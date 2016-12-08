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«Дастин Хоффман – совсем не звездный, приятный человек»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дастин Хоффман на матче «Лейкерс»
Дастин Хоффман на матче «Лейкерс»

Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.

«ЛЕЙКЕРС» – МОЛОДАЯ КОМАНДА, НАЧАЛА ЗАВАЛИВАТЬСЯ»

- Мы с вами примерно месяц не общались. В начале сезона главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон не использовал Тиму в четвертой четверти, но в старте он выходил всегда. Что-то изменилось?
- У «Лейкерс» ноябрь получился тяжелым, из-за травм команда потеряла сразу двух игроков стартовой пятерки. А в каком-то матче даже трех игроков старта не досчитались, плюс одного запасного. Из-за этого команда стала чаще проигрывать. Что касается роли Тимофея, то она меняется не столь заметно, как хотелось бы. Тем более, в такой ситуации, когда не хватает игроков. Хотелось, чтобы роль Тимы в нападении была более значимой.

- Но, несмотря на черную полосу, «Лейкерс» не сильно опустились в таблице Запада…
- Да, это так – команда балансирует в районе 9-го места (10 побед, 14 поражений. – Прим. ред.), что дает возможность побороться за попадание в плей-офф. Пока пройдена треть дистанции и еще рано говорить, что «Лейкерс» продолжат претендовать на плей-офф. Молодая команда начала заваливаться - стала больше проигрывать, чем выигрывать. И сейчас главный вопрос: насколько она быстро сможет оправиться и выйти из этой черной полосы. Оставшееся время до Нового года, мне кажется, даст ответ на вопрос, на что «Лейерс» в этом сезоне смогут претендовать. Сейчас предстоит очень тяжелый график – команда почти две недели проведет на выезде.

- Да, это испытание для молодежи…
- И, прежде всего, для Люка Уолтона, как для тренера-новичка. Ведь в начале сезона команда побеждала чаще, чем предполагалось, и это был позитивный отрезок. Но сейчас начался негативный период.

- И все-таки об игре Мозгова поподробнее.
- Среднее игровое время его не изменилось – в районе 23-х минут за матч. Но Тима стал появляться на площадке в четвертой четверти, хотя и не регулярно. В трех последних матчах он набирал больше 10 очков. Но, к сожалению, его роль в тактике команды не сильно меняется – вновь в защите его используют по полной, а вот в атаке гораздо меньше. И мне кажется, что резерв «Лейкерс» в нападении – больше задействовать Тимофея.

- Стандартный вопрос пограничников в Шереметьево: цель вашей поездки в Лос-Анджелес?
- Начало сезона в новой команде – важный период, необходимо было Тиму поддержать. К тому же бытовые вопросы накопились, моя помощь была нужна. Если резюмировать, формой, настроем Тимы я доволен. Хотелось бы большей роли для него в нападении, о чем я говорил выше. Но на это мы никак повлиять не можем, все тактические вопросы находятся в компетенции главного тренера.

«НА БАСКЕТБОЛЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ВСЕГДА АНШЛАГ»

- Тимофей, наконец, как я понимаю, переехал из гостиницы в дом?
- Да, до тренировочного зала 5 минут езды, а вот до игрового, который находится в центре, дорога из-за пробок занимает от 40 минут до часа. После игры поздно вечером, когда дороги свободны, Тима добирается до дома за 15 минут.
Одна из главных проблем Лос-Анджелеса – пробки. Через центр проходят шестиполосные хайвеи с развязками, но в часы пик они все стоят.

- Каких звезд встретили на баскетболе?
- Мы вместе с супругой Тимофея пообщались с Дастином Хоффманом. Он рассказал, что его бабушка и дедушка родом из Украины, поэтому рад появлению в любимой команде русского игрока. Очень приятный, не звездный, простой в общении человек. Другого знаменитого поклонника «Лейкерс» Джека Николсона я не видел.

- Что с посещаемостью?
- В этом плане Лос-Анджелес похож на Нью-Йорк – зал полон всегда. Там престижно ходить на баскетбол. У Тимофея возникают проблемы, чтобы оставить билеты для друзей. Игрокам выдается всего по три билета, остальные надо приобретать за свои деньги. В Кливленде с этим проблем не было, если заранее заказать. Здесь билетов нет совсем – на все матчи все продано.

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