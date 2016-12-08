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«Без игры, без весла, без штанов». Микулик – об игре ЦСКА

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Без игры, без весла, без штанов». Микулик – об игре ЦСКА
Источник: Reuters

По мнению обозревателя «Советского спорта» Сергея Микулика, ЦСКА в Лондоне сыграл так, словно навсегда прощался не с Леонидом Слуцким, а с Лигой чемпионов.

Мой внук в свои неполные четыре года уже давно освоил по телику мультики. Особенно ему нравится мультфильм про бегемота, который сначала боялся прививок, а потом, если помните, перестал. «Это совсем не больно: р-раз - и все!». Решился - и отмучился.

Судя по вчерашнему матчу, отставка Слуцкого - лучшая прививка от самой страшной тренерской болезни - творческой слабости. Правда, первый укол - летом во Франции - на пользу здоровью Леонида Викторовича не пошел. Но он и сделан-то был второпях, пациент едва штаны натянул - и снова окунулся в знакомую работу.

Тогда спасла трудотерапия. Что спасет теперь? Чем потребуется «уколоться и забыться»? Ведь Слуцкому в ближайшее время едва ли захочется вспоминать его прощание с ЦСКА. Во всяком случае — прощальный матч.

Хотя сами слова расставания были произнесены исключительно вовремя, не то сейчас на один из первых планов неизбежно выплыл бы мотив слива тренера футболистами. Дескать, смотрите, что устроили, чтобы президент клуба, наконец, прозрел. Теперь же многое понятно и без истерик: вот он, лигочемпионский уровень нынешнего ЦСКА.

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Если бы на матч пригласили возможного преемника Слуцкого из иностранцев, тот после игры наверняка попросил бы будущих работодателей оставить в команде вратаря, причем с повышением зарплаты, дабы не перекупили, и Дзагоева с Натхо. А остальных - куда-нибудь по арендам, что ли? Понимаю, мол, - продать будет тяжело. Тошич, говорите, голевой пас отдал? Так он ровно с той минуты в футбол играть и бросил - просмотрите еще раз хотя бы второй гол! Нет, все-таки по арендам.

Можно, конечно, привычно посетовать на чье-то неизбежное отсутствие, от Еременко до Вернблума, но по такой игре ты хоть Широкова из «ящика» выдерни да переодень, а до задумчивого Траоре удобно довести мяч будет некому. И вообще, если бы не Акинфеев, оба автора голов  в армейские ворота оформили бы по самому ненапряжному хет-трику в своих карьерах, начиная с детей. Каждый. Гостевое счастье, что хозяев устраивала победа с любой разницей, а то проводы плавно перетекли бы в похороны.

Так что Слуцкому, наверное, в Лондоне было проще и легче остальных. Да, горим, да, безнадега, да, с лавки поднять некого, но мне-то остались минуты позора. - вон, табло отсчитывает. И это последнее мое четвертое место в группе, больше не будет, как вы меня теперь ни обзывайте!

Он очень, очень вовремя уходит. Совсем недавно ему отчаянно завидовали, потом начали ожесточенно злословить, а только приготовились массово жалеть - Слуцкий сыграл не опережение. Какой еще провал в Лиге чемпионов? Чей? Я в Волгоград школу открывать лечу.

И полетел. А ЦСКА остался, если переиначить одну дворовую песню: «Без игры, без весла, без штанов». 

«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели

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