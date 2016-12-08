Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игра в бутылочку. Лучший баскетболист мира дурачится прямо во время игры (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

ЛеБрон Джеймс и его партнеры заскучали и по ходу матча «Кливленда» решили присоединиться к американскому флешмобу.

Water Bottle Challenge – не самое интеллектуальное, но забавное развлечение: нужно подбросить полупустую бутылку воды так, чтобы она после сальто встала на донышко.

Все началось с американского парня, который весной исполнил трюк на школьном конкурсе талантов.

«Кливленд» выигрывал с огромным преимуществом, в 31 очко, ЛеБрон Джеймс с Кайри Ирвингом спокойно отдыхали на скамейке. И решили развлечься с бутылочкой.

ЛеБрону пришлось аж выползти на площадку, потому что бутылкка на дно не становилась, а катилась в сторону кольца.


У лучшего баскетболиста мира так и не получилось справиться, удачная попытка удалась Ирвингу.

Kyrie FTW! 🏆💯

Видео опубликовано SportsCenter (@sportscenter)

В этот момент камеры, зрители – все следили уже только за флешмобом.

Даже комментарии после матча были по этой теме, а не только про игру.

– Приземляешь бутылку – становишься легендой, – объяснил Ирвинг.

В таких флешмобах принято бросать вызов другим: ЛеБрон и Ирвинг про Единую лигу ВТБ вряд ли знают, а мы желаем ей добра и внимания.

Поэтому мы исполняем их функцию и бросаем вызов клубам Единой лиги! Кто сможет заземлить бутылочку и обставить Джеймса?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-всеМиллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-всеForbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.Джеймс и Уэстбрук – лучшие игроки ноября в НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс и защитник «Оклахомы» Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками в Восточной и Западной конференциях НБА по итогам октября и ноября.Тимофей Мозгов: После чемпионства с «Кливлендом» я поменял взгляды на баскетболЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как освоился в новой команде.Леброн Джеймс пожертвовал 2,5 млн долларов на выставку Мохаммеда АлиПо информации издания USA TODAY, нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс пожертвовал 2,5 млн долларов на организацию выставки легендарного американского боксера Мохаммеда Али.Дэвид Блатт: В ближайшие два года в НБА не вернусьГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт рассказал как провел время после отставки из «Кливленда» и высказался о своем возможном возвращении в НБА.«Меня домогалось привидение». Итоги недели в НБА«Меня домогалось привидение». Итоги недели в НБАТравма и возвращение Мозгова, подвиги Леброна Джеймса и необычная встреча Метты Уорлд Писа в одном из отелей Оклахома-Сити.НБА. «Кливленд» победил «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Индиане» и другие матчиВо вторник в регулярном чемпионате НБА прошли девять матчей.25 тысяч долларов за жест «рукой по горлу». Итоги недели НБА25 тысяч долларов за жест «рукой по горлу». Итоги недели НБА«Советский спорт» рассказывает, чем запомнится первая неделя регулярного чемпионата НБА.«Кливленд» разгромил «Нью-Йорк», Ирвинг набрал 29 очковДействующий чемпион НБА «Кливленд» в стартовом матче регулярного чемпионата нынешнего сезона дома крупно обыграл «Нью-Йорк (117:88).Леброн против «Воинов» и Мозгов – как лидер «Лейкерс». Чего ждать от сезона НБА?Леброн против «Воинов» и Мозгов – как лидер «Лейкерс». Чего ждать от сезона НБА?«Советский спорт» отвечает на главные вопросы о новом сезоне сильнейшей лиги мира.Кевин Гарнетт может войти в тренерский штаб «Кливленда»Главный тренер действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерз» Тайрон Лью намерен пригласить в свой штаб форварда Кевина Гарнетта, объявившего а завершении карьеры игрока.Тимофей Мозгов: Карри словно на экскурсию в Магадан прилеталТимофей Мозгов: Карри словно на экскурсию в Магадан прилеталТимофей Мозгов рассказал о состоянии команды перед игрой со Швецией, предвкусил встречу с Леброном с Лос-Анджелесе.Леброн Джеймс выпил водки на американском телешоуФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс стал гостем шоу Ellen.Леброн Джеймс подписал новый контракт с «Кливлендом» на 100 миллионов долларовЛидер «Кливленда» Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом НБА.Тимофей Мозгов: После бронзы Олимпиады в Лондоне все было выброшено на помойкуЦентровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от кубка Ларри О'Брайена, а также поделился мнением об участии сборной России на Олимпиаде-2020.Тимофей Мозгов: Дом в Лос-Анджелесе уже присмотрелТимофей Мозгов: Дом в Лос-Анджелесе уже присмотрелПервый российский чемпион НБА в большом интервью Sovsport.ru рассказал о ходе переговоров с «Лейкерс» и предстоящем переезде.Александр Каун объявил о завершении карьерыРоссийский баскетболист Александр Каун, ставший в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе «Кливленда», объявил о завершении карьеры.Сергей Базаревич: Мы пошли на искусственное омоложение сборнойСергей Базаревич: Мы пошли на искусственное омоложение сборнойГлавный тренер сборной России рассказал Sovsport.ru, зачем ему два сбора подряд, возрастной Сергей Быков и работа в неспокойной Турции.Умопомрачительная карьера. Владимир Гомельский объясняет отчисление КаунаУмопомрачительная карьера. Владимир Гомельский объясняет отчисление КаунаЭксперт Sovsport.ru Владимир Гомельский отвечает на главные вопросы о переходе и последующем отчислении Александра Кауна.«Филадельфия» подтвердила отчисление КаунаВыступающая в НБА «Филадельфия» объявила об отчислении из команды российского центрового Александра Кауна, сообщает официальный сайт «76-х».
Кливленд
Кливлендкалендарьстатистика
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймсвсе новости
Кайри Ирвинг
Кайри Ирвингвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение