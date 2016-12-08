«Какая Рига? Россия! Зарипов!» Любопытный казус на домашних матчах рижан (видео)

Как латвийские фанаты оказались в явном меньшинстве на домашнем поединке своей команды.

В декабре рижское «Динамо» вынуждено было искать арену для двух домашних поединков – против «Трактора» и «Металлурга». На своей «Арене Рига» в это время проходил чемпионат мира по флорболу.

Для встреч с российскими командами из челябинской области было решено отправится в Таллин – к соседям-эстонцам .

Рижане справедливо рассчитывали на мощную поддержку трибун и там. Ведь многие эстонские болельщики бывают в Риге на матчах КХЛ. Однако, на деле расклад сил на арене оказался явно не в пользу хозяев.

Латвийские фанаты, приехавшие на поединок, почуяли измену еще перед его началом.

– Мы не могли купить латышские флаги, – жаловался потом болельщик в местной прессе. – Во дворце продавалась только эстонская и российская атрибутика. А когда мы спросили: «Где же латвийские флаги?» В ответ пожали плечами: в Эстонии они не нужны.

Но настоящий шок ожидал рижских фанатов после начала поединка. Сразу выяснилось, что за «Динамо» на нем болеет всего двести человек, приехавших из латвийской столицы. Остальные же пять с половиной тысяч радостно скандировали «Россия! Россия!» и «Шайбу! Шайбу». А также встречали бурными овациями каждый гол челябинской или магнитогорской команды. Вот как эту шайбу Даниса Зарипова на видео.

– Во время рекламной паузы на табло показали эстонского болельщика, – жалуется рижский фанат. – Ему задали вопрос: «За кого болеешь?». Он тут же ответил, что за «Трактор» и это вызвало бурю оваций на трибунах.

В итоге… Еще два домашних матча динамовцы проведут на своей тренировочной арене. Там не так просторно и комфортно, как в Таллинне. Зато болеть будут за своих. А не за гостей с далекого Урала…