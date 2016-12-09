Колыбель букмекерства. Как ставят на спорт в Великобритании

Корреспондент «Советского спорта» попытался сделать ставку на спорт в одной из букмекерских контор Лондона.

Если Земфире снилось небо Лондона, то мне перед этой поездкой снились Биг Бен, стадион «Уэмбли» и букмекерские конторы столицы Великобритании. Первые два пункта программы были исполнены сразу. Поезд из аэропорта «Хитроу» доставил прямо в центр Лондона, где от Вестминстерского аббатства до знаменитой башни с часами, а оттуда и до колеса обозрения London Eye рукой подать. «Уэмбли» обойти стороной не дала бы служебная необходимость – там играл московский ЦСКА с местным «Тоттенхэмом». А на букмекерскую контору времени могло и не хватить.

Но, когда очень хочется, ты готов проснуться пораньше, чтобы выйти на улицу в поисках заветного заведения, пока чинные сэры еще доедают свою традиционную овсянку. Минут через десять прогулки по улицам глаз остановился на знакомом названии – Paddy Power. Именно то, что я и искал – аутентичный английский букмекер. Да еще и фасад конторы стилизован под паб середины прошлого века – с деревянной обшивкой, выкрашенной в зеленый цвет.

Воображение рисовало длинные деревянные стойки, за которыми стоят и сидят возрастные англичане, нервно щебечущие на своем кокни-диалекте, кричащие на экран телевизора, рвущие свои купоны. Реальность оказалась куда прозаичнее. Внутри контора Paddy Power напоминала современные игровые клубы букмекерской компании «Лига Ставок», в которые приходится заглядывать в Москве. Только фирменный зеленый цвет отличается на несколько тонов.

«Это раньше здесь было людно. Все пялились в один телевизор, орали, болели, стояли в очереди к кассе, чтобы сделать ставку, даже дрались. Сегодня здесь телевизоров больше, чем людей. Я до сих пор делаю ставки в окошке – ничего не понимаю в этих компьютерах. Внук пытался научить, но для меня это сложно, да и ставить из дома совсем не интересно», – рассказывает мне мистер Стюарт один из таких же ранних посетителей конторы, которому на вид лет за 70.

Он пришел ставить на какой-то матч по крикету в Австралии. Говорил, что ставки на футбол – для детей. Пропустив этот комментарий мимо ушей, спросил у молодой девушки за стойкой, можно ли мне сделать ставку на предстоящий тур Лиги Европы? Оказалось, что система здесь похожа на российскую. Можно ставить в окошке – тебе дают купон, с которым потом можно требовать выигрыша. А можно – зарегистрироваться в системе и приступить к ставкам на одном из терминалов самообслуживания, выстроившихся в ряд вдоль длинной стены конторы.

Я решил ставить в окошке. Даже, если мой «Краснодар» победит, выигрыш мне забрать уже не суждено – самолет улетает раньше, чем закончится игра с «Ниццей», на которую я делал ставку. Но за такой сувенир, как купон из английской букмекерской конторы, не жаль отдать пару фунтов стерлингов. Поэтому и не обидно будет, если «Краснодар» проиграет.

Тут-то и возникла сложность. Глянув в букмекерскую линию, я увидел полную абракадабру. Я знал о дробной системе коэффициентов, но до этого не вникал в ее особенности. С необходимостью разобраться столкнулся впервые. Победа «Ниццы» оценивалась коэффициентом 11/20. На ничью поставить можно было за 11/4 и на победу «быков» – 13/5. Чтобы хоть приблизительно понимать, что означают сии дроби, я решил с мобильного заглянуть на привычную линию БК «Лига Ставок». Вряд ли она намного отличалась бы от английского аналога. Все тут же приняло привычные очертания, победа «Ниццы» с коэффициентом 2,78, ничья – 3,52, победа «Краснодара» – 2,47.

Как мне потом сказали, если «Краснодар» победит, за выигрышем с этим купоном я потом могу обратиться в течение месяца. Но, скорее всего, он так и останется висеть на дверце моего холодильника – под магнитом с изображением Вестминстерского моста.