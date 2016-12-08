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Football Leaks: Фабио Капелло заработал 75 тысяч долларов на благотворительности

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фабио Капелло
Фабио КапеллоИсточник: Associated Press

Football Leaks рассказывает, как экс-тренер сборной России Фабио Капелло получил $75000 за участие в благотворительных матчах Лео Месси.

Великий спектакль, событие года — так анонсировалась серия благотворительных матчей в Южной и Северной Америке под названием тур «Лео Месси и друзей». Предполагалось, что в нем примут участие, помимо Месси, Неймар, Лавесси, Дани Алвес и многие известные футболисты прошлых лет. И вот три года назад этот караван чемпионов отправился в путешествие. Отправился с благородной целью — собрать денег для благотворительного фонда Месси.

Принимал участие в выставочном шоу и Фабио Капелло. Итальянца, в то время возглавлявшего сборную России, пригласили стать тренером сборной мира, которая должна была сыграть с командой Месси. Оказалось, что в мире футбола ничего не делается бесплатно. Даже благотворительность имеет свою цену.

Документы, полученные итальянским изданием L'Espresso от Football Leaks, показывают, что летом 2013 года Капелло договорился о бонусе в 75 тысяч долларов за участие в туре. Контракт гарантировал итальянцу проживание в лучших отелях и перелеты в бизнес-классе. В конечном итоге эти условия и неплохую зарплату можно назвать чем-то вроде компенсации Капелло за участие. По крайней мере так должна была подумать общественность.

Но тут кроется нечто большее. Документы, которые попали итальянскому изданию, рассказывают долгую историю бизнеса, который вели по обе стороны океана. Например, известно, что предложение Капелло делала компания Players Image, базирующаяся в Уругвае. Она отправила тут самую зарплату для тренера, 75 тысяч долларов, на счета известного в футбольном мире инвестфонда Doyen Sports, который занимается всем, начиная с владения правами на футболистов, и заканчивая организацией турниров. У Football Leaks также есть документы, согласно которым Doyen Sports (базируется на Мальте), отправила в Уругвай запрос об оплате услуг Капелло. На платежных ведомостях стоит дата 25 июня 2013 года. Благотворительный тур Месси должен был пройти со 2 по 6 июля в городах Лима, Лос-Анджелес и Чикаго. Менее трех месяцев спустя мальтийская компания отправила другой запрос об оплате. На сей раз самому Капелло. Сумма в чеке — 10 тысяч долларов. То есть фирма просто получила деньги от тренера. За что? «Гонорар за благотворительные матчи Месси», - говорится в документе.

Но сделка становится все сложнее. Мальта, как и Уругвай, относится к странам с упрощенным налогообложением. Это, конечно, не офшоры вроде Панамы и островов Карибского бассейна, но очень близко к тому.

Согласно документам, L'Espresso делает вывод, что Doyen выступил в качестве посредника в переговорах между Капелло и Players Image, и именно тренер заплатил мальтийцам комиссию за услуги. Сумма «чаевых» составляет 10 тысяч долларов, то есть более 13 процентов от 75 тысяч, что слегка удивительно.

«Фабио Капелло не платил никакую комиссию Doyen или какой-либо другой компании за посредничество», - заявил сын тренера Пьерфилиппо. Однако квитанция об оплате, датированная 12 сентября 2013 года, говорит об обратном. А именно, что Капелло должен был перевести 10 тысяч долларов на счета фирмы в швейцарский банк.

Однако и на этом история с «чаевыми» не заканчивается. Часть этих денег, согласно документам Football Leaks, отправилась от Doyen в небольшую фирму JAJ Communication, находящуюся в Лондоне. «Комиссия за участие Фабио Капелло в матчах «Месси и друзья» в 2013 году», - говорится в документе. Другими словами, JAJ Communication также получила процент за услугу, которой вообще сложно дать определение, но которая была связана с участием Капелло в благотворительном турнире.

Платежная ведомость JAJ датирована 22 октября 2013 года, в то время как регистрация банковского перевода состоялась годом позже, 2 сентября 2014 года. В тот момент туры Месси давно были в прошлом. Да и никому особенно не запомнились.

Матч в Лос-Анджелесе был и вовсе отменен за сутки, хотя тысячи билетов по цене 300 долларов каждый были уже распроданы. Причина такова: Месси заявил, что его не будет на поле. А в Чикаго большая часть команды мира была укомплектована в спешке, да еще и малоизвестными американскими игроками.

Выводы? Турнир получился слабым, зато было много бизнеса. И очень много платежных документов, согласно которым тысячи долларов (пример с Капелло далеко не единственный) отправлялись из одного налогового рая в другой.

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