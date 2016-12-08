Игра в бутылочку. Лучший баскетболист мира дурачится прямо во время игры (видео)

ЛеБрон Джеймс и его партнеры заскучали и по ходу матча «Кливленда» решили присоединиться к американскому флешмобу.

Water Bottle Challenge – не самое интеллектуальное, но забавное развлечение: нужно подбросить полупустую бутылку воды так, чтобы она после сальто встала на донышко.

Все началось с американского парня, который весной исполнил трюк на школьном конкурсе талантов.

«Кливленд» выигрывал с огромным преимуществом, в 31 очко, ЛеБрон Джеймс с Кайри Ирвингом спокойно отдыхали на скамейке. И решили развлечься с бутылочкой.

ЛеБрону пришлось аж выползти на площадку, потому что бутылкка на дно не становилась, а катилась в сторону кольца.





У лучшего баскетболиста мира так и не получилось справиться, удачная попытка удалась Ирвингу.

Kyrie FTW! 🏆💯 Видео опубликовано SportsCenter (@sportscenter) Дек 7 2016 в 8:16 PST

В этот момент камеры, зрители – все следили уже только за флешмобом.

Даже комментарии после матча были по этой теме, а не только про игру.

– Приземляешь бутылку – становишься легендой, – объяснил Ирвинг.

В таких флешмобах принято бросать вызов другим: ЛеБрон и Ирвинг про Единую лигу ВТБ вряд ли знают, а мы желаем ей добра и внимания.

Поэтому мы исполняем их функцию и бросаем вызов клубам Единой лиги! Кто сможет заземлить бутылочку и обставить Джеймса?