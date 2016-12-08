От Романцева до Слуцкого: как рождались и умирали лучшие «авторские» команды

Увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА символизирует собой конец целой эпохи в истории красно-синего клуба. Об этом можно говорить с уверенностью. ЦСКА уже никогда не будет прежним. Вскоре на поле перестанут появляться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, частично изменится состав. Придет новый тренер, который начнет перестройку команды по своим лекалам. Это будет уже новый ЦСКА.

Пока этого не произошло, «Советский спорт» решил вспомнить самые яркие «авторские» проекты российского футбола, Начинаем с самого последнего - с ЦСКА Леонида Слуцкого.

ЦСКА Слуцкого

Молодой и перспективный тренер Леонид Слуцкий был приглашен в ЦСКА из «Москвы», с которой за короткое время добился больших успехов. На тот момент от «армейской» команды оставались развалины времен Валерия Газзаева, на фундаменте которых не смогли построить ничего нового ни легендарный бразилец Зико, ни опытный испанец Хуанде Рамос.

Слуцкий пришел в 2009 году. Уже в 2010 году команда под его руководством взяла серебряные медали. В следующем сезоне была завоевана бронза, за которой последовало два чемпионских титула подряд, вторая строчка в сезоне 2014/15 и вновь успех годом позже. Даже сейчас, когда Слуцкий написал заявление по собственному желанию и расторг контракт с клубом по обоюдному согласию, ЦСКА идет на третьей строчке в премьер-лиге. Кроме того за это время были завоеваны два Кубка России, два Суперкубка и установлен рекорд выступлений для российских команд в Лиге чемпионов – выход в четвертьфинал. Там армейцы уступили будущему победителю турнира – миланскому «Интеру» Жозе Моуриньо.

«Золотой» состав ЦСКА при Слуцком: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Расмус Эльм, Зоран Тошич, Алан Дзагоев, Ахмед Муса, Сейду Думбия.

«Рубин» Бердыева

Казанский «Рубин» до сих пор ассоциируется с именем Курбана Бердыева, который не работает в клубе с конца 2013 года. Приходил же Курбан Бекиевич в команду в 2001 году, когда перед казанцами стояла задача выхода в премьер-лигу.

В первый же сезон клуб достиг цели, уверенно заняв первую строчку в первой лиге. На следующий сезон уже в премьер-лиге «Рубин» не просто боролся за медали, а стал третьим, в последнем туре опередив ЦСКА. С тех пор казанцы дважды становились чемпионами страны, выигрывали Кубок, два Суперкубка, обыгрывали «Барселону» и миланский «Интер» в еврокубках.

«Золотой» состав «Рубина» Курбана Бердыева в сезоне 2009 года: Сергей Рыжиков, Кристиан Ансальди, Роман Шаронов, Сесар Навас, Виталий Калешин, Кристиан Нобоа, Сергей Семак, Гекдениз Карадениз, Алехандро Домингес, Макбет Сибайя, Александр Бухаров.

Как все закончилось. Уйти Бердыеву пришлось в конце 2013 года. Назрел конфликт между топ-менеджерами клуба и его руководством. Некоторые решения Курбана Бердыева, включая дорогостоящие трансферы, вызывали множество вопросов. На фоне не самых лучших результатов назрел конфликт и тренер вместе с генеральным директором и вице-президентом покинули «Рубин». С тех пор команда выше пятой строчки не поднималась, дважды завершив сезон в нижней части турнирной таблицы.

ЦСКА Газзаева

Настоящей золотой эпохой московского ЦСКА стало время, когда клубом руководил Валерий Газзаев. При нем команда выиграла три чемпионата России, четыре Кубка страны, два Суперкубка. Но главный трофей «газзаевской» эпохи – Кубок УЕФА, первый выигранный еврокубок в истории российского футбола.

Газзаев пришел в ЦСКА в 2001 году, когда в команде сменился собственник, а пост президента занял Евгений Гинер. Газзаев принимал команду, которая в чемпионате страны финишировала на седьмом месте. Началась грандиозная перестройка. Был выигран чемпионат России 2003 года, после которого Газзаев ушел из клуба в сборную России.

В 2004 году он вернулся и приступил к строительству своего «золотого» ЦСКА, который в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

«Золотой» состав: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Чиди Одиа, Евгений Алдонин, Милош Красич, Даниэль Карвальо, Юрий Жирков, Ивица Олич, Вагнер Лав.

Как все закончилось. Результаты ЦСКА начали падать в 2007 году. Летом 2008 года было объявлено о договоренности Газзаева и Гинера о том, что тренер покинет команду в конце сезона. Главной причиной называлась «психологическая усталость» Валерия Георгиевича. Так и произошло. За время, прошедшее между увольнением Газзаева и назначением Слуцкого, у ЦСКА сменилось два тренера: бразилец Зико и испанец Хуанде Рамос. В этот период клуб выиграл Кубок и Суперкубок страны. Рамос проработал в ЦСКА всего полтора месяца

«Локомотив» Семина

«Локомотивом» Юрий Семин руководил с 1986 по 2005 год, если не считать небольшого перерыва на работу в Новой Зеландии в 1991 году. Продолжает он работу в команде и сейчас, но это уже совсем другая история.

В 1986 году это была команда первой лиги СССР, мало на что претендовавшая. В итоге из безвестного клуба Семин сделал сначала команду, с которой начали считаться, хоть и называли ее «пятым колесом московского футбола», а позже и сильнейший клуб страны, дважды выигрывавший чемпионское звание, четырежды – Кубок, и еще дважды – Суперкубок страны.

Семин вырастил сразу несколько поколений футболистов московского «Локомотива», которые позже играли в сборной России, других отечественных командах и были на первых ролях в сильных зарубежных клубах.

«Золотой» состав. Лучшим составом «Локомотива» эпохи Семина можно назвать команду, выигравшую чемпионат в 2002 году, когда судьба решалась в «золотом матче» против ЦСКА на стадионе «Динамо»: Сергей Овчинников, Геннадий Нижегородов, Олег Пашинин, Дмитрий Сенников, Сергей Игнашевич, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Джейкоб Лекхето, Джеймс Обиора, Руслан Пименов.

Как все закончилось. Ушел Семин в 2005 году. Его позвали в сборную России, а президент команды, Валерий Филатов, не согласился на совмещение тренером должностей в «Локомотиве» и национальной команде. В итоге сборной Семин руководил всего в 7 матчах, не проиграв ни одного. Продлевать контракт с РФС он, однако, отказался, но и в «Локомотив» не вернулся. С тех пор лучшее достижение «железнодорожник ов» в чемпионате страны – бронзовые медали и две победы в Кубке России.

«Спартак» Романцева

Легендарный московский «Спартак» под руководством Олега Романцева доминировал в России с 1992 по 2001 год, лишь однажды за это время уступив чемпионство.

Команду Романцев возглавил в 1989 году, в 35 лет приняв бразды правления из рук легендарного Константина Бескова. В первый же сезон Романцев привел клуб к победе в чемпионате СССР. Дальше были распад Советского Союза, создание чемпионата России и новые победы – 8 чемпионских званий – все титулы «Спартака» за исключением 1996 года, когда командой руководил Георгий Ярцев, подменявший Романцева, откомандированно го в национальную сборную. Со «Спартаком» Олег Иванович также выигрывал Кубок СССР и три Кубка России.

«Золотой» состав. В романцевском «Спартаке» за время его правления сменилось несколько сильных поколений. Последним «золотым» можно назвать состав 1997 года, когда уже начинал играть молодой Егор Титов, но еще не успели уйти Дмитрий Аленичев и Илья Цымбаларь: Александр Филимонов, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Вадим Евсеев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Валерий Кечинов, максим Бузникин.

Как все закончилось. Романцев покинул клуб в 2003 году, завоевав в своем последнем матче Кубок страны – последний на данный момент трофей московского «Спартака», не считая коммерческого Копа дель Соль. Романцев уходил со скандалом, во всех бедах команды обвинив президента и владельца красно-белого клуба Андрея Червиченко. С тех пор «Спартак» ничего не выиграл, пять раз став серебряным призером первенства страны. В этом сезоне «Спартак» впервые за долгое время имеет все шансы на успех, занимая лидирующую позицию по итогам осенней части чемпионата.