играть эту Лигу чемпионов! Они так раздухарились, что в конце концов обыграли «Баварию».

Потому что – я подчеркиваю – очень хотели ее обыграть и внимательно слушали мудрого аксакала Курбана Бердыева.

Тому ведь тоже, каким бы хитрым он ни был, футбол-то нравится. Деньги, трансферы, вице-президентст во – это проза жизни, без которой никуда, но Бекиевич тоже живой человек и ему хочется порой дернуть «Баварию» или «Барселону». Чтобы напомнить всем нам, кто в стране лучший из русскоговорящих тренеров.

И сказка стала былью, товарищи! Реки повернулись вспять, «Ростов» занял третье место и теперь в феврале сыграет в Лиге Европы. А ЦСКА не сыграет. Вы, скорее всего, со мной не согласитесь, но армейцы не попали в еврокубковую весну, потому что не очень-то и хотели.

Клуб выходит в ЛЧ в основном для того, чтобы заработать очередные 14-15 млн евро. «Ростов» их тоже, разумеется, заработал, но для проснувшегося в Калачеве мальчишки не это было главное, не деньги. А для ЦСКА именно это. Здесь нет ничего плохого или предосудительног о, каждый выбирает по себе – женщину, религию, дорогу. ЦСКА выбрал зарабатывать, он исправно это делает и именно поэтому четыре сезона подряд занимает в своих группах четвертое место.

Вы хотели денег? Получите, распишитесь. Результата тоже хотели, но не так сильно? Оно и понятно, вы уже играли в четвертьфинале ЛЧ, куда вам больше-то? Это «Ростов» в романтическом порыве бьется и рубится, как мальчишка за свою первую любовь, а братья, Игнашевич и Акинфеев – ну чего они в этой Лиге чемпионов не видели? «МЮ» видали, даже вничью с ним играли, с «Реалом» тоже, «МС» и вовсе обыгрывали, против «Баварии» играли – чего еще желать-то?

Вот обновится ЦСКА, тогда и результат другой будет. Придут Гончаренко, Чалов, Гордюшенко, вернутся из аренд голодные до ЛЧ парни… Слуцкий тоже, помнится, весной 2010 года начинал с четвертьфинала.

«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. «Каждый умрет той смертью, которую придумает сам».